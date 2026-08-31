A temporada 2026-27 de LaLiga começou de forma um pouco irregular, com Real Madrid e Barcelona voltando mais tarde do que as outras equipes. A terceira rodada já produziu 30 gols, com ainda dois jogos por serem disputados na noite de segunda-feira. Vamos dar uma olhada mais de perto em todos os resultados.
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Resumo de LaLiga: Real Madrid goleia o Malaga para pressionar o Barça
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Racing Santander 3 x 2 Elche
A noite de sexta-feira começou em grande estilo, com o Santander superando o Elche em um emocionante jogo de cinco gols. O atacante marroquino Yassir Zahiri marcou um impressionante hat-trick em 15 minutos no primeiro tempo, mas os visitantes transformaram a partida em uma disputa tensa ao balançarem as redes duas vezes em dois minutos no segundo tempo. O Santander agora tem quatro pontos em três partidas. O Elche está em penúltimo lugar na tabela, com apenas um único ponto em seus três jogos.
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Deportivo Alavés 1 x 0 Villarreal
O atacante argentino Lucas Boye marcou o único gol da partida na vitória apertada por 1 a 0 do Alavés sobre o Villarreal no Estadio de Mendizorroza, resultado que manteve a equipe invicta. O Alavés tem sete pontos em três partidas e sofreu apenas um gol nesses jogos.
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Levante 5 x 2 Real Betis
Uma arrancada avassaladora do Levante no segundo tempo fez a equipe vencer o Real Betis por 5 a 2 em um confronto movimentado no Estadio Ciudad de Valencia. O ponta Roger Brugue foi o destaque dos donos da casa com dois gols
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Real Sociedad 2 x 1 Espanyol
Um destaque na Copa do Mundo, Mikel Oyarzabal começou a transferir essa forma para a nova temporada de LaLiga por sua querida Real Sociedad. O jogador de 29 anos deu assistência para os dois gols na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Espanyol no fim de semana. Foi um impulso muito necessário para a Sociedad, que havia perdido suas duas primeiras partidas.
- AFP
Sevilla 1 x 3 Atlético de Madrid
O campeão da Copa do Mundo Alex Baena brilhou pelo Atleti na impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla. Os dois gols de Baena, somados ao gol de Ademola Lookman aos 26 minutos, levaram o time de Diego Simeone ao segundo lugar na tabela, com sete pontos. O atacante argentino Julian Alvarez voltou a ficar fora do elenco do Atleti enquanto força uma saída do clube.
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Real Madrid 4 x 0 Malaga
O Real Madrid manteve o início de temporada com 100% de aproveitamento sob o comando do novo técnico Jose Mourinho após golear o estreante Malaga por 4 a 0. Jude Bellingham, com um gol solo espetacular, abriu o placar, enquanto Kylian Mbappe e Arda Guler estiveram entre os artilheiros, com o ex-astro do Liverpool Trent Alexander-Arnold dando a assistência para o gol de Mbappe aos 30 minutos com um excelente cruzamento. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz entraram no time titular, já que Mourinho rodou a equipe antes de uma sequência exigente de jogos.
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Deportivo La Coruña 3 x 1 Valencia
O estreante Depor impôs ao Valencia sua segunda derrota na temporada ao vencer por 3 a 1 no Riazor, com o veterano atacante Pierre-Emerick Aubameyang balançando as redes pelos donos da casa, que seguem invictos após três partidas.
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Celta de Vigo 0 x 2 Athletic Bilbao
O Celta tem apenas um ponto após três partidas, depois da derrota em casa por 2 a 0 para o Athletic Bilbao. Este foi um resultado bem-vindo para os visitantes, que somam seus primeiros pontos na campanha.
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