Revelado: a cláusula especial de rescisão de José Mourinho que pode levá-lo de volta ao Real Madrid gratuitamente neste verão, apesar do contrato de dois anos com o Benfica

Mourinho assinou um contrato de dois anos com o Benfica no início desta temporada, mas o ASinforma que seu contrato inclui uma cláusula que lhe permitiria sair para qualquer time sem pagar uma multa rescisória, um fator que torna uma possível transferência para o Real Madrid significativamente mais simples para Perez. No entanto, a cláusula só pode ser acionada durante um período de 10 dias após o último jogo do Benfica na temporada. Embora a diretoria do Real Madrid ainda não tenha feito uma oferta oficial pelo técnico português, a existência dessa janela de oportunidade o torna uma ameaça iminente para o atual regime. Isso dá a Mourinho a vantagem definitiva para retornar ao nível de elite do futebol europeu, caso o telefonema do gigante espanhol finalmente chegue.

Mourinho está atualmente a desfrutar do seu regresso à sua terra natal, saboreando a oportunidade de estar mais perto da sua família após anos a viver no estrangeiro. Os relatos sugerem que ele se sente confortável em Lisboa e nunca pressionou publicamente para sair, mas o fascínio do Bernabeu permanece. Embora a Federação Portuguesa de Futebol esteja, alegadamente, cautelosa com a sua personalidade “abrangente” para o cargo de treinador da seleção nacional após o Mundial, Mourinho continua a nutrir um profundo carinho por Madrid. Uma ligação de Perez poderia mudar tudo, mesmo que os dois tenham perdido contato regular recentemente devido a mudanças de números de telefone e carreiras profissionais.