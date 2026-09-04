A Inter teve uma noite triunfante no Gran Gala del Calcio, recebendo oficialmente o prêmio de Clube do Ano da Serie A. O principal prêmio individual ficou com o ala Federico Dimarco, eleito pelos companheiros como o Jogador do Ano da Serie A.

A Seleção da Temporada contou com forte presença da Inter, além de astros de toda a liga.

Os 11 escolhidos incluíram Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez e Donyell Malen.







