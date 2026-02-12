Revelado o próximo clube de Raheem Sterling! O jogador da seleção inglesa junta-se à lenda do Manchester United no gigante holandês

O ex-jogador da seleção inglesa se juntou ao Feyenoord em uma transferência surpreendente, conforme confirmado pelo clube holandês. O ex-craque do Arsenal e do Chelsea pretende reconstruir uma carreira que estagnou nos últimos anos. Sterling foi dispensado pelo Blues no início deste ano, com as duas partes chegando a um acordo que permitiu ao ponta buscar novos desafios.

A breve declaração do clube sobre sua saída dizia: “Raheem Sterling deixou hoje o Chelsea Football Club por acordo mútuo, encerrando três temporadas e meia como nosso jogador, tendo assinado contrato no verão de 2022, quando foi transferido do Manchester City.

Agradecemos a Raheem pela contribuição que deu enquanto jogador do Chelsea e desejamos-lhe boa sorte para a próxima etapa da sua carreira.”