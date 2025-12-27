Real Madrid pode vender Vinícius Junior para buscar estrela do PSG
Um impasse sensível no Bernabéu
Vinícius Júnior já deixou claro, mais de uma vez, que quer seguir no Santiago Bernabéu — e esse discurso também parte da cúpula do clube. Internamente, o presidente Florentino Pérez trabalha para manter um dos nomes mais importantes do elenco, e a posição oficial do Real Madrid segue a mesma: Vinícius é peça-chave do projeto esportivo.
Uma saída só entraria em pauta em caso de ruptura total nas negociações — e, ainda assim, nos termos definidos pelo clube. A expectativa é de retomada das conversas em meados de 2026. Mesmo assim, a falta de avanço fez a diretoria passar a estudar, de forma discreta, alternativas caso o acordo não avance. Publicamente, ninguém fala em separação, mas nos bastidores o planejamento já existe.
- Getty Images
Vitinha aparece como plano B
Segundo a rádio Cadena SER, esse plano alternativo envolve Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain que agrada há tempos aos olheiros de Valdebebas. Nesse cenário, o Real Madrid só consideraria vender Vinícius por um valor mínimo de 100 milhões de euros (R$ 653 milhões), usando esse montante para tentar uma investida pesada pelo português.
O interesse em Vitinha não é novo. Dentro do clube, ele é visto como um jogador capaz de dar mais ritmo, controle e organização ao meio-campo — características que o time sente falta nas últimas temporadas. Essa discussão também passa por um problema maior: o vazio criativo deixado por saídas e o envelhecimento de referências como Toni Kroos e Luka Modrić. O clube reconhece essa lacuna, mas não encontrou até agora opções que unissem alto nível técnico e viabilidade financeira. Por isso, preferiu evitar gastos exagerados e apostar em soluções internas.
Essa aposta recaiu sobre a ideia de que Jude Bellingham e Arda Güler poderiam atuar mais recuados. Apesar do enorme talento dos dois, os testes não entregaram o controle de jogo típico dos grandes armadores da história do clube. Com isso, a busca por um organizador de origem voltou ao radar — e Vitinha passou a ser visto como um nome quase ideal.
Um negócio cheio de obstáculos
Mesmo com dinheiro em caixa após uma eventual venda de Vinícius, tirar Vitinha do PSG seria uma missão complicada. O português tem contrato até 2029 e é tratado como peça central do projeto parisiense. Além disso, a relação entre os dois gigantes europeus está longe de ser amistosa, e o PSG dificilmente facilitaria uma negociação com um rival direto.
Qualquer avanço dependeria de uma pressão direta do próprio jogador. Ainda assim, o histórico recente mostra que o clube francês costuma endurecer — como no caso de Mbappé, que acabou resolvido na Justiça por salários atrasados. Vitinha agrada muito, mas é uma opção cara, difícil e que exigiria forte poder de negociação do Real Madrid.
- Getty Images
Um verão europeu decisivo à frente
Por enquanto, o Real Madrid segue confiante em um desfecho positivo com Vinícius, mantendo uma parceria que moldou o ataque do time nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o plano B envolvendo Vitinha mostra que o clube quer estar preparado para qualquer cenário.
Dentro de campo, o Madrid volta a jogar no dia 4 de janeiro contra o Real Betis, por LaLiga, antes de encarar o Atlético de Madrid na Supercopa, cinco dias depois, em Jeddah. O momento também é delicado no comando técnico: o futuro de Xabi Alonso está sob pressão, e um novo tropeço diante do maior rival pode acelerar decisões importantes na capital espanhola.