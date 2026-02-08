Reforço de R$ 426 milhões do Liverpool se lesiona antes de ida ao Anfield

Os Reds fecharam um acordo de 60 milhões de libras (R$ 426 milhões) para contratar o zagueiro no fim desta temporada, mas ele agora enfrentará um longo período de afastamento dos gramados.
Os Reds fecharam um acordo de 60 milhões de libras (R$ 426 milhões) para contratar o zagueiro no fim desta temporada, mas ele agora enfrentará um longo período de afastamento dos gramados.
Durante o jogo do Rennes contra o Lens, que sua equipe perdeu por 3 a 1 para o surpreendentes líder do campeonato, Jacquet pareceu ter sofrido uma grave lesão no ombro. O craque do Rennes foi retirado de campo pela equipe médica do clube. Ao cair, ele gritou de dor e carregava o próprio braço em uma tipoia improvisada feita com a própria camisa, o que sugere que ele pode ter sofrido danos significativos.
Durante o tempo em que esteve em campo, Jacquet completou 28 passes certos, de um total de 32 tentativas, e também perdeu dois duelos.
Embora muitos esperassem que Jacquet substituísse Virgil van Dijk no time titular, o técnico do Liverpool, Arne Slot, está confiante de que o jogador holandês cumprirá seu contrato, que vai até 2027.
Ele disse: “Tudo o que é feito aqui nunca é em pânico, é sempre uma ideia de longo prazo ou algo que foi pensado por muito tempo.
“É claro que sabemos que Virgil não jogará por este clube por mais 10 anos, mas ele ainda tem um ano e meio de contrato, então ficará conosco durante esse período e talvez até por mais tempo, se continuar em forma como está agora. Como já disse antes, é um grande elogio para ele, nessa idade, jogar a cada três dias, não só pelo clube, mas também pela seleção.”
"Espero que ele consiga manter essa forma física por muitos anos, mas este clube não é ingênuo, sabemos que em algum momento nos próximos anos haverá vida sem Virgil. Posso afirmar, em todas as posições, que este clube não está pensando apenas no curto prazo, mas também no médio e longo prazo nas decisões que tomamos."
Jacquet fez um total de 19 jogos como titular pelo Rennes nesta temporada e Slot está entusiasmado com a possibilidade de ele se transferir para Anfield.
Ele disse: “É muito gratificante, claro. Ele é um talento enorme, talvez até mais do que talento, mas falamos de talento por causa da idade dele. Em segundo lugar, porque não éramos os únicos interessados
“Um talento enorme e mais um exemplo do modelo que estamos usando neste clube: jogadores jovens e muito talentosos, às vezes no início de suas carreiras, outras vezes já com alguns anos de experiência, mas sempre jogadores jovens que podem nos fortalecer a curto e longo prazo. Contratamos muitos deles recentemente e, como já disse várias vezes, o futuro deste clube, a médio e longo prazo, e até mesmo a curto prazo, está muito promissor.”
O ex-astro Jamie Carragher acredita que Jacquet poderia substituir Ibrahima Konaté na equipe.
Ele disse: “Quando você olha para o estilo de Jeremy Jacquet, isso me diz que Ibrahima Konate não vai assinar (um novo contrato).
"Acho que o Liverpool vai contratar um zagueiro de verdade no verão, que imagino que jogará ao lado de Virgil van Dijk, e aí você terá dois jovens zagueiros muito bons."
"Eles ainda precisam jogar, mas um deles - Giovanni Leoni - está voltando de uma lesão no ligamento cruzado anterior, então não será uma temporada fácil para ele. Van Dijk virá de uma Copa do Mundo e estará 12 meses mais velho."
"Então, se o Konaté não assinar, eles contratam outro jogador para substituí-lo — um zagueiro de alto nível para jogar agora — e você tem esses dois como reservas. Ainda acho que eles terão muitas oportunidades de jogar."
Jacquet espera se recuperar rapidamente para retornar aos gramados contra o Rennes. Os Reds, por sua vez, ocupam atualmente a sexta posição na tabela da Premier League, antes do confronto com o Manchester City no domingo. O time de Slot pode ficar a apenas um ponto do quinto colocado, Chelsea, e a dois do quarto colocado, Manchester United.