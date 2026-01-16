+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid quer Jurgen Klopp e Erling Haaland como seus novos "super-heróis" para salvar crise de 2026

Segundo informações, o Real Madrid quer que o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, e o atacante do Manchester City, Erling Haaland, sejam seus "salvadores", com planos ambiciosos para a próxima temporada

  • Florentino Pérez quer mais 'Galácticos'

    Segundo a Sky Sports Alemanha, Florentino Pérez está "à procura de salvadores e tem grandes sonhos". O presidente do Real Madrid habituou-se a conseguir o que quer ao longo dos anos, com a sua abordagem "Galácticos" na contratação de jogadores a tornar-se lendária .

    Ele está pronto para contratar duas figuras de peso que tornariam o Real Madrid ainda mais formidável dentro e fora de campo. A concretização dessas contratações pode levar apenas alguns meses.

    Real Madrid discute contratação de Klopp

    Segundo a Sky News, com Álvaro Arbeloa assumindo interinamente o comando da equipe principal na capital espanhola, o nome do ex-técnico do Liverpool, Klopp, "está sendo discutido internamente" no Bernabéu. O alemão deixou de atuar como treinador em julho de 2024 .

    Atualmente, ele é o Diretor Global de Futebol da Red Bull e tem afirmado regularmente que não tem planos imediatos de retornar ao comando técnico. Klopp disse à Servus TV On, após saber da demissão de Alonso e ser questionado se seu telefone havia tocado : "Na verdade, tocou, embora não do Real Madrid. Mas sim, definitivamente houve algumas pessoas que sentiram a necessidade de me contatar diretamente sobre isso."

    "Tomar uma decisão dessas no calor do momento, depois de perder a final da Supercopa para o Barcelona, diz muito. Acho que já vínhamos ouvindo rumores há algum tempo. E agora – não sei se era essa a direção que sua pergunta queria dar – mas isso não tem absolutamente nada a ver comigo, e também não me causou nenhuma reação, que provavelmente seria a pergunta seguinte."

    "Fiquei surpreso, é verdade - genuinamente surpreso. Depois, algumas pessoas me mandaram mensagens e eu respondi com vários emojis."

  • Quem mais poderia assumir o comando no Bernabéu?

    O ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, e o ídolo do Real Madrid, Zinedine Zidane, também foram fortemente cotados para o cargo vago em Madri - embora se diga que Zidane tenha um relacionamento tenso com Florentino após duas passagens anteriores pelo Real Madrid, onde conquistou a Liga dos Campeões, e que esteja sendo cotado para assumir o comando da França após a Copa do Mundo de 2026 .

    Embora Klopp não esteja atualmente em condições de assumir o comando do Real Madrid, afirma-se que o clube merengue "exerce grande interesse pelo treinador de 58 anos" e que ele "consideraria seriamente a proposta" caso o Real Madrid fizesse uma oferta e se comprometesse a atender às suas exigências em um projeto de longo prazo.

  • Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty

    Vender Vini Jr e contratar Haaland: o plano do Real Madrid

    Além dos esforços para trazer Klopp de volta ao comando técnico, diz-se que Florentino também "sonha" em contratar o norueguês Haaland, do Manchester City. Uma proposta nesse sentido poderia ser feita "já na próxima temporada".

    O Real Madrid mantém contato regular com a agente do jogador de 25 anos. Os Blancos estavam na disputa pela contratação de Haaland quando ele deixou o Borussia Dortmund em 2022, mas ele optou por seguir os passos de seu pai, Alf Inge, e se transferir para a Inglaterra.

    Dizem que Haaland é "um grande fã da Espanha e vê o Real Madrid como seu objetivo final na carreira". Ele quer ser um "Galáctico" em algum momento e deixará a porta aberta para uma futura transferência. Qualquer negociação, no entanto, não será barata.

    O City tem seu camisa 9 recordista vinculado a um contrato impressionante até o verão de 2034. A Sky News reporta que um pacote avaliado em "mais de € 500 milhões (mais de R$ 3 bilhões)" precisaria ser montado para contratar Haaland.

    A venda de Vinicius Junior ajudaria a arrecadar fundos, já que o brasileiro ainda atrai o interesse da Liga Profissional Saudita, mas resta saber o quão "viáveis" são os planos do Real Madrid para contratar Klopp e Haaland.

