Real Madrid pode vender Vinícius Junior para buscar estrela do PSG

Segundo a rádio Cadena SER, esse plano alternativo envolve Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain que agrada há tempos aos olheiros de Valdebebas. Nesse cenário, o Real Madrid só consideraria vender Vinícius por um valor mínimo de 100 milhões de euros (R$ 653 milhões), usando esse montante para tentar uma investida pesada pelo português.

O interesse em Vitinha não é novo. Dentro do clube, ele é visto como um jogador capaz de dar mais ritmo, controle e organização ao meio-campo — características que o time sente falta nas últimas temporadas. Essa discussão também passa por um problema maior: o vazio criativo deixado por saídas e o envelhecimento de referências como Toni Kroos e Luka Modrić. O clube reconhece essa lacuna, mas não encontrou até agora opções que unissem alto nível técnico e viabilidade financeira. Por isso, preferiu evitar gastos exagerados e apostar em soluções internas.

Essa aposta recaiu sobre a ideia de que Jude Bellingham e Arda Güler poderiam atuar mais recuados. Apesar do enorme talento dos dois, os testes não entregaram o controle de jogo típico dos grandes armadores da história do clube. Com isso, a busca por um organizador de origem voltou ao radar — e Vitinha passou a ser visto como um nome quase ideal.