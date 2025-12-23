Real Madrid e Manchester City entram em disputa por destaque do Bayern

O Real Madrid surgiu como o mais recente peso-pesado a demonstrar interesse em Michael Olise, segundo o jornalista Christian Falk, acrescentando ainda mais intriga a uma disputa de transferências que já envolve o Manchester City. O ponta do Bayern de Munique vive uma temporada sensacional na Alemanha, despertando admiração em toda a Europa à medida que os clubes começam a se movimentar de olho nas próximas janelas.

De acordo com a apuração, o interesse do Real Madrid está mais ligado ao planejamento de longo prazo do elenco do que a uma investida imediata. A diretoria espanhola estaria avaliando opções para 2026, com Olise apontado como uma possível solução caso haja mudanças no lado direito do ataque. Seu perfil de ponta de origem ganhou destaque em meio ao debate sobre o equilíbrio ofensivo da equipe, já que Rodrygo, Franco Mastantuono e Brahim Díaz vêm sendo utilizados pela direita sem apresentar grande rendimento.

Apesar da lista crescente de interessados, o Bayern demonstra tranquilidade em relação à situação. Os atuais campeões da Bundesliga enxergam Olise como peça-chave no projeto de Vincent Kompany e não têm intenção de ouvir propostas, com dirigentes reforçando que o clube não costuma vender jogadores considerados essenciais para o elenco.