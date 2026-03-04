Getty Images
Real Madrid considera contratar técnico da Série A para substituir Álvaro Arbeloa, que está sob pressão
Real Madrid de olho em Allegri em meio à crise no Bernabeu
O mandato de Arbeloa atingiu um novo ponto baixo recentemente, quando o ambiente se tornou tóxico durante uma surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para o Getafe, deixando o clube quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga. O ex-zagueiro do Real Madrid tem lutado para manter a disciplina e a consistência, com o clube agora ligado a um técnico mais experiente. De acordo com o Corriere dello Sport, o Los Blancos está considerando seriamente a contratação de Allegri para a temporada 2026-27. O experiente técnico tem contrato com o San Siro até 2027, mas a atração da capital espanhola tem se mostrado difícil de resistir para muitos treinadores. O Real Madrid está desesperado para restaurar seu domínio nacional e continental, e acredita que a abordagem pragmática e o histórico comprovado de vitórias de Allegri podem ser o antídoto perfeito para suas atuais fragilidades defensivas e inconsistência tática sob o regime atual.
A pressão aumenta sobre Arbeloa após a surpreendente derrota para o Getafe
A derrota para o Getafe foi marcada pela falta de disciplina, culminando em um cartão vermelho direto para o jovem Franco Mastantuono. Arbeloa estava visivelmente frustrado após o apito final, lutando para explicar como sua equipe não conseguiu quebrar o bloqueio defensivo ou manter a compostura nos minutos finais da partida. Com os torcedores cada vez mais inquietos, a capacidade do técnico de conduzir a equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões está sendo questionada.
Arbeloa não se conteve em sua avaliação pós-jogo sobre as questões disciplinares que assolam seu time, afirmando: “É inaceitável. O que aconteceu com Mastantuono não pode acontecer. Os cartões amarelos de Huijsen e Carreras fazem parte do jogo. Mas vamos ter três jogadores muito importantes fora em Vigo”. Ele também abordou as dificuldades táticas, acrescentando: “Tivemos chances mais claras do que o Getafe. Não aconteceu nada que não soubéssemos que iria acontecer. É verdade que tivemos chances de marcar; também é verdade que podemos jogar melhor. Não posso culpar meus jogadores pelo esforço. A responsabilidade por melhorar nosso jogo é minha. Se alguém é responsável pela derrota, sou eu.”
Terceira vez com sorte para Allegri e o Real Madrid?
Esta não é a primeira vez que Allegri é associado ao cargo mais prestigiado do futebol de clubes. O italiano tem uma longa história com Perez, tendo estado muito perto de ingressar no clube em duas ocasiões anteriores. Em 2019 e 2021, Allegri foi considerado o principal candidato para assumir o cargo em Madri, de acordo com a reportagem do Corriere dello Sport. Na verdade, é amplamente divulgado que ele havia chegado a um acordo verbal com o clube em 2021, antes de dar uma guinada dramática e retornar à Juventus após uma reunião com o então presidente Andrea Agnelli. Agora, as estrelas podem finalmente estar se alinhando para uma mudança para a La Liga.
Embora Jurgen Klopp continue sendo uma pessoa de interesse para Perez, o alemão está atualmente estabelecido em seu cargo como chefe de futebol global da Red Bull e continua improvável que retorne ao banco de reservas em um futuro próximo. Isso deixa Allegri como o candidato de destaque se o Real Madrid decidir contratar Arbeloa. A capacidade do técnico de 58 anos de lidar com grandes egos e conquistar troféus sob imensa pressão é exatamente o que a diretoria do Real Madrid deseja, já que busca estabilizar o elenco principal a longo prazo.
Allegri fala sobre o futuro de San Siro
Apesar dos rumores cada vez mais intensos que o ligam à saída do Milan, Allegri tem afirmado publicamente que seu foco continua totalmente voltado para o seu projeto atual no San Siro. Falando após o surgimento de especulações recentes sobre seu futuro, o técnico italiano insistiu que não há atrito entre ele e a diretoria do Rossoneri.
Abordando os rumores diretamente, Allegri disse: “Há total harmonia com o clube em relação aos rumores que surgiram esta semana. É claro que, em qualquer discussão, pode haver pontos de vista diferentes. É importante que todos trabalhem para o bem do Milan. Estou muito feliz por ter voltado ao Milan após 15 anos e por ter começado a trabalhar com um grupo maravilhoso de jogadores. O clube está planejando e estruturando o futuro do Milan. Para isso, precisamos alcançar o resultado mais importante. Em março, estamos em uma posição bastante boa. Agora temos que ver se somos bons o suficiente para permanecer lá ou dar o passo final. Há harmonia entre o clube e eu.”
