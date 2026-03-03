“Realmente não me importo” – Donald Trump demonstra descaso com as esperanças do Irã na Copa do Mundo, enquanto a reunião da FIFA ocorre sem a participação do país

O mundo do esporte está agora lidando com a realidade de um país anfitrião do torneio estar em conflito militar ativo com um participante qualificado. O Irã está programado para enfrentar a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles antes de se mudar para Seattle para enfrentar o Egito. No entanto, esses jogos estão agora seriamente comprometidos depois que ataques aéreos dos EUA e de Israel dentro do território iraniano provocaram uma resposta severa das autoridades do futebol em Teerã. Há até mesmo a possibilidade de um confronto entre os EUA e o Irã nas oitavas de final em Dallas, em 3 de julho, uma partida que agora teria um peso político sem precedentes.

A hierarquia do futebol iraniano já expressou sérias dúvidas sobre sua capacidade de se concentrar no belo jogo enquanto o país está sob ataque. Após os recentes ataques, o chefe da federação de futebol do país sugeriu que o clima para uma celebração esportiva evaporou. “O que é certo é que, após este ataque, não se pode esperar que olhemos para a Copa do Mundo com esperança”, disse o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, ao canal esportivo iraniano Varzesh3 após os ataques.