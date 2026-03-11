Durante a entrevista, houve também espaço para uma pequena conversa com Clarence Seedorf, presente na zona mista para a Prime Video: “Quando trabalhamos juntos, eu lhe disse uma coisa”, lembra o ex-meio-campista a Valverde, “‘o que você tem a menos que Kroos?!’. Você joga em todas as posições do campo, esta noite é uma recompensa por tudo o que você fez. Queria dizer que não tenho perguntas, mas estou orgulhoso da sua trajetória”. Seedorf continua contando a história, mesmo depois de se despedir de Valverde: “Ele me dizia que não acreditava que poderia chegar ao nível de Kroos, eu evitei o assunto dizendo que um dia voltaríamos a falar sobre isso”.