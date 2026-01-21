+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Robert Lewandowski Fermin LopezGetty
Gill Clark

Em retorno de Raphinha, Barcelona vence Slavia Praga com show de Fermín López, e Lewandowski se redime após gol contra

O resultado mantém vivas as chances de o clube terminar entre os oito primeiros colocados e garantir a classificação direta para as fases eliminatórias do torneio, que será definida na rodada final da fase de liga

O Slavia Praga ameaçou causar um choque logo aos 10 minutos, ao abrir o placar. Em cobrança de escanteio pela direita, a bola foi desviada para o segundo poste e empurrada para o gol por Vasil Kušej. Sem Lamine Yamal, suspenso, o Barcelona foi surpreendido, mas reagiu aos poucos e conseguiu o empate pouco depois da meia hora. Um toque sutil de Raphinha encontrou Frenkie de Jong, que deslizou um passe preciso para López finalizar no canto próximo.

O próprio López virou o jogo oito minutos depois. Com tempo e espaço na entrada da área, o meio-campista dominou, ajeitou a bola e disparou um chute potente para fazer 2 a 1. A vantagem do Barcelona, porém, durou pouco. Novamente em jogada de bola parada, Stepan Chaloupek apareceu livre no primeiro poste; a bola ainda desviou no defensor e em Lewandowski antes de morrer no fundo da rede de Joan García.

No segundo tempo, o Barcelona voltou pressionando e chegou a balançar as redes com De Jong, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico de Lewandowski na origem da jogada. Aos 60 minutos, veio mais um problema para os catalães: Pedri sofreu uma lesão e precisou ser substituído. Hansi Flick optou por Dani Olmo, que teve impacto imediato ao acertar um belo chute no ângulo, recolocando o Barcelona em vantagem.

As mudanças de Hansi Flick se mostraram decisivas. O treinador também lançou Marcus Rashford no lugar do apagado Bardghji, e o atacante emprestado pelo Manchester United não demorou a deixar sua marca: serviu Lewandowski, que finalizou de perto para anotar o quarto gol do Barcelona e encerrar de vez a resistência do Slavia Praga.

A GOAL avalia os jogadores do Barcelona na Fortuna Arena.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Goleiro e Defesa

    Joan García (6/10):
    Mostrou insegurança, assim como o restante da defesa do Barcelona, sempre que o Slavia levantava a bola na área em cobranças de escanteio. Ainda assim, fez boas defesas e evitou um placar mais complicado.

    Jules Koundé (6/10):
    O francês teve mais uma atuação abaixo do esperado, mas ao menos apareceu no campo ofensivo e participou da jogada que resultou no gol de Dani Olmo.

    Eric García (7/10):
    Conduziu bem a bola desde a defesa e teve participação direta no primeiro gol do Barça. Apesar de alguns momentos de instabilidade defensiva, fez uma partida sólida no geral.

    Gerard Martín (5/10):
    Vinha se destacando como zagueiro nesta temporada, mas teve uma noite difícil. Demonstrou nervosismo ao longo dos 90 minutos e acabou sendo pressionado e intimidado pelo Slavia.

    Alejandro Balde (5/10):
    Foi flagrado apenas observando a jogada no primeiro gol sofrido e teve participação discreta no apoio ao ataque.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Meio-campo

    Frenkie de Jong (7/10):
    Poderia ter feito mais para evitar o gol de abertura, mas cresceu ao longo da partida e se tornou cada vez mais influente, ajudando o Barcelona a se impor diante dos anfitriões. Recebeu cartão amarelo nos minutos finais e, por isso, desfalcará o Barça no último jogo da fase de grupos, contra o Copenhague.

    Pedri (5/10):
    Uma noite atípica para o astro espanhol. Encontrou dificuldades para achar espaços no primeiro tempo, foi bem marcado e pouco conseguiu produzir. Desperdiçou uma chance no início da etapa final e acabou saindo lesionado, em uma notícia bastante preocupante para o Barcelona.

    Fermín López (8/10):
    Voltou a mostrar o quanto é decisivo para o Barcelona. Marcou dois belos gols e já soma participação em sete tentos em seis partidas da Champions League nesta temporada.

  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Ataque

    Roony Bardghji (5/10):
    Entrou no lugar do suspenso Lamine Yamal, mas teve pouco impacto. Desperdiçou uma boa chance logo no início ao finalizar por cima do travessão e acabou substituído por Rashford.

    Robert Lewandowski (6/10):
    Teve uma noite complicada e foi infeliz ao marcar um gol contra que deixou o placar em 2 a 2. Ainda assim, mostrou seu faro de artilheiro ao aproveitar a chance para marcar o quarto gol do Barcelona e selar a vitória.

    Raphinha (6/10):
    Não conseguiu exercer a influência habitual na partida, mas manteve alto nível de entrega. Um toque de calcanhar foi decisivo para a jogada que resultou no gol de empate de López.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Substitutos & Treinador

    Dani Olmo (7/10):
    Entrou no lugar do lesionado Pedri e causou impacto imediato. Acertou um belo chute no ângulo para fazer 3 a 2 e recolocar o Barcelona em vantagem.

    Marcus Rashford (7/10):
    Teve mais uma participação eficaz saindo do banco. Fez boa jogada individual e deu a assistência para Lewandowski marcar contra o Slavia Praga.

    Marc Bernal (6/10):
    Foi acionado nos minutos finais e cumpriu bem sua função, ajudando o Barcelona a administrar o resultado.

    Ronald Araújo (6/10):
    Também entrou nos últimos 10 minutos e transmitiu segurança, sendo importante para fechar os espaços defensivos.

    Hansi Flick (7/10):
    Sai satisfeito com o resultado, mas não com o desempenho defensivo da equipe, que voltou a apresentar fragilidades e levanta dúvidas sobre até onde o Barcelona pode chegar na competição. As substituições, porém, foram decisivas: Olmo marcou e Rashford deu a assistência que selou a vitória.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Liga dos Campeões
Pafos crest
Pafos
PAF
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
0