Vinicius Jr Xabi Alonso Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Real Madrid não deveria segurar Vinícius Júnior: venda por valores absurdos pode beneficiar o time de Xabi Alonso e abrir caminho para Erling Haaland

Os sinais de que o relacionamento de Vinícius Júnior com Xabi Alonso não está bom são evidentes. Se Trent Alexander-Arnold não tivesse sofrido uma lesão no dia anterior à semifinal do Mundial de Clubes do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, o novo técnico dos Merengues teria deixado o ponta brasileiro no banco, preferindo, em vez disso, dar ao jogador formado na casa, Gonzalo Garcia, a oportunidade de começar ao lado de Kylian Mbappé

A lesão de Alexander-Arnold obrigou Fede Valverde a cobrir na lateral direita, Arda Güler voltou ao meio-campo e abriu uma vaga no lado direito do ataque para Vinícius preencher. No entanto, o vice-campeão da Bola de Ouro de 2024 foi anônimo na partida em que o PSG abriu uma vantagem de três gols nos primeiros 24 minutos, e que terminou em 4 a 0 em Nova Jersey. Xabi Alonso insistiu, após a partida, que o time que havia acabado de ser derrotado pelos recém-coroado campeões europeus não era dele, mas sim de Carlo Ancelotti, e que uma nova era chegaria à capital espanhola assim que o treinador pudesse realmente se familiarizar com seu elenco.

Parte dessa revolução levou a redução do papel de Vinícius no Bernabéu. O brasileiro, que prosperou sob a liberdade oferecida por Ancelotti, tem lutado para se adaptar à abordagem mais rígida de Alonso. Vinícius completou os 90 minutos em apenas cinco ocasiões desde o início da temporada 2025/26 e contribuiu com apenas cinco gols e quatro assistências em 17 jogos até agora.

As frustrações de Vinicius têm sido claras, e foi relatado na segunda-feira que ele não tem intenção de assinar um novo contrato em Madri, a menos que seu relacionamento com Alonso melhore, o que significa que ele se tornaria teoricamente um agente livre no verão de 2027. Se as coisas não mudarem, é claro que Vinícius não vê um futuro para si mesmo na capital espanhola.

Isso é uma verdadeira pena. Vinícius é um jogador maravilhoso que deveria crescer para ser ídolo do Real Madrid por muitos anos. No entanto, os problemas táticos causados por ter ele e Mbappé no mesmo time têm sido claros há mais de um ano, e uma separação pode ser benéfica tanto para ele quanto para o clube.

  • Xabi Alonco ViniciusGetty Images

    Subvalorizado

    A primeira coisa que precisa ser ressaltada é que Vinícius tem todo o direito de se sentir desvalorizado pelo Real Madrid. Ele recebeu uma oferta de contrato há dois anos, de acordo com o The Athletic, e a recusou, sentindo que valia mais do que o acordo proposto. Ele tinha todo o direito de fazer isso também. Com Karim Benzema fora e Jude Bellingham acabando de chegar, Vinícius era o futuro do clube, a "única" estrela e um vencedor da Bola de Ouro em potencial. 

    Dizem que o Real Madrid ofereceu cerca de 20 milhões de euros por temporada na época, mas ele argumentou que valia mais perto de 30 milhões de euros. Isso é uma quantia astronômica, mas também é assim que funcionam as negociações. Aqui estava um jogador defendendo o que acreditava ser seu valor de mercado; não há absolutamente nada de errado nisso.

    Vinícius e sua equipe voltaram à mesa de negociações no início desta temporada, mas não conseguiram chegar a um acordo. As finanças continuavam a ser um problema, mas o relacionamento tenso com Xabi Alonso prejudicou essas conversas.

    Vinícius não quer jogar em uma equipe onde não é considerado o grande astro. Ele será, sem dúvida, criticado por ter uma opinião tão elevada de si mesmo, especialmente dadas as repetidas críticas ao seu caráter que muitas vezes são injustas e, em muitos casos, motivadas racialmente.

