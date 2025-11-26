Real Madrid não deveria segurar Vinícius Júnior: venda por valores absurdos pode beneficiar o time de Xabi Alonso e abrir caminho para Erling Haaland

A lesão de Alexander-Arnold obrigou Fede Valverde a cobrir na lateral direita, Arda Güler voltou ao meio-campo e abriu uma vaga no lado direito do ataque para Vinícius preencher. No entanto, o vice-campeão da Bola de Ouro de 2024 foi anônimo na partida em que o PSG abriu uma vantagem de três gols nos primeiros 24 minutos, e que terminou em 4 a 0 em Nova Jersey. Xabi Alonso insistiu, após a partida, que o time que havia acabado de ser derrotado pelos recém-coroado campeões europeus não era dele, mas sim de Carlo Ancelotti, e que uma nova era chegaria à capital espanhola assim que o treinador pudesse realmente se familiarizar com seu elenco.

Parte dessa revolução levou a redução do papel de Vinícius no Bernabéu. O brasileiro, que prosperou sob a liberdade oferecida por Ancelotti, tem lutado para se adaptar à abordagem mais rígida de Alonso. Vinícius completou os 90 minutos em apenas cinco ocasiões desde o início da temporada 2025/26 e contribuiu com apenas cinco gols e quatro assistências em 17 jogos até agora.

As frustrações de Vinicius têm sido claras, e foi relatado na segunda-feira que ele não tem intenção de assinar um novo contrato em Madri, a menos que seu relacionamento com Alonso melhore, o que significa que ele se tornaria teoricamente um agente livre no verão de 2027. Se as coisas não mudarem, é claro que Vinícius não vê um futuro para si mesmo na capital espanhola.

Isso é uma verdadeira pena. Vinícius é um jogador maravilhoso que deveria crescer para ser ídolo do Real Madrid por muitos anos. No entanto, os problemas táticos causados por ter ele e Mbappé no mesmo time têm sido claros há mais de um ano, e uma separação pode ser benéfica tanto para ele quanto para o clube.