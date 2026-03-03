Getty Images Sport
Traduzido por
“Realmente não me importo” – Donald Trump demonstra descaso com as esperanças do Irã na Copa do Mundo, enquanto a reunião da FIFA ocorre sem a participação do país
Conflito militar lança sombra sobre os eventos de Los Angeles
O mundo do esporte está agora lidando com a realidade de um país anfitrião do torneio estar em conflito militar ativo com um participante qualificado. O Irã está programado para enfrentar a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles antes de se mudar para Seattle para enfrentar o Egito. No entanto, esses jogos estão agora seriamente comprometidos depois que ataques aéreos dos EUA e de Israel dentro do território iraniano provocaram uma resposta severa das autoridades do futebol em Teerã. Há até mesmo a possibilidade de um confronto entre os EUA e o Irã nas oitavas de final em Dallas, em 3 de julho, uma partida que agora teria um peso político sem precedentes.
A hierarquia do futebol iraniano já expressou sérias dúvidas sobre sua capacidade de se concentrar no belo jogo enquanto o país está sob ataque. Após os recentes ataques, o chefe da federação de futebol do país sugeriu que o clima para uma celebração esportiva evaporou. “O que é certo é que, após este ataque, não se pode esperar que olhemos para a Copa do Mundo com esperança”, disse o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, ao canal esportivo iraniano Varzesh3 após os ataques.
- AFP
Trump rejeita a participação do Irã na Copa do Mundo
Na terça-feira de manhã, Trump foi direto ao ser questionado sobre a possibilidade de o país do Oriente Médio desistir da competição em meio às crescentes tensões regionais. O presidente demonstrou pouco interesse nas consequências diplomáticas que poderiam resultar na retirada de uma grande nação do futebol do calendário. “Eu realmente não me importo [se o Irã participar]”, disse ele aoPOLITICO. “Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão funcionando com as últimas forças.”
Problemas com vistos e proibições de viagem criam um pesadelo logístico
Além das preocupações militares imediatas, o caminho administrativo para o Irã chegar aos Estados Unidos está repleto de obstáculos. Uma proibição restritiva de viagens continua em vigor e, embora os atletas estejam teoricamente isentos, o processo de obtenção de documentação para a equipe de apoio e dignitários continua sendo um ponto de discórdia. O Departamento de Estado negou anteriormente vários pedidos de visto para representantes iranianos antes do sorteio da Copa do Mundo em Washington, quase provocando um boicote total antes que a FIFA fosse forçada a intervir como mediadora entre as duas nações.
A Força-Tarefa da Copa do Mundo da FIFA da Casa Branca, liderada por Andrew Giuliani, afirmou que a segurança continuará sendo a prioridade absoluta do governo, independentemente das consequências esportivas. Giuliani enfatizou que o clima político atual torna impossível um processo de entrada padrão para certas nações. “Queremos que esta seja uma Copa do Mundo segura e protegida”, disse Giuliani em janeiro. “Então, sim, é claro que queremos que as equipes estejam aqui e joguem, mas também entendemos que a maioria dos torcedores virá aqui para aproveitar uma Copa do Mundo incrível, para enriquecer a experiência. Mas seria tolice, entendendo o que o Irã está passando agora, esperar que simplesmente abramos nossas fronteiras.”
- AFP
A FIFA permanece em silêncio enquanto as oficinas em Atlanta chegam ao fim
Até o momento, a FIFA se recusou a comentar a situação, mantendo sua postura tradicional de tentar separar a política mundial do campo de jogo. No entanto, a ausência de delegados iranianos nas oficinas de Atlanta, que abordaram temas essenciais como medicina esportiva, organização de partidas e questões comerciais, sugere uma quebra na comunicação. Enquanto outras federações de todo o mundo finalizavam sua logística, as cadeiras vazias na seção iraniana serviram como um forte lembrete dos obstáculos enfrentados pelos organizadores do torneio poucos meses antes do apito inicial.
Os defensores da postura dura do governo acreditam que a abordagem atual é necessária para a segurança dos milhões de torcedores que devem comparecer à América do Norte. Giuliani reforçou a posição do presidente na terça-feira, destacando as implicações mais amplas do impasse para a segurança. Giuliani disse ao POLITICO na terça-feira que “a ação decisiva do presidente Trump para eliminar o aiatolá, o mais notório patrocinador estatal do terrorismo da minha vida, remove uma grande ameaça desestabilizadora e ajudará a proteger pessoas em todo o mundo, incluindo americanos e os milhões que planejam assistir à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos”.
Publicidade