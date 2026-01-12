+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Richard Mills

Real Madrid demite Xabi Alonso após apenas seis meses - derrota contra o Barcelona e vestiário polêmico contribuíram para saída do espanhol

O Real Madrid anunciou a saída do treinador Xabi Alonso após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o rival Barcelona. Segundo relatos, o técnico de 44 anos não era uma figura totalmente popular entre os jogadores, e o clube afirmou que a recisão veio por "consentimento mútuo"

  • Xabi Alonso não será mais treinador do Real Madrid

    Menos de um dia após o Real Madrid sofrer uma dramática derrota por 3 a 2 para o Barcelona em Jeddah, na Arábia Saudita, o clube da capital decidiu seguir em frente sem o ex-treinador do Bayer Leverkusen - que se juntou aos Merengues no meio de 2025. O time espanhol ressaltou que foi um "acordo mútuo" entre Real Madrid e Xabi Alonso, e desejou ao espanhol e sua equipe técnica tudo de bom no futuro.

    O comunicado oficial diz: "O Real Madrid CF anuncia que, por mútuo acordo entre o clube e Xabi Alonso, decidiu-se encerrar seu tempo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os fãs do Real Madrid, pois ele é uma lenda e sempre representou os valores do nosso clube. O Real Madrid será sempre sua casa. Nosso clube agradece a Xabi Alonso e toda sua equipe técnica por seu trabalho e dedicação durante este tempo, e deseja a eles a melhor das sortes nesta nova etapa de suas vidas."

  • Do céu ao inferno

    Quando o Real Madrid venceu o rival Barcelona no fim de outubro, o cenário era dos mais favoráveis. A equipe liderava LaLiga com folga, cinco pontos à frente do principal concorrente, e tudo indicava que Xabi Alonso havia feito os merengues engrenarem de vez. No entanto, uma sequência ruim mudou o panorama: o time passou a tropeçar também na Champions League e hoje já aparece quatro pontos atrás do Barça no campeonato espanhol.

    Há mais de um mês, o futuro de Alonso no clube virou tema constante de debate. Relatos da imprensa apontaram, inclusive, que o Real poderia recorrer a Jürgen Klopp, ex-Liverpool, caso o trabalho do espanhol não engrenasse. Para piorar, os rumores de insatisfação no vestiário e de jogadores que não compraram totalmente suas ideias só aumentaram a pressão. Ainda em novembro, o próprio Alonso reconheceu que comandar um gigante como o Real Madrid cobra seu preço.

    “É exigente. Não sou o primeiro treinador a lidar com esse tipo de situação. Penso no que Carlo [Ancelotti], o Mou[rinho] ou o [Manuel] Pellegrini fariam. Isso não é novidade. Você precisa saber conviver com isso”, afirmou na ocasião.

    Agora, porém, ele não terá mais esse tipo de cobrança para administrar.

