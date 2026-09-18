Renato Gaúcho explica desentendimento com atacante Tetê

O retorno de Renato Gaúcho ao Grêmio colocou Tetê diante de uma história que havia ficado para trás. O atacante deixou o clube em 2019 sem disputar uma partida pelo time profissional e, naquele momento, revelou frustração por não ter recebido uma oportunidade. Sete anos depois, os dois voltam a trabalhar juntos em Porto Alegre.
Na apresentação como novo técnico gremista, Renato foi questionado sobre o episódio e explicou sua versão para a saída do jogador. O treinador também contou que conversou com Tetê após o retorno e afirmou que pretende ajudá-lo a reencontrar seu melhor futebol.