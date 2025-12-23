Real Madrid e Manchester City entram em disputa por destaque do Bayern
Real Madrid se junta ao Manchester City na disputa por Olise
O Real Madrid surgiu como o mais recente peso-pesado a demonstrar interesse em Michael Olise, segundo o jornalista Christian Falk, acrescentando ainda mais intriga a uma disputa de transferências que já envolve o Manchester City. O ponta do Bayern de Munique vive uma temporada sensacional na Alemanha, despertando admiração em toda a Europa à medida que os clubes começam a se movimentar de olho nas próximas janelas.
De acordo com a apuração, o interesse do Real Madrid está mais ligado ao planejamento de longo prazo do elenco do que a uma investida imediata. A diretoria espanhola estaria avaliando opções para 2026, com Olise apontado como uma possível solução caso haja mudanças no lado direito do ataque. Seu perfil de ponta de origem ganhou destaque em meio ao debate sobre o equilíbrio ofensivo da equipe, já que Rodrygo, Franco Mastantuono e Brahim Díaz vêm sendo utilizados pela direita sem apresentar grande rendimento.
Apesar da lista crescente de interessados, o Bayern demonstra tranquilidade em relação à situação. Os atuais campeões da Bundesliga enxergam Olise como peça-chave no projeto de Vincent Kompany e não têm intenção de ouvir propostas, com dirigentes reforçando que o clube não costuma vender jogadores considerados essenciais para o elenco.
- Getty Images Sport
A rápida ascensão de Olise no Bayern após a saída do Crystal Palace
A rápida evolução de Olise desde sua chegada a Munique o colocou firmemente entre os pontas mais cobiçados do futebol europeu. Seus 30 gols e 37 assistências em 80 partidas pelos gigantes alemães já o posicionam como um dos jogadores da Bundesliga com melhor contribuição direta para gols por 90 minutos.
Para o Real Madrid, o interesse reflete uma visão estratégica mais ampla. O clube espanhol já planeja além do ciclo atual e pode buscar uma reformulação de suas opções ofensivas nos próximos anos. As especulações em torno do futuro de Rodrygo intensificaram o debate sobre a necessidade, em algum momento, de um ponta-direita especialista no Santiago Bernabéu.
O Manchester City também tem sido associado a Olise, enquanto avalia soluções de longo prazo para os lados do ataque, especialmente dentro de um sistema que valoriza a flexibilidade tática. No entanto, tanto City quanto Real esbarram no mesmo obstáculo: a clara relutância do Bayern em negociar o jogador.
Bayern não está aberto a abordagens por Olise
A posição do Bayern foi reforçada por relatos de que o clube já trabalha em uma renovação contratual para Michael Olise. O jogador francês tem vínculo de longo prazo, e os campeões alemães estão dispostos a recompensar seu impacto com um aumento salarial e, possivelmente, uma extensão de contrato, sinalizando total confiança em sua importância para o projeto.
Christian Falk minimizou a possibilidade de qualquer avanço nas negociações, enfatizando que o Bayern se enxerga como um clube comprador, e não vendedor. Com Olise e Harry Kane considerados peças indispensáveis, a mensagem vinda de Munique é clara: o simples interesse de outros clubes não mudará a posição do Bayern, independentemente de quem esteja envolvido.
Ele afirmou: “Michael Olise está na lista de vários clubes europeus. Além do Real Madrid, também podemos incluir o Manchester City. Pep Guardiola, como sabemos, ficaria muito feliz em fechar esse negócio. No entanto, o Bayern de Munique é um clube comprador, não um clube vendedor. Se eles não querem vender, não vão vender. E Olise é certamente um talento que eles não querem negociar. Esta temporada, em particular, mostrou que tanto Harry Kane quanto Michael Olise são indispensáveis para a equipe."
“Ele já tem um contrato de longo prazo na Allianz Arena e não podemos esquecer que o Bayern de Munique já está trabalhando intensamente para lhe oferecer um acordo melhor, com mais dinheiro e possivelmente mais um ano de contrato. Portanto, no momento, isso significa que não há chance para Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea — e poderíamos acrescentar muitos outros nomes a essa lista.”
- Getty Images
Olise deve continuar sendo jogador do Bayern em 2026
No curto prazo, a expectativa é que Olise siga como peça central do Bayern de Munique, enquanto a equipe continua a disputar competições em âmbito nacional e internacional. Qualquer possível transferência parece mais plausível como um tema de longo prazo, e não como uma mudança iminente, sobretudo diante do interesse do Bayern em assegurar seu futuro no clube.
Para Real Madrid e Manchester City, a paciência pode ser a única alternativa. Ambos são clubes conhecidos por planejar com anos de antecedência, e o nome de Olise deve permanecer em suas listas internas, mesmo que a posição firme do Bayern se mantenha até 2026. No fim das contas, o futuro do ponta francês parece definido — ao menos por enquanto.