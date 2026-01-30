O recado bem rubro-negro de Vinícius Júnior para Lucas Paquetá após anúncio do Flamengo

Contratação mais cara, em valores absolutos, da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, através das redes sociais do clube carioca.

Em uma sequência de postagens, o Rubro-Negro deu as boas-vindas ao meia, que estava no West Ham, da Inglaterra, e divulgou até mesmo vídeos com um “tutorial” de como fazer as dancinhas comemorativas que Paquetá faz desde as categorias de base.

Contratado por 42 milhões de euros, Lucas Paquetá chegou sob os braços da torcida. Dentre os milhões de flamenguistas felizes com a mais nova contratação rubro-negra, um deles é especial: Vinícius Júnior.