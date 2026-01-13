+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Endrick Real Madrid 2025-26Getty
Chris Burton

Real Madrid tem a possibilidade de trazer Endrick de volta ainda neste mês

A passagem de Endrick pela França pode ser mais curta do que o esperado. Mudanças recentes no comando do Real Madrid reabriram cenários que pareciam descartados, e decisões estratégicas no Santiago Bernabéu colocam o futuro do jovem brasileiro novamente em discussão, poucos dias após o início de sua nova etapa.

Apesar de ter chegado ao Lyon apenas no início da janela de transferências de janeiro, foi revelado que Endrick pode retornar ao seu clube de origem, o Real Madrid, em questão de dias. Os Blancos se despediram do técnico Xabi Alonso, o que significa que há uma nova oportunidade no Santiago Bernabéu, e o clube merengue possui uma opção de retorno para Endrick.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Dificuldades na Espanha: Endrick com pouco tempo de jogo

    O atacante de 19 anos fez apenas quatro jogos pelo Real Madrid sob o comando de Alonso, depois de o campeão mundial assumir o cargo de treinador na capital espanhola durante o verão de 2025. Problemas com lesões em momentos inoportunos não ajudaram em nada a situação do jovem jogador.

    Ele foi expulso durante um confronto com o Celta de Vigo em 7 de dezembro, e essa acabou sendo sua última partida pela La Liga antes de sua transferência para a França ser concretizada. Endrick não marca um gol pelo Real Madrid desde 1º de abril de 2025.

    Assista ao Real Madrid na LaLiga e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • endrickGetty Images

    Gol de estreia: Endrick marcou em sua primeira partida pelo Lyon

    Uma transferência por empréstimo já vinha sendo cogitada há algum tempo antes do Lyon demonstrar interesse, com o jovem prodígio sul-americano sendo fortemente associado a equipes de toda a Europa - incluindo muitas da Premier League.

    Por fim, concluiu-se que seu desenvolvimento seria melhor aproveitado na Ligue 1. Um contrato de seis meses, válido até o final da temporada 2025-26, foi firmado. O Lyon está muito satisfeito com a chegada de Endrick, já que o clube precisava desesperadamente de inspiração no ataque.

    O novo reforço mostrou isso em sua estreia na Copa da França. Endrick enfrentou o Lille e quase balançou as redes logo aos cinco minutos, acertando a trave. Seu primeiro gol veio pouco antes do intervalo, com um voleio de pé esquerdo.

    Endrick impressionou muitos antes de ser substituído no segundo tempo, e suas atuações foram acompanhadas de perto por quem ficou em Madri. Talvez estejam se perguntando se o jovem ainda teria um papel a desempenhar na equipe nesta temporada.

  • Opção de devolução: Data limite para o Real Madrid agir.

    Alonso foi demitido do Santiago Bernabéu na segunda-feira, menos de 24 horas depois da derrota do Real Madrid para o rival Barcelona na final da Supercopa da UEFA, na Arábia Saudita. Um novo começo está sendo preparado em Madri.

    Com a chegada iminente de um novo treinador, e com Álvaro Arbeloa atuando interinamente por enquanto, Endrick pode ter uma nova chance no gigante da La Liga. Foi confirmado que existe uma cláusula de retorno. No entanto, essa cláusula precisa ser acionada antes de 20 de janeiro.

    Levando isso em consideração, e considerando que Endrick precisa de tempo de jogo regular nesta fase da sua carreira, é improvável que sua passagem pela França seja interrompida neste momento. Fabrizio Romano já admitiu isso.

    O especialista em transferências publicou nas redes sociais, além de discutir o assunto com a DAZN Espanha: “O Real Madrid tem uma cláusula de devolução para o contrato de Endrick com o Olympique Lyonnais, mas não planeja ativá-la após a saída de Xabi Alonso. A cláusula é válida apenas até 20 de janeiro. O Real está muito satisfeito com o início de Endrick no Lyon e o jogador está muito feliz após marcar seu primeiro gol.”

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Contrato de Endrick: Quando expira o acordo com o Real Madrid?

    Após marcar em sua estreia pelo Lyon, Endrick declarou aos repórteres que a jovem estrela brasileira estava feliz por voltar a jogar futebol: “Estou muito feliz, foi minha primeira partida. O mais importante era essa classificação. Foi um jogo difícil; sabíamos que eles eram um adversário complicado. Agradeço a Deus pelas oportunidades de marcar.”

    “Estou muito feliz por estar de volta ao campo e por ter meu sorriso de volta. É ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Posso brincar com todo o time; já conheço bem todos, falo espanhol e inglês. Me sinto em casa, estou muito feliz, agradeço à comissão técnica, é realmente ótimo, agradeço a todos.”

    Para que seu contrato com o Lyon fosse rescindido, Endrick precisaria insistir em um retorno à Espanha, o que parece improvável. Ele ainda tem futuro em Madri, já que seu contrato lá vai até o ano de 2030.

Copa do Rei
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Campeonato Francês
Lyon crest
Lyon
OL
Brest crest
Brest
B29
0