Reino Unido se prepara para grande vitória na Copa do Mundo, com bares recebendo autorização para estender horário de funcionamento durante o torneio de verão

O governo do Reino Unido decidiu oficialmente “mostrar o cartão vermelho à burocracia”, permitindo que os bares permaneçam abertos até mais tarde durante a Copa do Mundo de 2026. A ministra do Interior, Shabana Mahmood, confirmou que as restrições de licenciamento serão flexibilizadas para todas as partidas eliminatórias em que a seleção nacional estiver envolvida. Essa decisão marca um afastamento das propostas anteriores, mais restritivas, que só permitiriam essas extensões se uma equipe chegasse às quartas de final.

De acordo com as novas diretrizes, os estabelecimentos poderão permanecer abertos até a 1h da manhã para a maioria das partidas eliminatórias. No entanto, reconhecendo os desafios impostos pelos fusos horários nos Estados Unidos, México e Canadá, esse horário será adiado para as 2h da manhã para partidas com início às 22h no Reino Unido. A suspensão geral dessas restrições elimina a carga administrativa dos proprietários, que antes precisavam lidar com uma burocracia complexa para garantir o funcionamento noturno.

“Com jogos começando mais tarde na Copa do Mundo deste ano, não queremos que os bares encerrem as atividades antes do gol da vitória”, afirmou Mahmood. “Por isso, estamos mostrando o cartão vermelho à burocracia e estendendo o horário de funcionamento dos bares para a prorrogação, para que os torcedores possam tomar mais uma rodada sem perder um único chute. Vamos brindar aos nossos garotos na Copa do Mundo e aos nossos vizinhos neste verão. Os torcedores não precisarão ir para casa antes do futebol chegar ao fim.”