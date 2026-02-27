Revelado: a verdade por trás do “pedido de transferência” de Marc Guiu, enquanto o astro do Chelsea luta por minutos em campo no Stamford Bridge

Apesar da falta de minutos, o técnico Rosenior tem sido vocal em seu apoio ao atacante, enfatizando que seu valor para a equipe vai além de apenas marcar gols. Rosenior, que assumiu o comando em Stamford Bridge recentemente, implementou um sistema de alta pressão que exige um enorme esforço físico de seus atacantes. Falando no início deste mês sobre suas opções de ataque, o técnico explicou as qualidades que prioriza ao selecionar seu time titular, observando que está satisfeito com as contribuições feitas por seus jogadores reservas durante um período agitado da campanha.

“É a primeira coisa que procuro nos meus atacantes: pessoas que contribuam para que vençamos os jogos de futebol. Todos os atacantes querem marcar gols, é por isso que jogam, mas Liam defende muito bem na frente, assim como Joao. Se você observar a maioria dos jogadores e suas carreiras, geralmente é na segunda temporada que eles decolam. Ele teve algumas lesões. Estou muito feliz com o João [Pedro] e o Liam. O Marc Guiu tem sido muito bom e isso precisa continuar para que tenhamos sucesso”, afirmou Rosenior.