Revelado: a verdade por trás do “pedido de transferência” de Marc Guiu, enquanto o astro do Chelsea luta por minutos em campo no Stamford Bridge
A jornada de Guiu não foi nada fácil.
Tendo chegado com grandes expectativas do Barcelona em 2024 por uma quantia de aproximadamente £ 5 milhões, o adolescente se viu à margem do time principal. A trajetória de Guiu nesta temporada está longe de ser simples. Originalmente emprestado ao Sunderland para ganhar a experiência necessária no futebol inglês, sua passagem pelo Stadium of Light foi inesperadamente interrompida. O Chelsea acionou uma cláusula de rescisão após uma série de mudanças no elenco em Londres, principalmente a transferência de Nicolas Jackson para o Bayern de Munique e uma lesão recorrente de Liam Delap. Isso deixou o clube com falta de atacantes, forçando Guiu a voltar a um ambiente de alta pressão, onde ele tem lutado para encontrar seu ritmo, acumulando apenas 235 minutos de jogo na Premier League desde seu retorno.
Esclarecimento sobre os rumores relativos ao atacante
Guiu tem contrato até 2029, um compromisso de longo prazo que ilustra a confiança inicial do clube em seu potencial, mas a realidade do futebol profissional muitas vezes dita que a falta de minutos leva a conversas difíceis quando a janela de transferências finalmente reabre em junho.
No entanto, a equipe do jogador de 20 anos agiu rapidamente para acabar com esses rumores. O Sport relata que fontes próximas ao jogador esclareceram que nenhuma solicitação formal de transferência foi feita à diretoria do Chelsea. Embora seja inegável que o ex-aluno da La Masia tenha passado por um período difícil em termos de seleção, aqueles que fazem parte de seu círculo íntimo afirmam que ele continua comprometido com o projeto sob o comando do novo técnico Liam Rosenior.
A postura tática de Rosenior
Apesar da falta de minutos, o técnico Rosenior tem sido vocal em seu apoio ao atacante, enfatizando que seu valor para a equipe vai além de apenas marcar gols. Rosenior, que assumiu o comando em Stamford Bridge recentemente, implementou um sistema de alta pressão que exige um enorme esforço físico de seus atacantes. Falando no início deste mês sobre suas opções de ataque, o técnico explicou as qualidades que prioriza ao selecionar seu time titular, observando que está satisfeito com as contribuições feitas por seus jogadores reservas durante um período agitado da campanha.
“É a primeira coisa que procuro nos meus atacantes: pessoas que contribuam para que vençamos os jogos de futebol. Todos os atacantes querem marcar gols, é por isso que jogam, mas Liam defende muito bem na frente, assim como Joao. Se você observar a maioria dos jogadores e suas carreiras, geralmente é na segunda temporada que eles decolam. Ele teve algumas lesões. Estou muito feliz com o João [Pedro] e o Liam. O Marc Guiu tem sido muito bom e isso precisa continuar para que tenhamos sucesso”, afirmou Rosenior.
Considerações futuras e planos para o verão
Embora as especulações imediatas sobre um pedido de transferência tenham sido extintas, o futuro a longo prazo do talentoso atacante continua sendo um assunto em debate. O enorme elenco do Chelsea e a necessidade constante de equilibrar as contas através da venda de jogadores significam que todos os membros do elenco estão sob constante escrutínio. A próxima janela de transferências de verão provavelmente será um momento decisivo tanto para o jogador quanto para o clube. Embora a equipe do jogador insista que ele está satisfeito por enquanto, eles não descartam uma mudança se a situação não melhorar até o final da temporada. Entende-se que o jogador, que possui grande confiança em suas próprias habilidades, não descarta a possibilidade de que, quando o verão chegar e o mercado de transferências abrir na Europa, ele possa avaliar diferentes opções para seu futuro. Por enquanto, o foco continua sendo os treinos e convencer Rosenior de que ele merece uma vaga no time titular do Blues.
