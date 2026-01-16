Real Madrid quer Jurgen Klopp e Erling Haaland como seus novos "super-heróis" para salvar crise de 2026

Segundo a Sky News, com Álvaro Arbeloa assumindo interinamente o comando da equipe principal na capital espanhola, o nome do ex-técnico do Liverpool, Klopp, "está sendo discutido internamente" no Bernabéu. O alemão deixou de atuar como treinador em julho de 2024 .

Atualmente, ele é o Diretor Global de Futebol da Red Bull e tem afirmado regularmente que não tem planos imediatos de retornar ao comando técnico. Klopp disse à Servus TV On, após saber da demissão de Alonso e ser questionado se seu telefone havia tocado : "Na verdade, tocou, embora não do Real Madrid. Mas sim, definitivamente houve algumas pessoas que sentiram a necessidade de me contatar diretamente sobre isso."

"Tomar uma decisão dessas no calor do momento, depois de perder a final da Supercopa para o Barcelona, diz muito. Acho que já vínhamos ouvindo rumores há algum tempo. E agora – não sei se era essa a direção que sua pergunta queria dar – mas isso não tem absolutamente nada a ver comigo, e também não me causou nenhuma reação, que provavelmente seria a pergunta seguinte."

"Fiquei surpreso, é verdade - genuinamente surpreso. Depois, algumas pessoas me mandaram mensagens e eu respondi com vários emojis."

