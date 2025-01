Real Madrid se torna primeiro clube a arrecadar 1 bilhão de euros em uma temporada; veja Top 20

Clube merengue puxa a lista das maiores receitas em 2023/24, seguido por Manchester City, PSG e companhia...

O Real Madrid segue sendo o clube de futebol que mais gera receitas no mundo, e nesta temporada, segundo o ranking Deloitte Football Money League, atingiu um recorde superior a 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Os valores foram definidos entre venda de ingressos, direitos de transmissão e receitas comerciais.

A lista da empresa de consultoria Deloitte mostra os 30 clubes que mais arrecadaram em 2023/24, com detalhes e análises completas dos últimos anos para os 20 melhores colocados. O único clube não europeu a figurar na lista é o Flamengo, que aparece em 30º, com 198,2 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão).

Embora o Real seja o líder disparado do ranking, é a Inglaterra quem domina o top 20, com nove times ranqueados. Na sequência, Espanha, França e Itália, com três cada, e Alemanha, com dois clubes aparecendo, completam a lista.

Abaixo, a GOAL mostra os 20 clubes de futebol que mais geraram receitas anuais na última temporada, de acordo com o ranking da Deloitte, divulgado nesta terça-feira (23).