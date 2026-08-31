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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Resumo de LaLiga: Real Madrid goleia o Malaga para pressionar o Barça

La Liga
Real Madrid
Atlético de Madrid
Malaga
K. Mbappe
J. Bellingham

Resumo completo dos principais momentos de destaque da LaLiga da Espanha no fim de semana passado. Analisamos os resultados, as principais histórias, as atuações individuais de destaque e mais.

A temporada 2026-27 de LaLiga começou de forma um pouco irregular, com Real Madrid e Barcelona voltando mais tarde do que as outras equipes. A terceira rodada já produziu 30 gols, com ainda dois jogos por serem disputados na noite de segunda-feira. Vamos dar uma olhada mais de perto em todos os resultados.

  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 3 x 2 Elche

    A noite de sexta-feira começou em grande estilo, com o Santander superando o Elche em um emocionante jogo de cinco gols. O atacante marroquino Yassir Zahiri marcou um impressionante hat-trick em 15 minutos no primeiro tempo, mas os visitantes transformaram a partida em uma disputa tensa ao balançarem as redes duas vezes em dois minutos no segundo tempo. O Santander agora tem quatro pontos em três partidas. O Elche está em penúltimo lugar na tabela, com apenas um único ponto em seus três jogos.

  • Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alavés 1 x 0 Villarreal

    O atacante argentino Lucas Boye marcou o único gol da partida na vitória apertada por 1 a 0 do Alavés sobre o Villarreal no Estadio de Mendizorroza, resultado que manteve a equipe invicta. O Alavés tem sete pontos em três partidas e sofreu apenas um gol nesses jogos.

  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 5 x 2 Real Betis

    Uma arrancada avassaladora do Levante no segundo tempo fez a equipe vencer o Real Betis por 5 a 2 em um confronto movimentado no Estadio Ciudad de Valencia. O ponta Roger Brugue foi o destaque dos donos da casa com dois gols

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  • Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 2 x 1 Espanyol

    Um destaque na Copa do Mundo, Mikel Oyarzabal começou a transferir essa forma para a nova temporada de LaLiga por sua querida Real Sociedad. O jogador de 29 anos deu assistência para os dois gols na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Espanyol no fim de semana. Foi um impulso muito necessário para a Sociedad, que havia perdido suas duas primeiras partidas.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO DE MADRIDAFP

    Sevilla 1 x 3 Atlético de Madrid

    O campeão da Copa do Mundo Alex Baena brilhou pelo Atleti na impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla. Os dois gols de Baena, somados ao gol de Ademola Lookman aos 26 minutos, levaram o time de Diego Simeone ao segundo lugar na tabela, com sete pontos. O atacante argentino Julian Alvarez voltou a ficar fora do elenco do Atleti enquanto força uma saída do clube.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 4 x 0 Malaga

    O Real Madrid manteve o início de temporada com 100% de aproveitamento sob o comando do novo técnico Jose Mourinho após golear o estreante Malaga por 4 a 0. Jude Bellingham, com um gol solo espetacular, abriu o placar, enquanto Kylian Mbappe e Arda Guler estiveram entre os artilheiros, com o ex-astro do Liverpool Trent Alexander-Arnold dando a assistência para o gol de Mbappe aos 30 minutos com um excelente cruzamento. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz entraram no time titular, já que Mourinho rodou a equipe antes de uma sequência exigente de jogos.

  • RC Deportivo de A Coruna v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 3 x 1 Valencia

    O estreante Depor impôs ao Valencia sua segunda derrota na temporada ao vencer por 3 a 1 no Riazor, com o veterano atacante Pierre-Emerick Aubameyang balançando as redes pelos donos da casa, que seguem invictos após três partidas.

  • Inaki Williams of Athletic Club runsGetty Images

    Celta de Vigo 0 x 2 Athletic Bilbao

    O Celta tem apenas um ponto após três partidas, depois da derrota em casa por 2 a 0 para o Athletic Bilbao. Este foi um resultado bem-vindo para os visitantes, que somam seus primeiros pontos na campanha.