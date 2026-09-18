Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083442301.jpgPera Photo Press
Pedro Augusto Dias

Renato Gaúcho explica desentendimento com atacante Tetê

Grêmio
Brasileirão
Copa do Brasil
R. Gaucho
Tete

Técnico do Grêmio relembra episódio de 2019, quando atacante deixou o clube sem estrear, e revela conversa para ajudá-lo a recuperar o futebol

O retorno de Renato Gaúcho ao Grêmio colocou Tetê diante de uma história que havia ficado para trás. O atacante deixou o clube em 2019 sem disputar uma partida pelo time profissional e, naquele momento, revelou frustração por não ter recebido uma oportunidade. Sete anos depois, os dois voltam a trabalhar juntos em Porto Alegre.

Na apresentação como novo técnico gremista, Renato foi questionado sobre o episódio e explicou sua versão para a saída do jogador. O treinador também contou que conversou com Tetê após o retorno e afirmou que pretende ajudá-lo a reencontrar seu melhor futebol.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-SUDAMERICANA-GREMIO-TORQUEAFP

    Renato explica decisão de não promover Tetê

    Segundo Renato, a decisão tomada em 2019 não teve relação específica com Tetê. O treinador afirmou que sequer conhecia o jovem suficientemente para colocá-lo no elenco profissional e que a situação surgiu durante uma negociação contratual.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    "As pessoas inventaram tanta coisa. Eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha trabalhado com ele, estava na base. Um dia, o presidente do Grêmio (Romildo Bolzan) me chamou e falou assim: "Está para renovar o contrato do Tetê, o empresário dele falou que só vai renovar se ele vier para o profissional". Eu falei: "Não, ele não vem para o profissional. Não pode vir para o profissional um garoto que eu não conheço". Não porque era o Tetê, podia ser qualquer outro jogador, mas eu não o conhecia", explicou Renato.

    O treinador também afirmou que não concordava com a possibilidade de um jogador condicionar a renovação de contrato à promoção para a equipe principal.

    "Não pode ter esse pulo, um jogador só renovar o contrato se vier para o profissional. Eu ainda falei ao presidente: "A decisão é sua. Você manda no clube, você é o presidente"," completou.

    • Publicidade

  • Renato quer recuperar atacante no Grêmio

    Tetê acabou negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no início daquele ano. Antes da transferência, o atacante era considerado uma das principais promessas das categorias de base do Grêmio e chegou a ser chamado por Tite para um período de treinamentos com a seleção brasileira principal.

    O reencontro entre Renato e Tetê, porém, começou de maneira diferente da relação interrompida em 2019. De acordo com o treinador, o próprio jogador procurou o técnico para uma conversa após sua chegada ao clube.

    Renato afirmou que pretende participar diretamente da recuperação do atacante e já iniciou esse trabalho nos treinamentos.

    "Gosto dele, falei que eu vou ajudar em todos os sentidos para poder recuperá-lo. E comecei a corrigir ele nos treinamentos de hoje (quinta). Ele está disposto. Corrigi algumas coisas, é um bom garoto, futebol ele tem. Então vamos ver se a gente consegue recuperar ele para nos ajudar também", comentou.

    A conversa entre os dois foi considerada positiva nos bastidores e serviu para aumentar a confiança do jogador. Tetê retornou ao Grêmio em janeiro de 2026 e tem contrato com o clube até o fim de 2029.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP