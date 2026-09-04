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Rei Dimarco! Astro da Inter é coroado rei da Série A, mas admite preocupação com o contrato
Inter domina o Gran Gala del Calcio
A Inter teve uma noite triunfante no Gran Gala del Calcio, recebendo oficialmente o prêmio de Clube do Ano da Serie A. O principal prêmio individual ficou com o ala Federico Dimarco, eleito pelos companheiros como o Jogador do Ano da Serie A.
A Seleção da Temporada contou com forte presença da Inter, além de astros de toda a liga.
Os 11 escolhidos incluíram Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez e Donyell Malen.
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Dimarco e Lautaro saboreiam o reconhecimento
Dimarco expressou enorme gratidão ao receber o prêmio, destacando seu desejo de continuar melhorando sua produção ofensiva pela Inter de Milão.
"Receber um prêmio como este é algo único", afirmou Dimarco. "No ano passado bati o recorde de assistências, e nesta temporada quero melhorar ainda mais."
O capitão Lautaro Martinez também recebeu reconhecimento de seus colegas de profissão. "É sempre uma honra receber votos dos colegas", disse Lautaro. "Temos um grande grupo e fizemos uma temporada fantástica."
Dor da Champions League impulsionou ascensão
Dimarco atribuiu sua recente transformação na carreira à dolorosa experiência de perder uma final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, usando a frustração como motivação.
"Minha virada? Tudo começou depois da final perdida da Liga dos Campeões contra o PSG, que nos levou a dar o nosso máximo absoluto", explicou Dimarco.
No entanto, o ala também abordou sua atual situação contratual, revelando que as negociações por uma renovação ainda não começaram.
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O foco muda para o confronto com o Napoli
Apesar do seu sucesso individual, Dimarco admitiu decepção pelo fato de as conversas com os dirigentes da Inter sobre um novo contrato não terem acontecido.
"Renovação? Infelizmente, não falamos sobre isso", admitiu Dimarco. "Eu esperava que isso acontecesse depois do desempenho da temporada passada."
Ainda assim, Dimarco manteve que seu foco imediato segue sendo o compromisso nacional. "Agora quero continuar focado no jogo contra o Napoli", acrescentou. "Há tempo demais não conseguimos vencer eles."
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