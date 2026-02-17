(C)GettyImages
Revelado: Manchester United pronto para rejeitar a proposta de transferência de Marcus Rashford pelo Barcelona
Rashford em casa na Espanha
A equipe de Hansi Flick estaria cobrindo integralmente o salário de £ 315.000 por semana de Rashford, e o jogador de 28 anos já provou seu valor para o gigante catalão. Ele marcou 10 gols e deu 13 assistências em 34 partidas nesta temporada, e tudo indica que o Barça vai exercer a opção de contratá-lo, mesmo que tenha que pagar o preço total pedido.
Red Devils querem reduzir custos salariais neste verão
Acredita-se que o United esteja confuso com relatos de que está disposto a negociar a taxa de saída de Rashford, mas o gigante inglês está ansioso para se livrar do jogador formado na base e eliminar seu salário dos livros contábeis. Os Red Devils economizarão mais de £ 600.000 por semana quando Casemiro e Jadon Sancho deixarem o clube ao término de seus contratos em junho, enquanto o futuro do capitão Bruno Fernandes também está incerto. Harry Maguire permanece no clube, mas espera-se que lhe seja oferecido um salário inferior aos £ 180.000 por semana que ganha atualmente, caso assine uma extensão em vez de sair como agente livre.
O futebol europeu é essencial para a estabilidade financeira em Old Trafford
O United ficou de fora das competições europeias na última temporada, depois de terminar na metade inferior da Premier League e perder na final da Liga Europa para o Tottenham, perdendo assim a participação na Liga dos Campeões. Com os resultados financeiros do segundo trimestre do clube previstos para a próxima semana, a gravidade de perder £ 100 milhões (US$ 136 milhões) em receitas da Liga dos Campeões será colocada por escrito para os torcedores verem.
A dívida total do clube é de cerca de £ 1,29 bilhão (US$ 1,7 bilhão), com os Red Devils pagando multas de patrocínio nos últimos meses, além de um pagamento de £ 10 milhões (US$ 14 milhões) ao ex-técnico Ruben Amorim. Acredita-se que o técnico interino Michael Carrick não receba um salário milionário, mas tem uma cláusula de bônus em seu contrato caso consiga levar o United de volta à elite europeia no final da temporada.
O que vem a seguir para o Manchester United?
Atualmente, o United ocupa a quarta posição, um ponto à frente do Chelsea na Premier League. O time só volta a entrar em campo na noite de segunda-feira, quando enfrenta o Everton no Hill Dickinson Stadium.
