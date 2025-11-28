Real Madrid desiste de zagueiro do Liverpool após atuações desastrosas

Na última temporada, o Liverpool parecia estar em uma situação complicada, já que o trio-chave Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold estavam nos últimos meses de seus contratos com o Liverpool. Felizmente para os Reds, o capitão Van Dijk e o astro atacante Salah assinaram novos contratos de dois anos, mas Alexander-Arnold escolheu sair, antes de eventualmente assinar com o Real Madrid. O Liverpool tem tentado estender a permanência do defensor Konaté, cujo contrato vai até 2026, mas até agora, nenhum avanço foi feito. O francês foi vinculado aos Merengues no início deste ano, e em meio a essa especulação, ele fez um comentário um tanto evasivo sobre seu futuro.

Ele disse há duas semanas: "Meus agentes continuam discutindo com o Liverpool. Espero que minha decisão seja tomada em breve para que eu possa anunciá-la." Ele também desmentiu as alegações de que os Reds o teriam abordado com um novo contrato.

Parece, no entanto, que essa incerteza contratual tem feito com que Konaté perca o foco, uma vez que ele vem cometendo uma série de erros nesta temporada - o mais recente deles na humilhante derrota por 4 a 1 para o PSV na Liga dos Campeões.

Após essa derrota, ele escreveu nas redes sociais: "Temos que enfrentar este momento de frente. A crítica faz parte do futebol, e lutaremos de volta todas as vezes e superaremos essa tempestade. Nestes momentos, os fãs são os que mais importam. Aqueles que ficam conosco nos bons e maus momentos - aqueles que cantam por nós, mesmo nos momentos difíceis! Sua voz e seu apoio significam tudo para nós. Sabemos que precisamos melhorar e continuaremos lutando por vocês. Sempre."