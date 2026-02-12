(C)Getty Images
Revelado o próximo clube de Raheem Sterling! O jogador da seleção inglesa junta-se à lenda do Manchester United no gigante holandês
Para onde foi o Sterling?
O ex-jogador da seleção inglesa se juntou ao Feyenoord em uma transferência surpreendente, conforme confirmado pelo clube holandês. O ex-craque do Arsenal e do Chelsea pretende reconstruir uma carreira que estagnou nos últimos anos. Sterling foi dispensado pelo Blues no início deste ano, com as duas partes chegando a um acordo que permitiu ao ponta buscar novos desafios.
A breve declaração do clube sobre sua saída dizia: “Raheem Sterling deixou hoje o Chelsea Football Club por acordo mútuo, encerrando três temporadas e meia como nosso jogador, tendo assinado contrato no verão de 2022, quando foi transferido do Manchester City.
Agradecemos a Raheem pela contribuição que deu enquanto jogador do Chelsea e desejamos-lhe boa sorte para a próxima etapa da sua carreira.”
Grande queda desde que ele assinou contrato
Contratado por Thomas Tuchel, o atual técnico da Inglaterra expressou sua empolgação em ter conseguido o craque em 2022. No total, ele jogou 81 vezes pelo clube, marcando 19 gols e registrando 15 assistências.
Tuchel disse na chegada dele: “Era a prioridade número um e estamos muito animados e super felizes por termos conseguido. Ele é uma grande melhoria para o nosso time e é exatamente o que estávamos procurando em termos de idade, experiência e estilo de jogo.
“Hoje em dia, quando os jogadores chegam em uma situação em que têm apenas um ano [restante] de contrato, sempre há espaço para negociação e possibilidades. Nós fomos em frente. Conseguimos convencê-lo muito rapidamente. Ele estava convencido, fez tudo o que era necessário, nós demos o nosso melhor para que isso acontecesse. É uma combinação perfeita.
Ele nos dá muita flexibilidade, mobilidade e opções de ataque na frente.”
Contrato de curto prazo de Sterling
O inglês assinou um contrato de curto prazo até o final da temporada ao lado de Van Persie. O clube está atualmente em segundo lugar na tabela do campeonato, mas a glória da liga parece muito distante; eles estão 17 pontos atrás do PSV Eindhoven, líder da tabela.
Van Persie jogou contra Sterling durante sua carreira, mas eles não atuaram juntos. O Ajax também teria demonstrado interesse, mas o Feyenoord conseguiu garantir sua contratação.
E agora?
O Feyenoord enfrenta o Go Ahead Eagles neste fim de semana, em uma partida que pode ser a estreia de Sterling. Ele já jogou por quatro dos maiores clubes da Premier League — Chelsea, Arsenal, Liverpool e Manchester City — e agora está pronto para reconstruir sua carreira na Holanda.
Van Persie explicou a influência do técnico do City, Pep Guardiola, em seus métodos, dizendo ao Guardian: “Almocei com ele, havia duas garrafas de água na mesa e ele as remexia, dizendo: ‘Ele se move para cá e se move para a direita. Ele deve ir, ele deve se comprometer, ele deve sair’. E ele movia a perna assim... E falava sobre conexões em campo. Cheguei bastante cansado após um longo dia, mas estava empolgado. Assistindo ao treino, ele estava com Kevin De Bruyne, afiado como uma faca. Isso me deu energia. E meu amigo, que o conhece melhor, me disse depois: ‘Esta é a única maneira se você quiser ser um técnico neste nível’. E eu pensei: ‘Como posso fazer com que todos, desde a lavadeira até o diretor, sintam que têm um impacto tão importante no clube, que estamos fazendo isso juntos?’”
