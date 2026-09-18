Renato Gaúcho explica desentendimento com atacante Tetê

Segundo Renato, a decisão tomada em 2019 não teve relação específica com Tetê. O treinador afirmou que sequer conhecia o jovem suficientemente para colocá-lo no elenco profissional e que a situação surgiu durante uma negociação contratual.

"As pessoas inventaram tanta coisa. Eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha trabalhado com ele, estava na base. Um dia, o presidente do Grêmio (Romildo Bolzan) me chamou e falou assim: "Está para renovar o contrato do Tetê, o empresário dele falou que só vai renovar se ele vier para o profissional". Eu falei: "Não, ele não vem para o profissional. Não pode vir para o profissional um garoto que eu não conheço". Não porque era o Tetê, podia ser qualquer outro jogador, mas eu não o conhecia", explicou Renato.

O treinador também afirmou que não concordava com a possibilidade de um jogador condicionar a renovação de contrato à promoção para a equipe principal.

"Não pode ter esse pulo, um jogador só renovar o contrato se vier para o profissional. Eu ainda falei ao presidente: "A decisão é sua. Você manda no clube, você é o presidente"," completou.