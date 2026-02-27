Revelado: a verdade por trás do contato do Barcelona com Harry Kane sobre uma possível transferência do Bayern de Munique no verão

Com Kane evitando responder perguntas sobre seu futuro, o CFBayernInsider afirma que não há fundamento para as especulações que sugerem que o temível camisa 9 está sendo cotado para uma transferência no verão para o Camp Nou.

Eles afirmam: “NÃO É VERDADE: o Barcelona fez contato preliminar sobre o futuro de Harry Kane. Esses rumores circulam há semanas. Talvez a pessoa que os iniciou tenha dito que fez contato e, claro, parece interessante quando você está tentando se tornar o próximo presidente do Barcelona e diz que quer trazer Kane para o clube.

“No entanto, Harry Kane não sabe nada sobre qualquer contato do Barça. Seu irmão, Charlie, que é seu agente, também não teve nenhum contato com o Barcelona. Da mesma forma, seu pai, que também faz parte da equipe de gestão, não ouviu nada sobre isso. Portanto, não acho que isso seja realmente verdade. Mas entendo que soa muito bem da perspectiva do Barça!

“No fim das contas, porém, se esta também é a primeira vez que Hansi Flick, técnico do Barcelona, ouve falar sobre isso, então você provavelmente pode descartar esse boato! Devo acrescentar que eles estão interessados em contratar um atacante, mas atualmente estão de olho em Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Harry Kane parece uma ótima ideia, mas não há como essa transferência acontecer.”