O recado bem rubro-negro de Vinícius Júnior para Lucas Paquetá após anúncio do Flamengo

Os amigos atuaram juntos com a camisa rubro-negra entre 2017 e 2018, e o atacante do Real Madrid escreveu uma mensagem de boas vindas a Paquetá em seu retorno ao Flamengo

Contratação mais cara, em valores absolutos, da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, através das redes sociais do clube carioca.

Em uma sequência de postagens, o Rubro-Negro deu as boas-vindas ao meia, que estava no West Ham, da Inglaterra, e divulgou até mesmo vídeos com um “tutorial” de como fazer as dancinhas comemorativas que Paquetá faz desde as categorias de base.

Contratado por 42 milhões de euros, Lucas Paquetá chegou sob os braços da torcida. Dentre os milhões de flamenguistas felizes com a mais nova contratação rubro-negra, um deles é especial: Vinícius Júnior.

  • Homenagem a Vini e mensagem especial

    O craque do Real Madrid foi, assim como Paquetá, revelado nas categorias de base do Flamengo e até hoje mantém vivo a paixão pelo clube. Assim como a amizade que possui com Paquetá, que por sua vez escolheu o número 20 para homenagear a numeração que Vini utilizava justamente no Flamengo.

    Em suas redes sociais, comentando o anúncio oficial do retorno de Paquetá ao Flamengo, Vinícius Júnior comentou o seguinte: “Muito feliz por você, irmão!!! Te amo!! Ganha por nós”.

  • Parceria no Flamengo e seleção brasileira

    Ao todo, segundo dados do site ogol, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior disputaram um total de 86 jogos oficiais juntos. A conta inclui Flamengo e seleção brasileira e mostra um bom aproveitamento da dupla: Paquetá somou 14 gols contra 18 de Vini.

    Apenas pelo Flamengo, foram 49 partidas entre 2017 e 2018. O primeiro jogo foi um empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão de 2017, e o último foi contra o Palmeiras, no ano seguinte, e terminou com o mesmo placar. Em ambas as ocasiões, Vini estava com a camisa 20... que agora será de seu amigo Lucas Paquetá.

  • Pronto para jogar a Supercopa do Brasil

    Confirmado pelo BID da CBF na noite desta sexta-feira (30), Lucas Paquetá está disponível para atuar pelo Flamengo contra o Corinthians, domingo (1º) na disputa da Supercopa do Brasil.

