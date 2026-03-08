Getty Images Sport
Revelado: como Lionel Messi recebe US$ 80 milhões por ano do coproprietário do Inter Miami
Messi mudou o panorama do futebol norte-americano
A revelação surge num momento em que os Herons continuam a transformar o panorama do futebol norte-americano, tanto dentro como fora do campo. Messi, que chegou no verão de 2023 e recentemente prolongou sua estadia até 2028, continua sendo o jogador mais bem pago da história da liga. Embora seu salário base e remuneração garantida sejam de conhecimento público através da Associação de Jogadores da MLS, o pacote total descrito por Mas incorpora várias fontes de receita que transformaram o veterano craque em um parceiro literal da franquia que representa.
A quebra de um contrato recorde
Enquanto o clube se prepara para se mudar para sua nova casa, o Nu Stadium, Mas enfatizou que custos tão astronômicos exigem acordos de patrocínio de “nível mundial” para equilibrar as contas. “A razão pela qual preciso ter patrocinadores e que eles sejam de nível mundial é porque os jogadores são caros”, disse Mas àBloomberg em uma entrevista recente. “Eu pago ao Messi — que vale cada centavo —, mas são US$ 70 milhões a US$ 80 milhões por ano. Em tudo.”
Esse total excede em muito os US$ 20.446.667 em remuneração garantida oficialmente listados pela MLSPA, que inclui um salário base de US$ 12 milhões. A discrepância é explicada pela participação acionária única de Messi no clube e pelos lucrativos acordos paralelos que se tornaram o modelo para futuras contratações de superestrelas nos Estados Unidos. Além dos pagamentos diretos do clube, o império financeiro de Messi em Miami é reforçado por parcerias em toda a liga. O argentino se beneficia de um grande contrato de patrocínio com a adidas e de um acordo inovador de repartição de receitas com a Apple, principal parceira de transmissão da liga. Essa abordagem multifacetada garante que, embora Miami arque com uma parte significativa do ônus, todo o ecossistema do futebol americano contribua para a manutenção de seu maior ativo comercial e esportivo de todos os tempos.
O planejamento estratégico por trás do milagre de Messi
A contratação de Messi não foi um golpe de sorte espontâneo, mas sim o resultado de anos de preparação meticulosa por parte da diretoria do Inter Miami. Xavier Asensi, presidente de operações comerciais do clube, revelou que a organização já estava se preparando para esse momento desde 2021. O clube chegou a redigir contratos de patrocínio com cláusulas específicas que seriam automaticamente acionadas caso um jogador do calibre lendário de Messi se juntasse ao time.
“Não acredito em sorte, acho que a definição de sorte é quando a preparação encontra a oportunidade”, disse Asensi àESPN. “Um exemplo real é quando assinamos o principal contrato de patrocínio da camisa em 2021. Incluí uma cláusula estabelecendo que, se o clube contratasse um jogador que tivesse ganho pelo menos cinco prêmios Ballon d'Or, o custo do patrocínio dobraria. Isso está no contrato. Este é um contrato de 2021. Portanto, é uma prova. Quero dizer, em 2021, já havia contratos com cláusulas que preparavam mentalmente o clube e a estrutura para o caso de Lionel vir para cá.”
O sucesso em campo impulsiona uma avaliação de um bilhão de dólares
O investimento em Messi rendeu dividendos imediatos, impulsionando o Inter Miami para uma avaliação de US$ 1,45 bilhão. Esse aumento de 22% no valor em apenas um ano torna o clube a franquia mais valiosa da história da MLS. Asensi deixa claro que, embora o marketing seja vital, o crescimento financeiro está intrinsecamente ligado aos troféus que Messi conquistou, incluindo a Leagues Cup e o Supporters' Shield, além da classificação para a renovada Copa do Mundo de Clubes.
Refletindo sobre o impacto transformador do capitão, Asensi observou que a mudança foi “como a noite e o dia, preto e branco” para o time da Flórida. “Por que crescemos? Porque vencemos”, explicou. “Leo muda tudo para melhor, de um ponto de vista. Desde a chegada de Lionel, chegamos à final da US Open Cup, vencemos a Leagues Cup, vencemos o Supporters' Shield, um número recorde de pontos, nos classificamos para a Liga dos Campeões, vencemos a MLS Cup, chegamos a outra final da Leagues Cup, chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e nos classificamos para a Copa do Mundo de Clubes. Acho que é bastante óbvio e evidente que a presença de Lionel em campo, juntamente com tudo o que o rodeia, permitiu ao clube ter um melhor desempenho, e isto é o que eu lhe disse antes: como clube de futebol, dependemos do que acontece em campo.”
