Real Madrid, oficial: Bernardo Silva é contratado

Já havia rumores há algum tempo, e agora a notícia foi oficializada. Bernardo Silva é o novo jogador do Real Madrid, com o qual assinou um contrato até 2028. Este é o comunicado oficial: “O Real Madrid C.F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo segundo o qual o jogador permanecerá no Real Madrid pelas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028”.



