Relatório de maiores faturamentos entre clubes aponta Flamengo no Top 30 mundial e Barcelona mais perto do Real Madrid

O Flamengo deu mais um passo importante no cenário financeiro do futebol internacional. No levantamento anual da consultoria Deloitte, o Rubro-Negro subiu da 30ª para a 29ª colocação entre os clubes com maior receita do planeta. O estudo aponta um faturamento estimado de 202,7 milhões de euros na última temporada, valor que equivale a aproximadamente R$ 1,26 bilhão.

Com o avanço, o Mengão consolida sua presença entre os clubes mais ricos do mundo, em um grupo historicamente dominado por equipes europeias. O resultado reforça uma trajetória de crescimento sustentada pela força da marca rubro-negra e pela capacidade de geração de receita contínua.

O ranking faz parte do relatório “Football Money League”, que considera apenas receitas recorrentes para a composição da lista. Entram na conta valores provenientes de direitos de transmissão, bilheteria e atividades comerciais, como patrocínios e licenciamento de produtos. Receitas obtidas com venda de jogadores, portanto, ficam fora da análise.