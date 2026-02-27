Getty/GOAL
Revelado: a verdade por trás do contato do Barcelona com Harry Kane sobre uma possível transferência do Bayern de Munique no verão
O que o candidato à presidência do Barcelona disse sobre a transferência de Kane
Kane estava considerando uma transferência em 2026, quando as cláusulas de rescisão do seu contrato com o Bayern estavam em vigor, com a sugestão de que ele poderia ser atraído para fora da Allianz Arena por £ 57 milhões (US$ 77 milhões). Diz-se que elas já expiraram.
Isso, no entanto, não impediu Xavi Vilajoana — que espera tirar o poder do Barça de Joan Laporta — de dizer: “Já fizemos alguns contatos e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane.
“Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros de equipe. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. É um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”
Como Kane reagiu aos rumores sobre o Barcelona
Kane saiu da sua zona de conforto no Tottenham ao se transferir para a Alemanha em 2023. Ele manteve um desempenho individual notável ao se tornar campeão da Bundesliga, com 128 gols marcados pelo Bayern em 132 partidas.
Esses números são obviamente atraentes para times como o Barça, mas o atacante de 32 anos disse sobre os olhares de admiração que supostamente estão sendo lançados em sua direção: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”
Há alguma verdade nos rumores sobre Kane e o Barcelona?
Com Kane evitando responder perguntas sobre seu futuro, o CFBayernInsider afirma que não há fundamento para as especulações que sugerem que o temível camisa 9 está sendo cotado para uma transferência no verão para o Camp Nou.
Eles afirmam: “NÃO É VERDADE: o Barcelona fez contato preliminar sobre o futuro de Harry Kane. Esses rumores circulam há semanas. Talvez a pessoa que os iniciou tenha dito que fez contato e, claro, parece interessante quando você está tentando se tornar o próximo presidente do Barcelona e diz que quer trazer Kane para o clube.
“No entanto, Harry Kane não sabe nada sobre qualquer contato do Barça. Seu irmão, Charlie, que é seu agente, também não teve nenhum contato com o Barcelona. Da mesma forma, seu pai, que também faz parte da equipe de gestão, não ouviu nada sobre isso. Portanto, não acho que isso seja realmente verdade. Mas entendo que soa muito bem da perspectiva do Barça!
“No fim das contas, porém, se esta também é a primeira vez que Hansi Flick, técnico do Barcelona, ouve falar sobre isso, então você provavelmente pode descartar esse boato! Devo acrescentar que eles estão interessados em contratar um atacante, mas atualmente estão de olho em Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Harry Kane parece uma ótima ideia, mas não há como essa transferência acontecer.”
O Barcelona vai precisar de um atacante se Lewandowski sair como agente livre.
Kane foi incentivado a considerar uma transferência para o Barcelona caso o interesse formal se concretize, depois de ter conquistado seu primeiro título na Alemanha. O ex-jogador do Spurs, Gus Poyet, disse recentemente aoGOAL: “Se ele quiser algo diferente para sua família, eu definitivamente iria para o Barcelona, caso [Robert] Lewandowski saia. Será completamente diferente de tudo o que ele teve antes. Além disso, com o estilo de jogo atual do Barcelona, um jogador como ele no ataque vai marcar muitos gols — uau, ele vai marcar muitos gols!”
Lewandowski — um dos antecessores de Kane no Bayern — está vendo seu contrato no Camp Nou chegar ao fim, tornando-se um agente livre. Se ele sair, os esforços para trazer outro atacante serão intensificados. Alvarez pode estar em destaque na lista de desejos do Barça, mas o ex-astro do Manchester City, vencedor da Copa do Mundo, também está sendo especulado para um retorno à Premier League.
