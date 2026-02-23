Getty Images Sport
Real Madrid acusado de “matar” estrela de € 45 milhões enquanto sonhos da Copa do Mundo continuam a desaparecer
Mastantuono enfrenta um início difícil na vida em Madri
Mastantuono chegou ao Real Madrid proveniente do River Plate após uma transferência de €45 milhões no verão passado, e as expectativas eram altas. Até agora, o jogador não correspondeu às expectativas, nem sob o comando de Xabi Alonso nem de Álvaro Arbeloa. O meia argentino não jogou nem um minuto nas últimas três partidas oficiais do Real Madrid. A falta de minutos em nível de clube está atraindo críticas ferrenhas, principalmente da Argentina, país natal do jogador.
Líderes da seleção argentina expressam sérias preocupações
Os alarmes estão soando alto dentro da seleção argentina. De acordo com relatos, os dirigentes da Albiceleste têm acompanhado de perto a sua estrela em ascensão, e a sua repentina falta de tempo de jogo está a causar grandes dores de cabeça à comissão técnica. Com a Finalissima contra a Espanha marcada para março e a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte se aproximando, a federação está cada vez mais preocupada que a falta de ritmo competitivo faça com que Mastantuono perca o seu lugar na equipe durante um ano crítico.
As estatísticas apresentam uma realidade sombria para o ex-prodígio do River Plate. Sua última aparição foi um período de nove minutos na vitória por 2 a 0 contra o Valencia, em 8 de fevereiro, um grande declínio para um jogador que deveria ser o próximo pilar do meio-campo do Real Madrid. Essa falta de participação está muito longe de sua introdução inicial à vida na Espanha, onde ele parecia estar se adaptando bem sob a orientação de Xabi Alonso antes que as lesões o prejudicassem.
“Aquele garoto vai acabar em um time da parte de baixo da tabela.”
O ex-jogador Norberto Alonso tem sido o crítico mais veemente, sugerindo que os atuais campeões europeus estão desperdiçando o imenso potencial do meio-campista. Em uma avaliação contundente da situação atual, Alonso disse à imprensa: “Eles estão acabando com ele. Você sabe por quê? Acho que esse garoto vai acabar em um time da parte de baixo da tabela. