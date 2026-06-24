Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Resumo da rodada da Copa do Mundo: a história se curva diante de Messi e Ronaldo... e uma atuação excepcional de Salah e de um goleiro desconhecido

Especiais e Opinião
Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia
Espanha
Arábia Saudita
França x Iraque
França
Iraque
Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Panamá x Croácia
Panamá
Croácia
Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
I. Saibari
E. Room
J. Bellingham
L. Modric
Scotland
Marrocos
EUA
Nova Zelândia
Egito
Canadá
Jordânia
Argélia
Espanha
Arábia Saudita
França
Iraque
Argentina
Áustria
Portugal
Uzbequistão
Panamá
Croácia
England
Gana
Curaçao

Sibari continua com seu desempenho impressionante... e a Argélia dá um suspiro de alívio

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se destacou como a rodada das grandes reviravoltas, na qual os contornos da verdadeira competição começaram a surgir e algumas das expectativas iniciais foram derrubadas pela pressão dos resultados.

Enquanto estrelas do calibre de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Erling Haaland e Kylian Mbappé continuaram roubando a cena, algumas seleções conseguiram fortalecer suas posições antes das fases eliminatórias, enquanto potências tradicionais se viram diante de desafios difíceis após um início abaixo das expectativas.

  • A noite histórica de Messi... e Mbappé logo atrás dele

    No estádio “Jerry World”, no Texas, Lionel Messi bateu dois recordes históricos em uma única noite.

    Messi marcou seus 17º e 18º gols na Copa do Mundo durante a vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0, superando o recorde de 16 gols que pertencia a Miroslav Klose, tornando-se assim o novo artilheiro histórico da Copa do Mundo.

    O início não foi perfeito; Messi perdeu um pênalti aos 9 minutos, antes de responder com um gol espetacular aos 38, e depois marcou o segundo após uma bela jogada ofensiva.

    No mesmo dia, Kylian Mbappé marcou dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque, representando uma ameaça precoce ao recorde de Messi, já que o astro dos Bleus soma agora 16 gols na Copa do Mundo.

    Erling Haaland também marcou dois gols na vitória da Noruega por 3 a 2 sobre o Senegal. Por sua vez, o veterano Luka Modrić alcançou um marco histórico ao disputar sua 200ª partida pela seleção da Croácia contra o Panamá. Já Jude Bellingham se tornou o inglês mais jovem a atingir 50 partidas internacionais ao entrar em campo contra Gana. 

    Leia também:

    Noite de recordes: Messi desafia o tempo... e ultrapassa Ronaldo e os ícones da Alemanha

    Ronaldo lidera a lista... Mbappé é o legítimo herdeiro dos grandes nomes da Eurocopa e da Copa do Mundo

    • Publicidade

  • Ronaldo responde... Números recordes impressionantes

    Aos seis minutos da partida contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

    Com seu segundo gol, o lendário jogador ultrapassou Eusébio como o maior artilheiro português na história da Copa do Mundo, além de elevar sua contagem internacional para 145 gols, ficando 23 gols à frente de Messi.

    A Portugal completou sua missão com uma vitória esmagadora por 5 a 0, e Rafael Leão fechou o placar aos 87 minutos, acalmando a polêmica que se seguiu ao empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na primeira rodada.

    Leia também: Como ele respondeu à pergunta difícil?… O técnico da Portugal reage à comparação entre Messi e Ronaldo


  • Um clichê inglês... A Fortaleza das Estrelas Negras

    Pela quarta vez consecutiva em grandes torneios, a Inglaterra (0 a 0) empata em sua segunda partida da fase de grupos, depois da Escócia em 2021, dos Estados Unidos em 2022 e da Dinamarca em 2024, e desta vez contra Gana, que ocupa a 65ª posição no ranking mundial.

    Os números foram contundentes: 19 chutes contra apenas um de Gana, e 79% de posse de bola, mas sem nenhum gol inglês.

    O momento decisivo aconteceu aos 87 minutos, quando uma cabeçada de O’Reilly acertou a trave, antes de Harry Kane desperdiçar uma chance diante do gol vazio.

    Thomas Tuchel disse: “Criamos oportunidades e chutes suficientes, e o mais importante é mantermos a positividade”, enquanto Jude Bellingham comentou: “Gana jogou pelo empate e conseguiu; não conseguimos romper suas linhas defensivas”.

    Embora a Inglaterra continue na liderança do Grupo 12, empatada com Gana com quatro pontos, a ansiedade e os receios do passado ainda pairam entre a torcida dos Três Leões.

    Leia também: Vídeo: Kane causa espanto geral... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

  • Salah faz história... e o Marrocos segue em frente

    Os árabes não foram meros participantes da segunda fase, mas sim parte dos principais acontecimentos dela.

