Já havia rumores há algum tempo, e agora a notícia foi oficializada. Bernardo Silva é o novo jogador do Real Madrid, com o qual assinou um contrato até 2028. Este é o comunicado oficial: “O Real Madrid C.F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo segundo o qual o jogador permanecerá no Real Madrid pelas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028”.
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Real Madrid, oficial: Bernardo Silva é contratado
MOURINHO, DECISIVO
O português, nascido em 1994, estava sem contrato após o término de sua passagem pelo Manchester City, clube pelo qual disputou 460 partidas e marcou 76 gols. Bernardo Silva recebeu outras propostas, entre elas a da Juventus, mas preferiu o Real Madrid, convencido por José Mourinho, que insistiu para trabalhar com ele.