Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Real Madrid divulga comunicado oficial de solidariedade à Colômbia após terremoto devastador

Real Madrid
La Liga
Colômbia

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial de solidariedade ao povo da Colômbia após um devastador terremoto de magnitude 7,4 atingir o país na segunda-feira. O gigante espanhol ofereceu suas mais sinceras condolências às vítimas e às suas famílias, enquanto o apoio internacional chega em um dos momentos mais difíceis da nação.

  • Gigantes espanhóis ampliam apoio

    O gigante espanhol Madrid ofereceu suas profundas condolências e apoio moral ao povo da Colômbia após um devastador terremoto de magnitude 7,4 na manhã de segunda-feira. O desastre natural de grande escala causou danos severos à infraestrutura em várias regiões-chave, incluindo as cidades de Manizales, Cali e Pereira. Liderado pela direção e pelo conselho de administração do clube, o Madrid se tornou um dos primeiros clubes de elite da Europa a enviar publicamente uma mensagem de solidariedade internacional.

    • Publicidade
  • Magnitude 7.4 Earthquake Strikes ColombiaGetty Images News

    Clube divulga comunicado oficial

    A cúpula de Madri agiu rapidamente para divulgar um comunicado oficial do clube, expressando sua profunda empatia e desejando segurança a todos os afetados pela tragédia na América do Sul.

    Por meio de um comunicado oficial publicado nos canais de mídia do clube, o campeão europeu 15 vezes declarou: "O Real Madrid CF, seu presidente e sua Junta Diretiva desejam expressar suas condolências às famílias dos falecidos e a todo o povo da Colômbia após o terremoto que atingiu este querido país nas últimas horas.

    "Do Real Madrid, queremos expressar nossa solidariedade e desejar uma rápida recuperação aos feridos, a quem enviamos todo o nosso carinho."

  • O futebol doméstico enfrenta interrupção

    A mensagem de empatia do Madrid chega em meio a um estado de emergência nacional que paralisou vários setores em toda a Colômbia, incluindo a indústria do esporte. A entidade responsável, a Dimayor, foi forçada a adiar todas as partidas domésticas por 24 horas para se concentrar nas operações de resgate e avaliar a infraestrutura dos estádios nas áreas afetadas pelo desastre. O apoio moral de uma instituição de renome mundial como o Real Madrid representa um impulso emocional significativo para um público colombiano em luto.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport

    Competições aguardam avaliação de segurança

    As partidas domésticas adiadas estão provisoriamente programadas para serem retomadas em fases na terça-feira, 11 de agosto, e na quarta-feira, 12 de agosto. No entanto, o reinício dos jogos segue estritamente condicionado a inspeções estruturais rigorosas da infraestrutura dos estádios e ao restabelecimento das ligações de transporte nas regiões afetadas. A Dimayor e seus 36 clubes filiados continuarão trabalhando ao lado dos serviços nacionais de emergência antes de tomar uma decisão final sobre o calendário de partidas de longo prazo.

Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA