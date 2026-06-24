Resumo da rodada da Copa do Mundo: a história se curva diante de Messi e Ronaldo... e uma atuação excepcional de Salah e de um goleiro desconhecido

Os árabes não foram meros participantes da segunda fase, mas sim parte dos principais acontecimentos dela.

Mohamed Salah escreveu uma nova página na história do futebol egípcio ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia em Vancouver, garantindo ao Egito a primeira vitória em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, após uma espera de 92 anos desde a edição de 1934.

Salah, de 34 anos, fez uma partida excepcional, na qual participou de 10 jogadas entre assistências e chutes a gol — o maior número para qualquer jogador no torneio até o momento, segundo a Opta.

Além disso, ele se tornou o jogador africano de maior idade a marcar e dar assistência na mesma partida da Copa do Mundo desde pelo menos 1966.

Com seu 68º gol pela seleção, ele se aproximou de igualar o recorde de artilheiros da seleção egípcia, que pertence ao seu técnico Hassan (69).

O Egito lidera o Grupo G antes do confronto contra o Irã na terceira rodada, a um passo de passar da fase de grupos pela primeira vez em sua história.

Já o Marrocos continuou sua trajetória de forma consistente após vencer a Escócia por 1 a 0, com um gol logo no início de Ismail Sibari, aos dois minutos, o gol mais rápido do torneio atual.

Sibari se tornou o segundo jogador africano a marcar em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, depois de Mohamed Salah em 2018.

Por outro lado, a Arábia Saudita perdeu para a Espanha por 4 a 0, enquanto a seleção argelina reacendeu suas esperanças ao vencer a Jordânia por 2 a 1 antes de um confronto decisivo contra a Áustria.

Já o Iraque precisa agora de um milagre após duas derrotas consecutivas para a França e a Noruega.

O quadro das seleções árabes até agora é claro: algumas estão fazendo história, outras lutam para se manter, enquanto o capítulo final ainda está em aberto.

Leia também: Pelo preço do carro dos seus sonhos... Como Ronaldo influenciou os preços dos ingressos para os jogos de Portugal e da Colômbia?