Revelado: a cláusula penal secreta que impede Victor Osimhen de retornar à Série A do Galatasaray, já que o Napoli garante que o atacante não possa se juntar aos rivais nacionais após uma transferência de € 75 milhões

Apesar dessas complicações legais e financeiras, Osimhen não escondeu sua admiração pelo gigante de Turim e seu atual técnico, Luciano Spalletti. Em declarações antes de um recente confronto da Liga dos Campeões no Allianz Stadium, o atacante admitiu que jogar na Juve seria “um privilégio”, especialmente para se reunir com o técnico que tirou o melhor dele durante a histórica campanha do Napoli que conquistou o Scudetto. Detalhando a intensidade de seu vínculo, Osimhen observou que Spalletti “se importava tanto que dormia no campo de treinamento”, antes de declarar que se sente em dívida com o técnico. Esse profundo respeito ficou evidente quando Osimhen se recusou a comemorar seu gol contra a Juventus no estádio, uma clara homenagem ao seu ex-técnico e potencial futuro chefe. Além disso, o jogador de 26 anos recentemente causou frenesi nas redes sociais ao postar uma foto com a lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, escrevendo que se sentia “sortudo por ter visto um dos melhores de todos os tempos”.