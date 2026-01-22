+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo Celebrates Winning The Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Relatório de maiores faturamentos entre clubes aponta Flamengo no Top 30 mundial e Barcelona mais perto do Real Madrid

Flamengo sobe no ranking da Deloitte, alcança a 29ª posição entre os clubes mais ricos do mundo e se firma em lista dominada por gigantes europeus

O Flamengo deu mais um passo importante no cenário financeiro do futebol internacional. No levantamento anual da consultoria Deloitte, o Rubro-Negro subiu da 30ª para a 29ª colocação entre os clubes com maior receita do planeta. O estudo aponta um faturamento estimado de 202,7 milhões de euros na última temporada, valor que equivale a aproximadamente R$ 1,26 bilhão.

Com o avanço, o Mengão consolida sua presença entre os clubes mais ricos do mundo, em um grupo historicamente dominado por equipes europeias. O resultado reforça uma trajetória de crescimento sustentada pela força da marca rubro-negra e pela capacidade de geração de receita contínua.

O ranking faz parte do relatório “Football Money League”, que considera apenas receitas recorrentes para a composição da lista. Entram na conta valores provenientes de direitos de transmissão, bilheteria e atividades comerciais, como patrocínios e licenciamento de produtos. Receitas obtidas com venda de jogadores, portanto, ficam fora da análise.

  • CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Flamengo representando o Brasil

    Único representante sul-americano no ranking, o Flamengo já havia figurado na lista em 2025, quando ocupou a 30ª posição. Agora, o clube carioca sobe um degrau e aparece como o 29º mais rico do mundo, impulsionado por uma temporada histórica, marcada pelos títulos do Campeonato Estadual, do Brasileirão e da Libertadores.

    Esta é apenas a segunda vez que o Flamengo aparece entre os 30 primeiros desde a criação da “Football Money League”, na temporada 1996/97. O dado ganha ainda mais relevância ao considerar que, ao longo de quase três décadas, o ranking foi ocupado majoritariamente por clubes europeus, com raras exceções fora do continente.

    Mais do que uma simples mudança numérica, a 29ª colocação simboliza um processo de consolidação financeira em um ambiente altamente competitivo, no qual marcas globais disputam atenção, patrocínios e audiência em escala mundial. O desempenho rubro-negro também reflete uma gestão capaz de gerar caixa de forma consistente, sem depender exclusivamente do mercado de transferências, um sinal claro de estabilidade e maturidade administrativa.

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Ranking dominado por europeus

    No topo do ranking, o Real Madrid manteve a liderança pelo terceiro ano consecutivo, com receita estimada em 1,1 bilhão de euros (cerca de R$ 7,23 bilhões). Antes disso, o clube espanhol já havia superado o Manchester City em 2024 e 2025, após os ingleses liderarem a lista em 2023

    O Barcelona aparece na segunda colocação, com faturamento de 974,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 6,06 bilhões), impulsionado principalmente por contratos ligados à reforma do Spotify Camp Nou. Fechando o pódio está o Bayern de Munique, que registrou cerca de 860,6 milhões de euros (R$ 5,35 bilhões) em receitas na última temporada.

    O cenário reforça o domínio das grandes ligas europeias, especialmente Espanha e Inglaterra, que concentram contratos de televisão mais robustos, forte presença comercial global e estádios com altas taxas de ocupação.

  • Lamine Yamal Barcelona Kylian Mbappe Real Madrid Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty/GOAL composite

    Confira a lista completa

    1. Real Madrid – 1,161 bilhão de euros 

    2. Barcelona – 974,8 milhões de euros 

    3. Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros 

    4. Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros 

    5. Liverpool – 836,1 milhões de euros 

    6. Manchester City – 829,3 milhões de euros 

    7. Arsenal – 821,7 milhões de euros 

    8. Manchester United – 793,1 milhões de euros 

    9. Tottenham – 672,6 milhões de euros 

    10. Chelsea – 584,1 milhões de euros 

    11. Internazionale – 537,5 milhões de euros 

    12. Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros 

    13. Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros 

    14. Aston Villa – 450,2 milhões de euros 

    15. Milan – 410,4 milhões de euros 

    16. Juventus – 401,7 milhões de euros 

    17. Newcastle – 398,4 milhões de euros 

    18. Stuttgart – 296,3 milhões de euros 

    19. Benfica – 283,4 milhões de euros 

    20. West Ham – 276 milhões de euros 

    21. Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros 

    22. Brighton – 238,7 milhões de euros 

    23. Everton – 234 milhões de euros 

    24. Crystal Palace – 232,5 milhões de euros 

    25. Bournemouth – 218,5 milhões de euros 

    26. Roma – 216,3 milhões de euros 

    27. Wolverhampton – 206,3 milhões de euros 

    28. Brentford – 206 milhões de euros 

    29. Flamengo – 202,7 milhões de euros 

    30. Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros

0