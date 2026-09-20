Renato garante que Grêmio não será rebaixado e cobra entrega do elenco

Com 29 pontos, o Grêmio ocupa a 17ª colocação e terá os próximos dias para recuperar jogadores e ajustar a equipe. A posição incomoda, mas Renato entende que o foco precisa estar nos próprios resultados, sem depender do desempenho dos concorrentes diretos.

"Se a gente fizer a nossa parte, o Grêmio não vai cair. Então, nós temos 10 rodadas ainda, por isso que a gente vai aproveitar o máximo de tempo agora nessa parada para a gente ajeitar algumas coisas e trabalhar."

O treinador também reconheceu que os resultados da rodada não ajudaram o Grêmio, mas reforçou que a equipe precisa controlar aquilo que está ao seu alcance na luta contra o rebaixamento.

"É lógico que ninguém fica contente em ficar nesses dias de folga na zona do rebaixamento, mas os resultados não foram tão bons assim para a gente ontem. Mas a gente não tem que se preocupar com os adversários, a gente tem que fazer a nossa parte."