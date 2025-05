Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paraense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (11), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Remo enfrenta o Paysandu na tarde deste domingo (11), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, do Pará, na TV aberta para a região, Esporte na Cultura, na internet, e do Canal do Benja, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A final desta edição coloca frente a frente as duas maiores equipes do estado e maiores campeãs da história da competição. O Paysandu busca conquistar o 51º título de sua história, mas enfrenta um momento delicado: está há dez jogos sem vencer na temporada, e essa fase ruim também resultou no fim de uma invencibilidade de nove partidas sem derrotas diante do maior rival. No jogo de ida da final, o Remo venceu por 3 a 2 e agora sonha em encerrar um jejum de três anos sem levantar o troféu do Parazão, além de alcançar sua 48ª conquista estadual.