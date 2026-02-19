Getty Images News
Reino Unido se prepara para grande vitória na Copa do Mundo, com bares recebendo autorização para estender horário de funcionamento durante o torneio de verão
Ministro do Interior mostra cartão vermelho à burocracia
O governo do Reino Unido decidiu oficialmente “mostrar o cartão vermelho à burocracia”, permitindo que os bares permaneçam abertos até mais tarde durante a Copa do Mundo de 2026. A ministra do Interior, Shabana Mahmood, confirmou que as restrições de licenciamento serão flexibilizadas para todas as partidas eliminatórias em que a seleção nacional estiver envolvida. Essa decisão marca um afastamento das propostas anteriores, mais restritivas, que só permitiriam essas extensões se uma equipe chegasse às quartas de final.
De acordo com as novas diretrizes, os estabelecimentos poderão permanecer abertos até a 1h da manhã para a maioria das partidas eliminatórias. No entanto, reconhecendo os desafios impostos pelos fusos horários nos Estados Unidos, México e Canadá, esse horário será adiado para as 2h da manhã para partidas com início às 22h no Reino Unido. A suspensão geral dessas restrições elimina a carga administrativa dos proprietários, que antes precisavam lidar com uma burocracia complexa para garantir o funcionamento noturno.
“Com jogos começando mais tarde na Copa do Mundo deste ano, não queremos que os bares encerrem as atividades antes do gol da vitória”, afirmou Mahmood. “Por isso, estamos mostrando o cartão vermelho à burocracia e estendendo o horário de funcionamento dos bares para a prorrogação, para que os torcedores possam tomar mais uma rodada sem perder um único chute. Vamos brindar aos nossos garotos na Copa do Mundo e aos nossos vizinhos neste verão. Os torcedores não precisarão ir para casa antes do futebol chegar ao fim.”
Uma tábua de salvação vital para o setor hoteleiro
Os líderes do setor acreditam que o afluxo de torcedores durante o torneio proporcionará uma fonte de receita vital e promoverá o espírito comunitário. A extensão se aplica a todas as nações, o que significa que a flexibilização permanecerá em vigor independentemente de ser a Inglaterra, a Escócia ou, potencialmente, o País de Gales e a Irlanda do Norte que competirem nas fases finais.
Emma McClarkin, CEO da British Beer and Pub Association, elogiou a intervenção como “uma vitória para os pubs, empregos e espírito comunitário”. A qualificação automática para essas extensões inclui a recém-introduzida rodada de 32, bem como a rodada de 16. Embora os locais ainda devam solicitar um Aviso de Evento Temporário (TEN) para jogos que terminam após as 2h da manhã, a grande maioria da fase eliminatória agora está coberta pela flexibilização geral.
A chanceler Rachel Reeves apoia a medida como parte de uma estratégia mais ampla para impulsionar o crescimento nacional. Ao incentivar os torcedores a se reunirem em estabelecimentos locais, o governo pretende apoiar as pequenas empresas enquanto celebra o esporte nacional. O setor de hospitalidade vê o verão de 2026 como um momento crucial de recuperação, com a garantia do comércio noturno durante um grande torneio proporcionando um nível de segurança financeira.
Um brinde às seleções nacionais que competem na América do Norte
Autoridades governamentais têm manifestado abertamente seu desejo de garantir que a diferença horária entre os dois lados do Atlântico não diminua o entusiasmo dos torcedores em seu país. Com jogos importantes ocorrendo em cidades como Nova York, Boston e Miami, o Ministério do Interior reconheceu que muitos jogos terminariam bem depois do horário tradicional de fechamento dos bares. A política foi elaborada para refletir a emoção em campo com flexibilidade atrás do balcão.
Mahmood enfatizou que a mudança legislativa vai além do comércio; trata-se do significado cultural da Copa do Mundo. Ela observou que o governo quer garantir que o público possa aproveitar o torneio ao máximo. A posição da ministra do Interior é que os torcedores devem poder testemunhar cada momento do drama sem a interrupção de um apito final prematuro da equipe do bar.
Refletindo sobre o potencial para um verão histórico, McClarkin acrescentou que a medida reconhece o papel único que os pubs desempenham como o coração das suas comunidades durante grandes eventos esportivos. Ela destacou que a decisão permite que os proprietários se concentrem em proporcionar um ótimo ambiente, em vez de ficarem presos à burocracia. Esse sentimento é compartilhado por todo o setor, onde o foco mudou para a preparação para um verão recorde de futebol.
Inglaterra e Escócia se preparam para as batalhas da fase de grupos
Embora os preparativos fora de campo estejam agora garantidos, o foco dos jogadores continua sendo a tarefa que têm pela frente na América do Norte. A Inglaterra foi sorteada para o Grupo L e começará sua campanha contra a Croácia em Dallas, no dia 17 de junho, às 21h, horário do Reino Unido. Em seguida, enfrentará Gana em Boston, no dia 23 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra o Panamá, em Nova York-Nova Jersey, no dia 27 de junho, com início às 22h.
Os torcedores da Escócia também enfrentam uma agenda exigente após se classificarem com sucesso para o evento. Colocada no Grupo C, a Tartan Army começa sua jornada contra o Haiti em 14 de junho, com início às 2h (horário do Reino Unido) em Boston. Os jogos subsequentes contra o Marrocos em 19 de junho e o confronto de peso com o Brasil em 24 de junho estão programados para começar às 23h (horário do Reino Unido), tornando as novas leis de licenciamento essenciais para aqueles que assistem em casa.
Caso ambas as nações passem por seus respectivos grupos, a política de “prorrogação” entrará em vigor para as fases eliminatórias. Com o caminho para a final agora livre e os bares prontos para ficarem abertos até tarde, o cenário está pronto para um verão de futebol de alto risco em todo o Reino Unido.
