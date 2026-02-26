Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: a cláusula penal secreta que impede Victor Osimhen de retornar à Série A do Galatasaray, já que o Napoli garante que o atacante não possa se juntar aos rivais nacionais após uma transferência de € 75 milhões
A regra rígida do Napoli
Quando os gigantes da Super Lig garantiram o ex-jogador do Lille em uma transação no valor de € 75 milhões no verão passado, o Partenopei garantiu que continuaria sendo o dono do seu destino na península italiana, relata o La Gazzetta dello Sport. A cláusula específica, criada para dissuadir a Juve e outros pretendentes italianos, tem um peso impressionante. Se o Galatasaray vendesse o atacante de volta a um clube da Série A, seria obrigado a pagar ao Napoli uma multa adicional no valor impressionante de € 70 milhões. Essa proteção “anti-Itália” permanece ativa por 24 meses, garantindo que Osimhen não possa retornar facilmente ao seu antigo clube antes de 1º de setembro de 2027.
- AFP
A única saída
Apesar deste enorme obstáculo, existe uma pequena “área cinzenta” que pode oferecer um vislumbre de esperança. Para contornar a penalização imposta ao Galatasaray, um clube como a Juventus poderia, hipoteticamente, negociar diretamente com o Napoli para chegar a um acordo financeiro separado. No entanto, mesmo que esta lacuna seja explorada, o salário astronômico de Osimhen representa outra barreira quase intransponível. O atacante atualmente recebe um salário fixo de € 15 milhões por temporada, com bônus relacionados ao desempenho que podem elevar seu salário líquido anual para € 21 milhões. Sem os benefícios fiscais anteriormente proporcionados pelo Decreto de Crescimento, nenhum clube na Itália pode atualmente arcar com um gasto tão grande com o salário de um único jogador.
Respeito pelo gerente
Apesar dessas complicações legais e financeiras, Osimhen não escondeu sua admiração pelo gigante de Turim e seu atual técnico, Luciano Spalletti. Em declarações antes de um recente confronto da Liga dos Campeões no Allianz Stadium, o atacante admitiu que jogar na Juve seria “um privilégio”, especialmente para se reunir com o técnico que tirou o melhor dele durante a histórica campanha do Napoli que conquistou o Scudetto. Detalhando a intensidade de seu vínculo, Osimhen observou que Spalletti “se importava tanto que dormia no campo de treinamento”, antes de declarar que se sente em dívida com o técnico. Esse profundo respeito ficou evidente quando Osimhen se recusou a comemorar seu gol contra a Juventus no estádio, uma clara homenagem ao seu ex-técnico e potencial futuro chefe. Além disso, o jogador de 26 anos recentemente causou frenesi nas redes sociais ao postar uma foto com a lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, escrevendo que se sentia “sortudo por ter visto um dos melhores de todos os tempos”.
- AFP
Um acordo congelado
A cláusula “anti-Itália” serve como um forte lembrete da rivalidade acirrada entre Juventus e Napoli, onde cada negociação de transferência é tratada como um jogo de xadrez de alto risco. Embora o jogador e os Bianconeri pareçam estar flertando ativamente com a ideia de uma reunião, a fria realidade do contrato assinado em Istambul significa que qualquer movimento está atualmente congelado. Os torcedores provavelmente terão que esperar até 2027 para ver se essa saga de transferência em particular terá um capítulo final definitivo.
Publicidade