A cúpula de Madri agiu rapidamente para divulgar um comunicado oficial do clube, expressando sua profunda empatia e desejando segurança a todos os afetados pela tragédia na América do Sul.

Por meio de um comunicado oficial publicado nos canais de mídia do clube, o campeão europeu 15 vezes declarou: "O Real Madrid CF, seu presidente e sua Junta Diretiva desejam expressar suas condolências às famílias dos falecidos e a todo o povo da Colômbia após o terremoto que atingiu este querido país nas últimas horas.

"Do Real Madrid, queremos expressar nossa solidariedade e desejar uma rápida recuperação aos feridos, a quem enviamos todo o nosso carinho."