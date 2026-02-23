Os alarmes estão soando alto dentro da seleção argentina. De acordo com relatos, os dirigentes da Albiceleste têm acompanhado de perto a sua estrela em ascensão, e a sua repentina falta de tempo de jogo está a causar grandes dores de cabeça à comissão técnica. Com a Finalissima contra a Espanha marcada para março e a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte se aproximando, a federação está cada vez mais preocupada que a falta de ritmo competitivo faça com que Mastantuono perca o seu lugar na equipe durante um ano crítico.

As estatísticas apresentam uma realidade sombria para o ex-prodígio do River Plate. Sua última aparição foi um período de nove minutos na vitória por 2 a 0 contra o Valencia, em 8 de fevereiro, um grande declínio para um jogador que deveria ser o próximo pilar do meio-campo do Real Madrid. Essa falta de participação está muito longe de sua introdução inicial à vida na Espanha, onde ele parecia estar se adaptando bem sob a orientação de Xabi Alonso antes que as lesões o prejudicassem.