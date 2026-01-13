Real Madrid tem a possibilidade de trazer Endrick de volta ainda neste mês

Alonso foi demitido do Santiago Bernabéu na segunda-feira, menos de 24 horas depois da derrota do Real Madrid para o rival Barcelona na final da Supercopa da UEFA, na Arábia Saudita. Um novo começo está sendo preparado em Madri.
Com a chegada iminente de um novo treinador, e com Álvaro Arbeloa atuando interinamente por enquanto, Endrick pode ter uma nova chance no gigante da La Liga. Foi confirmado que existe uma cláusula de retorno. No entanto, essa cláusula precisa ser acionada antes de 20 de janeiro.
Levando isso em consideração, e considerando que Endrick precisa de tempo de jogo regular nesta fase da sua carreira, é improvável que sua passagem pela França seja interrompida neste momento. Fabrizio Romano já admitiu isso.
O especialista em transferências publicou nas redes sociais, além de discutir o assunto com a DAZN Espanha: “O Real Madrid tem uma cláusula de devolução para o contrato de Endrick com o Olympique Lyonnais, mas não planeja ativá-la após a saída de Xabi Alonso. A cláusula é válida apenas até 20 de janeiro. O Real está muito satisfeito com o início de Endrick no Lyon e o jogador está muito feliz após marcar seu primeiro gol.”