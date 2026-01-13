Real Madrid tem a possibilidade de trazer Endrick de volta ainda neste mês

Uma transferência por empréstimo já vinha sendo cogitada há algum tempo antes do Lyon demonstrar interesse, com o jovem prodígio sul-americano sendo fortemente associado a equipes de toda a Europa - incluindo muitas da Premier League.

Por fim, concluiu-se que seu desenvolvimento seria melhor aproveitado na Ligue 1. Um contrato de seis meses, válido até o final da temporada 2025-26, foi firmado. O Lyon está muito satisfeito com a chegada de Endrick, já que o clube precisava desesperadamente de inspiração no ataque.

O novo reforço mostrou isso em sua estreia na Copa da França. Endrick enfrentou o Lille e quase balançou as redes logo aos cinco minutos, acertando a trave. Seu primeiro gol veio pouco antes do intervalo, com um voleio de pé esquerdo.

Endrick impressionou muitos antes de ser substituído no segundo tempo, e suas atuações foram acompanhadas de perto por quem ficou em Madri. Talvez estejam se perguntando se o jovem ainda teria um papel a desempenhar na equipe nesta temporada.