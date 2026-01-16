Reconstrução do Liverpool com Arne Slot pode começar com saídas de Mohamed Salah e Virgil van Dijk para 2026/27, avalia ex-jogador dos Reds

É possível que nenhuma dos dois atletas faça parte dos planos de Slot para 2026/27. Collymore consegue prever esse cenário, com a necessidade de tomar decisões importantes em Merseyside, deixando o sentimentalismo de lado.

Questionado sobre se Salah continua sendo uma lenda do clube ao lado de nomes como Kenny Dalglish, Ian Rush, Kevin Keegan e Steven Gerrard, após sua declaração polêmica, o ex-atacante dos Reds, Collymore - falando em parceria com a casa de apostas BetWright - disse ao GOAL : “Acho que ele está no mesmo patamar que eles. Seus números comprovam, seus troféus comprovam. Acho que ele não é vítima da modernidade, mas sabe que, nos dias de hoje, com uma câmera apontada para você e pessoas transmitindo ao vivo nas redes sociais, qualquer palavra se espalha pelo mundo muito rapidamente.”

“Não se esqueçam, o Liverpool é um clube global. Muitos desses torcedores que não vão aos jogos toda semana podem acabar dizendo: 'Eu o vi nos últimos quatro ou cinco jogos e ele jogou mal'. Em partes do mundo onde o Liverpool tem uma enorme base de torcedores, muitos deles simplesmente torcerão para o Mo Salah.”

“Eles apoiam o clube e o time, mas temos um culto à personalidade nos clubes de futebol mais forte do que nunca. Principalmente no exterior, com os grandes nomes do futebol europeu. Provavelmente começou com [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo, e esta nova geração os segue como marcas tanto quanto o clube pelo qual jogam. Embora Mo Salah não esteja na categoria de Ronaldo e Messi, certamente está na categoria imediatamente inferior. Acho que muitos torcedores do Liverpool têm muita empatia e simpatia por ele.”

