Em retorno de Raphinha, Barcelona vence Slavia Praga com show de Fermín López, e Lewandowski se redime após gol contra

O Slavia Praga ameaçou causar um choque logo aos 10 minutos, ao abrir o placar. Em cobrança de escanteio pela direita, a bola foi desviada para o segundo poste e empurrada para o gol por Vasil Kušej. Sem Lamine Yamal, suspenso, o Barcelona foi surpreendido, mas reagiu aos poucos e conseguiu o empate pouco depois da meia hora. Um toque sutil de Raphinha encontrou Frenkie de Jong, que deslizou um passe preciso para López finalizar no canto próximo.
O próprio López virou o jogo oito minutos depois. Com tempo e espaço na entrada da área, o meio-campista dominou, ajeitou a bola e disparou um chute potente para fazer 2 a 1. A vantagem do Barcelona, porém, durou pouco. Novamente em jogada de bola parada, Stepan Chaloupek apareceu livre no primeiro poste; a bola ainda desviou no defensor e em Lewandowski antes de morrer no fundo da rede de Joan García.
No segundo tempo, o Barcelona voltou pressionando e chegou a balançar as redes com De Jong, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico de Lewandowski na origem da jogada. Aos 60 minutos, veio mais um problema para os catalães: Pedri sofreu uma lesão e precisou ser substituído. Hansi Flick optou por Dani Olmo, que teve impacto imediato ao acertar um belo chute no ângulo, recolocando o Barcelona em vantagem.
As mudanças de Hansi Flick se mostraram decisivas. O treinador também lançou Marcus Rashford no lugar do apagado Bardghji, e o atacante emprestado pelo Manchester United não demorou a deixar sua marca: serviu Lewandowski, que finalizou de perto para anotar o quarto gol do Barcelona e encerrar de vez a resistência do Slavia Praga.
A GOAL avalia os jogadores do Barcelona na Fortuna Arena.