  • Vinicius MbappeGetty Images

    O problema Mbappé

    A recusa de Vinícius em assinar um novo contrato não é exatamente uma grande surpresa - contando com a relação tensa com o treinador ou não. Desde o início, parecia uma decisão insensata trazer Mbappé quando Vinícius já estava estabelecido na equipe. Eles eram - e continuam a ser - os dois melhores pontas-esquerdas do futebol mundial, efetivamente jogando versões ligeiramente diferentes da mesma posição. Vinícius começa um pouco mais aberto, dribla mais e corta para dentro, enquanto Mbappé gosta de avançar pelo canal esquerdo, embora também consiga certamente enfrentar seu marcador. Muitas vezes, durante a temporada de estreia de Mbappé no Real Madrid, os dois ocupavam os mesmos espaços. 

    No final das contas, Ancelotti quase desistiu e os colocou como uma dupla de ataque, confiando que o talento combinado da dupla resolveria. No entanto, nenhum dos jogadores parecia particularmente disposto a passar a bola um para o outro, nem trabalharam perto do suficiente sem a bola para fazer do Real Madrid uma unidade defensiva sólida. Mbappé quebrou o recorde de mais gols em uma temporada de estreia no clube (43), mas sua chegada certamente tornou a equipe pior.

    Individualmente, Mbappé levou sua boa fase para a nova temporada, tendo assumido um papel central permanente sob o comando de Alonso, mas a fase de Vinícius continua em queda. Desde o início do ano, ele marcou apenas 11 gols em 40 partidas na La Liga e Liga dos Campeões, enquanto sua "contribuição" mais notável na temporada atual foi quando reagiu furiosamente ao ser substituído no El Clásico, no dia 26 de outubro. Vinícius pediu desculpas mais tarde, mas, como muitos notaram, Alonso não foi mencionado em sua declaração.

    "Você tem que tirar o melhor dos jogadores e fazê-los se sentir o melhor possível", disse Alonso antes do confronto do Real Madrid com o Olympiacos, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. "Tem diferentes facetas, mas é preciso saber como navegá-las bem. Isso acontece no Real Madrid e em qualquer equipe."

  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sauditas são seus únicos pretendentes?

    Apesar de todo o seu talento, as opções que Vinícius tem em relação ao seu próximo clube parecem ser limitadas. Fala-se no interesse da Liga Saudita há mais de um ano, e o Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) teria iniciado conversas preliminares com o Real Madrid no meio de 2024. Vinícius, porém, não estava interessado.

    Isso pode ter sido verdade naquela época, mas as coisas mudaram agora - até porque Vinícius tem poucas outras opções. Sua cláusula de rescisão é de € 1 bilhão (aproximadamente R$ 6,2 bilhões) - um valor que nem mesmo os clubes mais ricos do mundo podem pagar. Uma oferta do Al-Ittihad na faixa de € 350 milhões foi cogitada em julho, mas nada foi pra frente.

    Vinícius está agora, no entanto, entrando nos últimos 18 meses de seu contrato, e assim, enquanto o Real Madrid ainda poderia exigir um valor bastante astronômico por seu camisa 7, seu valor diminui a cada semana que passa. Talvez se ele permanecesse insatisfeito até o fim da temporada, então clubes como Manchester City, Chelsea ou PSG poderiam se envolver em uma guerra de lances, mas até agora nenhum dos grandes da Europa foi informado como interessado.

  • xabi alonso mbappeGetty Images

    Benefícios táticos

    O beneficiário imediato e óbvio da saída de Vinícius seria Mbappé. O capitão da França, para ser justo, adotou sua função central de bom grado e prosperou enquanto fazia isso, e está em um ritmo tão bom que tem tudo para marcar mais de 50 gols em todas as competições nesta temporada.

    No entanto, mesmo assim, ele está sendo mal utilizado. Mbappé, por mais que o Real Madrid tente, simplesmente não é um centroavante. Ele recebeu muitas críticas por seu apelo não tão sutil ao técnico da França, Didier Deschamps, para deixá-lo jogar ao lado de um centroavante na seleção, mas Mbappé tinha razão: ele se sai melhor em uma dupla de ataque ou na ponta, jogando ao lado de um grande camisa 9. E acontece que Alonso tende a preferir esse sistema. Seus times de Bayer Leverkusen utilizavam grandes centroavantes - Victor Boniface foi o destaque - com criadores de jogadas correndo ao lado deles.

