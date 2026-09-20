Renato garante que Grêmio não será rebaixado e cobra entrega do elenco

O empate sem gols com o Palmeiras manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas Renato Portaluppi deixou a Arena com uma avaliação positiva sobre a postura apresentada pela equipe. Em sua reestreia no comando do Tricolor, o treinador destacou a capacidade do grupo de suportar a pressão de um adversário que disputa as primeiras posições da competição.
Apesar da situação na tabela, Renato afirmou que o Grêmio tem condições de escapar da parte de baixo caso consiga repetir a intensidade demonstrada diante do Palmeiras. O treinador também pretende aproveitar a pausa para a Data Fifa para trabalhar os problemas da equipe antes da reta final do Brasileirão.