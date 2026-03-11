O Manchester City de Pep Guardiola sucumbe aos golpes do Real Madrid. Os Blancos vencem por 3 a 0 a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e sem Kylian Mbappé e com Vinicius Júnior a falhar um pênalti, é Federico Valverde que se transforma em artilheiro: hat-trick para o meio-campista uruguaio, o primeiro jogador a marcar três gols em uma partida da Liga dos Campeões na história do Real Madrid. Numa noite (quase) perfeita para os Blancos, Valverde confirma-se mais uma vez como um dos melhores médios do mundo, com três pérolas que derrubaram o “nosso” Donnarumma.
Traduzido por
Real Madrid-Manchester City, Valverde e a anedota com Seedorf: “Você se lembra do que eu te disse? 'O que você tem a menos que o Kroos?!'"
AS PALAVRAS DE VALVERDE
Após o jogo, o meio-campista uruguaio expressou sua emoção por ter marcado três gols na Liga dos Campeões: “Estou feliz e orgulhoso, sempre sonhei em viver esses momentos e jogar partidas tão importantes”, disse Valverde aos microfones da Prime Video. “Mas estou feliz por ser o homem que estou me tornando, por continuar crescendo e melhorando também no papel de pai, para poder contar essas noites aos meus filhos e ensinar-lhes muitas coisas”.
O INTERVALO COM SEEDORF
Durante a entrevista, houve também espaço para uma pequena conversa com Clarence Seedorf, presente na zona mista para a Prime Video: “Quando trabalhamos juntos, eu lhe disse uma coisa”, lembra o ex-meio-campista a Valverde, “‘o que você tem a menos que Kroos?!’. Você joga em todas as posições do campo, esta noite é uma recompensa por tudo o que você fez. Queria dizer que não tenho perguntas, mas estou orgulhoso da sua trajetória”. Seedorf continua contando a história, mesmo depois de se despedir de Valverde: “Ele me dizia que não acreditava que poderia chegar ao nível de Kroos, eu evitei o assunto dizendo que um dia voltaríamos a falar sobre isso”.