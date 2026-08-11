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Real Madrid divulga comunicado oficial de solidariedade à Colômbia após terremoto devastador
Gigantes espanhóis ampliam apoio
O gigante espanhol Madrid ofereceu suas profundas condolências e apoio moral ao povo da Colômbia após um devastador terremoto de magnitude 7,4 na manhã de segunda-feira. O desastre natural de grande escala causou danos severos à infraestrutura em várias regiões-chave, incluindo as cidades de Manizales, Cali e Pereira. Liderado pela direção e pelo conselho de administração do clube, o Madrid se tornou um dos primeiros clubes de elite da Europa a enviar publicamente uma mensagem de solidariedade internacional.
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Clube divulga comunicado oficial
A cúpula de Madri agiu rapidamente para divulgar um comunicado oficial do clube, expressando sua profunda empatia e desejando segurança a todos os afetados pela tragédia na América do Sul.
Por meio de um comunicado oficial publicado nos canais de mídia do clube, o campeão europeu 15 vezes declarou: "O Real Madrid CF, seu presidente e sua Junta Diretiva desejam expressar suas condolências às famílias dos falecidos e a todo o povo da Colômbia após o terremoto que atingiu este querido país nas últimas horas.
"Do Real Madrid, queremos expressar nossa solidariedade e desejar uma rápida recuperação aos feridos, a quem enviamos todo o nosso carinho."
O futebol doméstico enfrenta interrupção
A mensagem de empatia do Madrid chega em meio a um estado de emergência nacional que paralisou vários setores em toda a Colômbia, incluindo a indústria do esporte. A entidade responsável, a Dimayor, foi forçada a adiar todas as partidas domésticas por 24 horas para se concentrar nas operações de resgate e avaliar a infraestrutura dos estádios nas áreas afetadas pelo desastre. O apoio moral de uma instituição de renome mundial como o Real Madrid representa um impulso emocional significativo para um público colombiano em luto.
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Competições aguardam avaliação de segurança
As partidas domésticas adiadas estão provisoriamente programadas para serem retomadas em fases na terça-feira, 11 de agosto, e na quarta-feira, 12 de agosto. No entanto, o reinício dos jogos segue estritamente condicionado a inspeções estruturais rigorosas da infraestrutura dos estádios e ao restabelecimento das ligações de transporte nas regiões afetadas. A Dimayor e seus 36 clubes filiados continuarão trabalhando ao lado dos serviços nacionais de emergência antes de tomar uma decisão final sobre o calendário de partidas de longo prazo.
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