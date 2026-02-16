(C)Getty Images
Revelado: a cláusula especial de rescisão de José Mourinho que pode levá-lo de volta ao Real Madrid gratuitamente neste verão, apesar do contrato de dois anos com o Benfica
A estratégia secreta de saída em Lisboa
Mourinho assinou um contrato de dois anos com o Benfica no início desta temporada, mas o ASinforma que seu contrato inclui uma cláusula que lhe permitiria sair para qualquer time sem pagar uma multa rescisória, um fator que torna uma possível transferência para o Real Madrid significativamente mais simples para Perez. No entanto, a cláusula só pode ser acionada durante um período de 10 dias após o último jogo do Benfica na temporada. Embora a diretoria do Real Madrid ainda não tenha feito uma oferta oficial pelo técnico português, a existência dessa janela de oportunidade o torna uma ameaça iminente para o atual regime. Isso dá a Mourinho a vantagem definitiva para retornar ao nível de elite do futebol europeu, caso o telefonema do gigante espanhol finalmente chegue.
Mourinho está atualmente a desfrutar do seu regresso à sua terra natal, saboreando a oportunidade de estar mais perto da sua família após anos a viver no estrangeiro. Os relatos sugerem que ele se sente confortável em Lisboa e nunca pressionou publicamente para sair, mas o fascínio do Bernabeu permanece. Embora a Federação Portuguesa de Futebol esteja, alegadamente, cautelosa com a sua personalidade “abrangente” para o cargo de treinador da seleção nacional após o Mundial, Mourinho continua a nutrir um profundo carinho por Madrid. Uma ligação de Perez poderia mudar tudo, mesmo que os dois tenham perdido contato regular recentemente devido a mudanças de números de telefone e carreiras profissionais.
Uma aula magistral de tática contra seu ex-aluno
O recente confronto da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Real Madrid serviu como uma dolorosa lembrança do gênio tático de Mourinho para os torcedores madrilenos. Tendo anteriormente descrito Arbeloa como “seu garoto”, Mourinho não mostrou piedade no banco, arquitetando uma incrível vitória por 4 a 2, coroada por um gol de Anatoliy Trubin no último minuto. As comemorações efusivas que se seguiram, pelas quais Mourinho mais tarde se desculpou, destacaram o fogo que ainda arde dentro do experiente técnico.
O próprio Mourinho insinuou recentemente um possível retorno ao Bernabeu, revelando o quão perto esteve de visitá-lo pouco antes de assumir o cargo no Benfica. Após a primeira partida, em 28 de janeiro, ele disse: “Estive muito perto de ir ao Bernabeu pela primeira vez desde minha saída. Meu amigo Oscar Ribot tinha preparado tudo, mas um dia antes o Benfica me ligou e eu tive que vir assinar contrato”.
O fator Florentino Pérez
A relação entre Perez e Mourinho continua sendo uma peça fundamental do quebra-cabeça. Embora não tenham se falado com frequência nos últimos anos, a próxima partida da repescagem da Liga dos Campeões representa uma oportunidade perfeita para um encontro cara a cara.
Espera-se que Perez decida se viajará a Lisboa para a primeira partida desta semana, com o jogo de volta ocorrendo na capital espanhola oito dias depois.
O que o futuro reserva para o Special One
Por enquanto, Mourinho continua comprometido com seu projeto no Benfica, com planos de moldar ainda mais o elenco ao seu estilo de jogo para a próxima campanha.
No entanto, a atração do Real Madrid é diferente de qualquer outra no mundo do futebol. Com a cláusula de rescisão ativa neste verão, as barreiras financeiras que normalmente impedem transferências no meio do contrato são inexistentes. À medida que a temporada se aproxima do fim, a janela de 10 dias pode ser tentadora demais para Perez e o Real Madrid resistirem. Ainda não se sabe se Mourinho voltará para reivindicar seu trono, mas a porta está oficialmente aberta.
