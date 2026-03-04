Real Madrid considera contratar técnico da Série A para substituir Álvaro Arbeloa, que está sob pressão

A derrota para o Getafe foi marcada pela falta de disciplina, culminando em um cartão vermelho direto para o jovem Franco Mastantuono. Arbeloa estava visivelmente frustrado após o apito final, lutando para explicar como sua equipe não conseguiu quebrar o bloqueio defensivo ou manter a compostura nos minutos finais da partida. Com os torcedores cada vez mais inquietos, a capacidade do técnico de conduzir a equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões está sendo questionada.

Arbeloa não se conteve em sua avaliação pós-jogo sobre as questões disciplinares que assolam seu time, afirmando: “É inaceitável. O que aconteceu com Mastantuono não pode acontecer. Os cartões amarelos de Huijsen e Carreras fazem parte do jogo. Mas vamos ter três jogadores muito importantes fora em Vigo”. Ele também abordou as dificuldades táticas, acrescentando: “Tivemos chances mais claras do que o Getafe. Não aconteceu nada que não soubéssemos que iria acontecer. É verdade que tivemos chances de marcar; também é verdade que podemos jogar melhor. Não posso culpar meus jogadores pelo esforço. A responsabilidade por melhorar nosso jogo é minha. Se alguém é responsável pela derrota, sou eu.”