    A saída de Vinícius também ofereceria novas oportunidades para Rodrygo. O brasileiro caiu na hierarquia dos Merengues apesar de seu talento imenso, mas provavelmente haveria mais minutos para ele - talvez até em sua posição preferida no lado esquerdo - se seu compatriota deixasse o clube.

    Além disso, Jude Bellingham poderia jogar como um verdadeiro camisa 10, Arda Güler poderia avançar mais em campo em certos momentos e haveria mais espaço para Nico Paz — que é esperado para se transferir do Como na próxima janela de meio de ano — disputar uma vaga. Alonso, acima de tudo, anseia por flexibilidade tática e a capacidade de alternar entre várias formações dentro de um jogo. Ter um astro a menos para lidar poderia fazer seus sonhos se tornarem realidade. 

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    Dinheiro para reinvestir

    Vender Vinícius também daria a Florentino Pérez uma grande quantia de dinheiro para potencialmente gastar no elenco do Real Madrid, e ele poderia escolher gastar tudo no único "galático" que ele ainda deseja muito.

    Os rumores do interesse do Real Madrid em Erling Haaland ficaram quietos desde que ele assinou seu contrato de 10 anos com o Manchester City no início do ano passado, mas a saída de Vinícius poderia mudar isso muito rapidamente. Contratar o norueguês provavelmente se tornaria a transferência de maior destaque na história do futebol, especialmente considerando que o emparelharia com Mbappé e reuniria os dois maiores artilheiros do planeta.

    Se o Real Madrid conseguir fazer isso acontecer, faria sentido. Alonso gosta de camisas 9 fortes e que podem ganhar a bola, segurá-la e marcar, e houve alguém melhor nisso nos últimos 10 anos do que Haaland? Não só isso, como ele é uma verdadeira máquina de gols que prosperaria ao lado de Mbappé. 

    Claro, teriam que ser feitos alguns sacrifícios sérios por outros em termos de seu trabalho defensivo, bem como muita confiança no técnico, mas quando Florentino decide por uma grande transferência, ele quase sempre consegue. E aquele dinheiro de Vinícius começaria a queimar um buraco no bolso dele muito rapidamente se ele não encontrar outro uso para isso rapidamente.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Xabi Alonso precisa da vitória

    Talvez o maior vencedor dessa saga, se Vinícius de fato for autorizado a sair, seria Xabi Alonso. Há comentários de que o vestiário do Real Madrid ainda não está totalmente convencido com a visão tática do treinador, e alguns torcedores também começaram a questionar seus métodos após uma sequência de três jogos sem vitória antes e depois da pausa internacional.

    Isso parece extraordinariamente injusto, dado que o Real Madrid continua no topo da La Liga e está em uma posição forte para evitar os playoffs da Liga dos Campeões. Problemas iniciais não são incomuns, e Alonso está, acima de tudo, vencendo jogos.

    A disputa de Xabi com Vinícius lhe dá a chance de estabelecer um verdadeiro marco. Se o clube permitir que uma de suas maiores estrelas saia porque não se dá bem com o treinador, seria um verdadeiro sinal de confiança em Alonso e em seus planos para o futuro. Se eles se esforçarem ao máximo para manter Vinícius, então isso talvez não reflita bem para o futuro do treinador espanhol.

    "Eu sei como são os vestiários, o que você tem que enfrentar e como tem que lidar com o barulho de fora. Essas são situações que não podem nos fazer perder o foco", disse Alonso na terça-feira. E as coisas podem ficar ainda mais desconfortáveis enquanto essa saga de Vinicius continua, mas se acabar com a saída do brasileiro do Bernabéu, então isso pode não ser a pior coisa para o projeto a longo prazo do Real Madrid.

