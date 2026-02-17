Revelado: Manchester United pronto para rejeitar a proposta de transferência de Marcus Rashford pelo Barcelona

O United ficou de fora das competições europeias na última temporada, depois de terminar na metade inferior da Premier League e perder na final da Liga Europa para o Tottenham, perdendo assim a participação na Liga dos Campeões. Com os resultados financeiros do segundo trimestre do clube previstos para a próxima semana, a gravidade de perder £ 100 milhões (US$ 136 milhões) em receitas da Liga dos Campeões será colocada por escrito para os torcedores verem.

A dívida total do clube é de cerca de £ 1,29 bilhão (US$ 1,7 bilhão), com os Red Devils pagando multas de patrocínio nos últimos meses, além de um pagamento de £ 10 milhões (US$ 14 milhões) ao ex-técnico Ruben Amorim. Acredita-se que o técnico interino Michael Carrick não receba um salário milionário, mas tem uma cláusula de bônus em seu contrato caso consiga levar o United de volta à elite europeia no final da temporada.