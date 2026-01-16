Getty/GOAL
Reconstrução do Liverpool com Arne Slot pode começar com saídas de Mohamed Salah e Virgil van Dijk para 2026/27, avalia ex-jogador dos Reds
- Getty/GOAL
Nova era em Liverpool
O Liverpool realizou uma onda de contratações recorde antes da temporada 2025/26, com a aquisição do alemão Wirtz por £116 milhões (R$ 834 milhões) e do atacante sueco Isak por £125 milhões (R$ 898 milhões). Ambos têm enfrentado dificuldades com a forma física e outros problemas, mas continuam sendo peças importantes da equipe.
O Liverpool busca manter-se competitivo na disputa pelos maiores títulos, tanto nacionais quanto internacionais, e para isso, renovações constantes no elenco são necessárias. Isso significa movimentar jogadores de renome, tanto para dentro quanto para fora de Anfield.
Os craques Salah e Van Dijk renovaram seus contratos na última temporada, válidos até 2027. No entanto, a permanência do astro egípcio tem sido questionada após um discurso inflamado contra o Liverpool, enquanto o zagueiro holandês completará 35 anos em julho.
Salah continua sendo uma lenda dos Reds?
É possível que nenhuma dos dois atletas faça parte dos planos de Slot para 2026/27. Collymore consegue prever esse cenário, com a necessidade de tomar decisões importantes em Merseyside, deixando o sentimentalismo de lado.
Questionado sobre se Salah continua sendo uma lenda do clube ao lado de nomes como Kenny Dalglish, Ian Rush, Kevin Keegan e Steven Gerrard, após sua declaração polêmica, o ex-atacante dos Reds, Collymore - falando em parceria com a casa de apostas BetWright - disse ao GOAL : “Acho que ele está no mesmo patamar que eles. Seus números comprovam, seus troféus comprovam. Acho que ele não é vítima da modernidade, mas sabe que, nos dias de hoje, com uma câmera apontada para você e pessoas transmitindo ao vivo nas redes sociais, qualquer palavra se espalha pelo mundo muito rapidamente.”
“Não se esqueçam, o Liverpool é um clube global. Muitos desses torcedores que não vão aos jogos toda semana podem acabar dizendo: 'Eu o vi nos últimos quatro ou cinco jogos e ele jogou mal'. Em partes do mundo onde o Liverpool tem uma enorme base de torcedores, muitos deles simplesmente torcerão para o Mo Salah.”
“Eles apoiam o clube e o time, mas temos um culto à personalidade nos clubes de futebol mais forte do que nunca. Principalmente no exterior, com os grandes nomes do futebol europeu. Provavelmente começou com [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo, e esta nova geração os segue como marcas tanto quanto o clube pelo qual jogam. Embora Mo Salah não esteja na categoria de Ronaldo e Messi, certamente está na categoria imediatamente inferior. Acho que muitos torcedores do Liverpool têm muita empatia e simpatia por ele.”
- Getty
Salah e Van Dijk vão deixar o Liverpool?
Sobre o que acontecerá a seguir, Collymore acrescentou: "Durante o restante da temporada, ele [Salah] jogará, mas para o Liverpool continuar e ter um substituto para Arne, um ou ambos, ele e Van Dijk, podem muito bem sair em julho."
"Sei que eles assinaram contratos mais longos e melhores, mas acho que foi para ver como jogadores como [Hugo] Ekitike, Isak e Wirtz se adaptariam. Não tem sido bom até agora, eles precisam deles para o resto da temporada, mas acho que se você vai dar espaço para Isak e Wirtz como os novos craques do Liverpool, então os antigos craques precisam sair."
"Acho que parte da irritação do Mo se deve ao fato de Isak e Wirtz terem chegado e recebido 6.000 tweets dizendo 'bem-vindo Wirtz, bem-vindo Isak, vocês são a melhor coisa que nos aconteceu'. Acho que ele se sente um pouco magoado e um pouco desrespeitado por isso."
"A única resposta é: será que eles conseguem jogar bem juntos ou a opção mais provável - e é o que eu acho - é que talvez Van Dijk fique mais uma temporada, mas acho que Mo sai no verão, com certeza."
Histórico de Salah: Gols e jogos pelo Liverpool
Salah continua a gerar rumores de interesse da Liga Profissional Saudita, com clubes do Oriente Médio dispostos a investir pesado em contratações e a fazer propostas lucrativas ao ponta de 33 anos. Ele marcou 250 gols pelo Liverpool em 421 jogos – conquistando os troféus da Premier League, Liga dos Campeões, Chuteira de Ouro e Jogador do Ano da PFA. Uma passagem histórica que pode estar acabando.
