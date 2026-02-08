Reforço de R$ 426 milhões do Liverpool se lesiona antes de ida ao Anfield

Jacquet fez um total de 19 jogos como titular pelo Rennes nesta temporada e Slot está entusiasmado com a possibilidade de ele se transferir para Anfield.

Ele disse: “É muito gratificante, claro. Ele é um talento enorme, talvez até mais do que talento, mas falamos de talento por causa da idade dele. Em segundo lugar, porque não éramos os únicos interessados nele, então é um grande elogio para as pessoas que trabalham muito para contratar jogadores.”

“Um talento enorme e mais um exemplo do modelo que estamos usando neste clube: jogadores jovens e muito talentosos, às vezes no início de suas carreiras, outras vezes já com alguns anos de experiência, mas sempre jogadores jovens que podem nos fortalecer a curto e longo prazo. Contratamos muitos deles recentemente e, como já disse várias vezes, o futuro deste clube, a médio e longo prazo, e até mesmo a curto prazo, está muito promissor.”

O ex-astro Jamie Carragher acredita que Jacquet poderia substituir Ibrahima Konaté na equipe.

Ele disse: “Quando você olha para o estilo de Jeremy Jacquet, isso me diz que Ibrahima Konate não vai assinar (um novo contrato).

"Acho que o Liverpool vai contratar um zagueiro de verdade no verão, que imagino que jogará ao lado de Virgil van Dijk, e aí você terá dois jovens zagueiros muito bons."

"Eles ainda precisam jogar, mas um deles - Giovanni Leoni - está voltando de uma lesão no ligamento cruzado anterior, então não será uma temporada fácil para ele. Van Dijk virá de uma Copa do Mundo e estará 12 meses mais velho."

"Então, se o Konaté não assinar, eles contratam outro jogador para substituí-lo — um zagueiro de alto nível para jogar agora — e você tem esses dois como reservas. Ainda acho que eles terão muitas oportunidades de jogar."