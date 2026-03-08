Revelado: como Lionel Messi recebe US$ 80 milhões por ano do coproprietário do Inter Miami

Enquanto o clube se prepara para se mudar para sua nova casa, o Nu Stadium, Mas enfatizou que custos tão astronômicos exigem acordos de patrocínio de “nível mundial” para equilibrar as contas. “A razão pela qual preciso ter patrocinadores e que eles sejam de nível mundial é porque os jogadores são caros”, disse Mas àBloomberg em uma entrevista recente. “Eu pago ao Messi — que vale cada centavo —, mas são US$ 70 milhões a US$ 80 milhões por ano. Em tudo.”

Esse total excede em muito os US$ 20.446.667 em remuneração garantida oficialmente listados pela MLSPA, que inclui um salário base de US$ 12 milhões. A discrepância é explicada pela participação acionária única de Messi no clube e pelos lucrativos acordos paralelos que se tornaram o modelo para futuras contratações de superestrelas nos Estados Unidos. Além dos pagamentos diretos do clube, o império financeiro de Messi em Miami é reforçado por parcerias em toda a liga. O argentino se beneficia de um grande contrato de patrocínio com a adidas e de um acordo inovador de repartição de receitas com a Apple, principal parceira de transmissão da liga. Essa abordagem multifacetada garante que, embora Miami arque com uma parte significativa do ônus, todo o ecossistema do futebol americano contribua para a manutenção de seu maior ativo comercial e esportivo de todos os tempos.