    Mohamed Salah escreveu uma nova página na história do futebol egípcio ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia em Vancouver, garantindo ao Egito a primeira vitória em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, após uma espera de 92 anos desde a edição de 1934.

    Salah, de 34 anos, fez uma partida excepcional, na qual participou de 10 jogadas entre assistências e chutes a gol — o maior número para qualquer jogador no torneio até o momento, segundo a Opta.

    Além disso, ele se tornou o jogador africano de maior idade a marcar e dar assistência na mesma partida da Copa do Mundo desde pelo menos 1966.

    Com seu 68º gol pela seleção, ele se aproximou de igualar o recorde de artilheiros da seleção egípcia, que pertence ao seu técnico Hassan (69).

    O Egito lidera o Grupo G antes do confronto contra o Irã na terceira rodada, a um passo de passar da fase de grupos pela primeira vez em sua história.

    Já o Marrocos continuou sua trajetória de forma consistente após vencer a Escócia por 1 a 0, com um gol logo no início de Ismail Sibari, aos dois minutos, o gol mais rápido do torneio atual.

    Sibari se tornou o segundo jogador africano a marcar em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, depois de Mohamed Salah em 2018.

    Por outro lado, a Arábia Saudita perdeu para a Espanha por 4 a 0, enquanto a seleção argelina reacendeu suas esperanças ao vencer a Jordânia por 2 a 1 antes de um confronto decisivo contra a Áustria.

    Já o Iraque precisa agora de um milagre após duas derrotas consecutivas para a França e a Noruega.

    O quadro das seleções árabes até agora é claro: algumas estão fazendo história, outras lutam para se manter, enquanto o capítulo final ainda está em aberto.

    Leia também: Pelo preço do carro dos seus sonhos... Como Ronaldo influenciou os preços dos ingressos para os jogos de Portugal e da Colômbia?

  • A disputa mais acirrada pela Chuteira de Ouro

    A Copa do Mundo de 2026 está testemunhando uma das disputas de artilheiros mais emocionantes da história recente. Pela primeira vez desde 1954, o torneio conta com três jogadores que marcaram quatro gols ou mais após apenas duas rodadas.

    Messi lidera a lista com cinco gols, tendo marcado todos os cinco gols da Argentina nas duas primeiras partidas: um hat-trick contra a Argélia e dois gols contra a Áustria.

    Mbappé e Haaland o perseguem com quatro gols cada, antes do tão aguardado confronto entre França e Noruega na terceira rodada.

    Jonathan David e Deniz Undav vêm logo atrás, com três gols cada, à espera de qualquer tropeço dos grandes.

    Já Ronaldo, apesar de ter marcado apenas dois gols, com sua dupla contra o Uzbequistão se tornou o jogador mais velho a marcar dois gols em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos e 138 dias.

    Assim como Sibari (2), Harry Kane também continua na lista com dois gols contra a Croácia, apesar de ter desperdiçado a chance mais importante contra Gana; ele está a apenas um gol de ultrapassar Gary Lineker como o maior artilheiro inglês na história da Copa do Mundo.

    O novo formato da competição dá ao artilheiro em potencial a chance de disputar oito partidas caso chegue à final, o que reacendeu as discussões sobre o recorde histórico de Gerd Müller, de 10 gols na edição de 1970, um recorde que resistiu por 56 anos.

    A Copa do Mundo ainda não chegou à metade, mas a disputa pela Chuteira de Ouro já se tornou um dos assuntos mais comentados.

    Leia também: Vídeo: Como o grande Haaland... Ferdinand zomba dos críticos de Ronaldo: “Calem a boca”

  • A Luva de Ouro... Números excepcionais do goleiro de Curaçao

    Ao contrário do que costuma acontecer na Copa do Mundo, a edição atual destacou fortemente, nas duas primeiras rodadas, nomes pouco conhecidos que apresentaram atuações impressionantes no gol.

    Na segunda rodada, Eloy Rom, goleiro de Curaçao, protagonizou uma das noites mais excepcionais da história da Copa do Mundo para um goleiro, ao conduzir a seleção de seu país a um empate sem gols contra o Equador, defendendo 15 chutes — o maior número de defesas registradas por um goleiro em uma partida da Copa do Mundo sem a necessidade de prorrogação, de acordo com os dados disponíveis desde 1966, segundo a Opta.

    Além disso, o goleiro de Curaçao igualou o recorde histórico do americano Tim Howard, que defendeu 15 chutes contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, antes de elevar seu total para 16 defesas após a partida ter ido para a prorrogação, de acordo com as estatísticas do Mr. Ship.