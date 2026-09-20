Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Renato garante que Grêmio não será rebaixado e cobra entrega do elenco

Grêmio
Grêmio x Palmeiras
Palmeiras
Brasileirão
R. Gaucho

Técnico reconheceu incômodo com o time no Z-4, mas destacou postura diante do Palmeiras e vê pausa como oportunidade para corrigir problemas

O empate sem gols com o Palmeiras manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas Renato Portaluppi deixou a Arena com uma avaliação positiva sobre a postura apresentada pela equipe. Em sua reestreia no comando do Tricolor, o treinador destacou a capacidade do grupo de suportar a pressão de um adversário que disputa as primeiras posições da competição.

Apesar da situação na tabela, Renato afirmou que o Grêmio tem condições de escapar da parte de baixo caso consiga repetir a intensidade demonstrada diante do Palmeiras. O treinador também pretende aproveitar a pausa para a Data Fifa para trabalhar os problemas da equipe antes da reta final do Brasileirão.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Renato vê permanência fora do Z-4 como possível

    Com 29 pontos, o Grêmio ocupa a 17ª colocação e terá os próximos dias para recuperar jogadores e ajustar a equipe. A posição incomoda, mas Renato entende que o foco precisa estar nos próprios resultados, sem depender do desempenho dos concorrentes diretos.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    "Se a gente fizer a nossa parte, o Grêmio não vai cair. Então, nós temos 10 rodadas ainda, por isso que a gente vai aproveitar o máximo de tempo agora nessa parada para a gente ajeitar algumas coisas e trabalhar."

    O treinador também reconheceu que os resultados da rodada não ajudaram o Grêmio, mas reforçou que a equipe precisa controlar aquilo que está ao seu alcance na luta contra o rebaixamento.

    "É lógico que ninguém fica contente em ficar nesses dias de folga na zona do rebaixamento, mas os resultados não foram tão bons assim para a gente ontem. Mas a gente não tem que se preocupar com os adversários, a gente tem que fazer a nossa parte."

    • Publicidade

  • Técnico cobra intensidade na reta final

    Renato também aproveitou a entrevista para estabelecer o nível de comprometimento que espera do elenco nas últimas dez rodadas. Para o treinador, a entrega apresentada contra o Palmeiras precisa se tornar um padrão para quem ainda pretende ganhar espaço na equipe.

    "Não adianta ficar pensando nisso, naquilo, tem que pensar jogo a jogo com essa entrega."

    Renato ainda afirmou que os jogadores que não acompanharem essa postura terão dificuldades para conquistar oportunidades. A ideia é utilizar a pausa no calendário para corrigir os pontos que considera necessários e preparar o time para a sequência decisiva do campeonato.

    "E eu já falei para o grupo, quem não se adaptar no mínimo a essa entrega vai ficar lá atrás na fila. Não é hora de caminhar. Não é hora de pensar em outras coisas, é hora da entrega, da entrega."

    O técnico reconheceu que o Grêmio ainda precisa evoluir, mas projetou uma equipe mais preparada para a sequência do Brasileirão após o período de treinamentos.

    "Sei que faltam algumas coisas para o grupo, mas isso tudo eu vou corrigir agora nessa parada e o Grêmio vai voltar ainda mais forte. Vai ser uma guerra."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Remo crest
Remo
REM
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Bahia crest
Bahia
BAH