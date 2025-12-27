+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid pode vender Vinícius Junior para buscar estrela do PSG

O Real Madrid se movimenta nos bastidores para diferentes cenários enquanto a renovação de contrato com Vinícius Júnior segue travada. O atacante brasileiro continua negociando por condições melhores e mantém uma postura firme em relação às exigências financeiras. Do outro lado, o clube espanhol não demonstra, até aqui, disposição para avançar além da proposta mais recente apresentada

  • Um impasse sensível no Bernabéu

    Vinícius Júnior já deixou claro, mais de uma vez, que quer seguir no Santiago Bernabéu — e esse discurso também parte da cúpula do clube. Internamente, o presidente Florentino Pérez trabalha para manter um dos nomes mais importantes do elenco, e a posição oficial do Real Madrid segue a mesma: Vinícius é peça-chave do projeto esportivo.

    Uma saída só entraria em pauta em caso de ruptura total nas negociações — e, ainda assim, nos termos definidos pelo clube. A expectativa é de retomada das conversas em meados de 2026. Mesmo assim, a falta de avanço fez a diretoria passar a estudar, de forma discreta, alternativas caso o acordo não avance. Publicamente, ninguém fala em separação, mas nos bastidores o planejamento já existe.

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    Vitinha aparece como plano B

    Segundo a rádio Cadena SER, esse plano alternativo envolve Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain que agrada há tempos aos olheiros de Valdebebas. Nesse cenário, o Real Madrid só consideraria vender Vinícius por um valor mínimo de 100 milhões de euros (R$ 653 milhões), usando esse montante para tentar uma investida pesada pelo português.

    O interesse em Vitinha não é novo. Dentro do clube, ele é visto como um jogador capaz de dar mais ritmo, controle e organização ao meio-campo — características que o time sente falta nas últimas temporadas. Essa discussão também passa por um problema maior: o vazio criativo deixado por saídas e o envelhecimento de referências como Toni Kroos e Luka Modrić. O clube reconhece essa lacuna, mas não encontrou até agora opções que unissem alto nível técnico e viabilidade financeira. Por isso, preferiu evitar gastos exagerados e apostar em soluções internas.

    Essa aposta recaiu sobre a ideia de que Jude Bellingham e Arda Güler poderiam atuar mais recuados. Apesar do enorme talento dos dois, os testes não entregaram o controle de jogo típico dos grandes armadores da história do clube. Com isso, a busca por um organizador de origem voltou ao radar — e Vitinha passou a ser visto como um nome quase ideal.

  • Um negócio cheio de obstáculos

    Mesmo com dinheiro em caixa após uma eventual venda de Vinícius, tirar Vitinha do PSG seria uma missão complicada. O português tem contrato até 2029 e é tratado como peça central do projeto parisiense. Além disso, a relação entre os dois gigantes europeus está longe de ser amistosa, e o PSG dificilmente facilitaria uma negociação com um rival direto.

    Qualquer avanço dependeria de uma pressão direta do próprio jogador. Ainda assim, o histórico recente mostra que o clube francês costuma endurecer — como no caso de Mbappé, que acabou resolvido na Justiça por salários atrasados. Vitinha agrada muito, mas é uma opção cara, difícil e que exigiria forte poder de negociação do Real Madrid.

  • viniciusGetty Images

    Um verão europeu decisivo à frente

    Por enquanto, o Real Madrid segue confiante em um desfecho positivo com Vinícius, mantendo uma parceria que moldou o ataque do time nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o plano B envolvendo Vitinha mostra que o clube quer estar preparado para qualquer cenário.

    Dentro de campo, o Madrid volta a jogar no dia 4 de janeiro contra o Real Betis, por LaLiga, antes de encarar o Atlético de Madrid na Supercopa, cinco dias depois, em Jeddah. O momento também é delicado no comando técnico: o futuro de Xabi Alonso está sob pressão, e um novo tropeço diante do maior rival pode acelerar decisões importantes na capital espanhola.

