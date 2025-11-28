Real Madrid desiste de zagueiro do Liverpool após atuações desastrosas
Konaté faz apelo ao Liverpool em meio a incerteza contratual
Na última temporada, o Liverpool parecia estar em uma situação complicada, já que o trio-chave Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold estavam nos últimos meses de seus contratos com o Liverpool. Felizmente para os Reds, o capitão Van Dijk e o astro atacante Salah assinaram novos contratos de dois anos, mas Alexander-Arnold escolheu sair, antes de eventualmente assinar com o Real Madrid. O Liverpool tem tentado estender a permanência do defensor Konaté, cujo contrato vai até 2026, mas até agora, nenhum avanço foi feito. O francês foi vinculado aos Merengues no início deste ano, e em meio a essa especulação, ele fez um comentário um tanto evasivo sobre seu futuro.
Ele disse há duas semanas: "Meus agentes continuam discutindo com o Liverpool. Espero que minha decisão seja tomada em breve para que eu possa anunciá-la." Ele também desmentiu as alegações de que os Reds o teriam abordado com um novo contrato.
Parece, no entanto, que essa incerteza contratual tem feito com que Konaté perca o foco, uma vez que ele vem cometendo uma série de erros nesta temporada - o mais recente deles na humilhante derrota por 4 a 1 para o PSV na Liga dos Campeões.
Após essa derrota, ele escreveu nas redes sociais: "Temos que enfrentar este momento de frente. A crítica faz parte do futebol, e lutaremos de volta todas as vezes e superaremos essa tempestade. Nestes momentos, os fãs são os que mais importam. Aqueles que ficam conosco nos bons e maus momentos - aqueles que cantam por nós, mesmo nos momentos difíceis! Sua voz e seu apoio significam tudo para nós. Sabemos que precisamos melhorar e continuaremos lutando por vocês. Sempre."
- (C)Getty Images
Real Madrid segue em frente sem Konaté
De acordo com o The Athletic, o Liverpool tentou estender o contrato de Konaté ainda em 2023. Mas avançando para o presente, é incerto onde ele jogará em 2026. O relatório indica que o Real Madrid informou ao Liverpool que agora não tem "nenhum interesse" em contratar o jogador de 26 anos. Isso poderia fortalecer a posição dos Reds nas negociações contratuais, embora Konaté possa conversar com clubes estrangeiros em janeiro sobre um possível acordo pré-contrato para a janela de meio de ano. O ex-jogador do RB Leipzig já acumula 150 jogos pelo Liverpool e, ao longo dos anos, tem sido um aliado competente de seu colega de equipe e também defensor, Virgil Van Dijk. Embora sua forma tenha caído nesta temporada, Arne Slot continua escalando o jogador de 1,93m, parcialmente porque estão com opções defensivas limitadas. A verdade é que a incapacidade do clube de conseguir o astro do Crystal Palace, Marc Guéhi, está se mostrando cada vez mais custosa.
Konaté recebe conselho sobre contrato com o Liverpool
O ex-jogador do Liverpool, Vladimir Smicer, acredita que Konaté deve decidir sobre seu futuro em Anfield o mais rápido possível. Se ele fizer isso, a forma do francês pode melhorar.
Ele disse à BOYLE Sports: "Vimos isso na última temporada com Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Dois jogadores ficaram, um foi embora. Pessoalmente, não gosto dessa situação (com contratos expirando). Acho que para os jogadores é melhor quando sabem sobre seu futuro. No momento, não consigo ver se Ibrahima Konaté está certo sobre seu próximo passo. Sempre que ele não está atuando no nível máximo, os fãs questionam sua situação contratual. É normal, sempre será assim.
"Se você compromete seu futuro, então os fãs dirão, 'Ok, talvez ele não tenha sido bom hoje' - mas porque a situação é assim, toda vez que ele comete um erro, eles dirão, 'Ele vai embora.' Isso estará na cabeça dele. Passamos por essa situação na última temporada com três jogadores, mas pessoalmente, quando eu jogava, sempre quis um contrato de longo prazo. É melhor para a sua confiança, para a sua vida, para a sua posição na equipe. Eu sabia meu futuro e me comprometi com a equipe. Gostaria que Konaté decidisse o mais rápido possível o que vai fazer no futuro."
- AFP
O que vem a seguir para Konaté?
Com o Real Madrid cancelando uma possível transferência de Konaté, o craque francês estará esperançoso em levar o Liverpool à vitória neste fim de semana contra o fraco West Ham. Jogos subsequentes contra o Sunderland e o Leeds United podem, segundo relatos, determinar o destino do técnico dos Reds, Arne Slot.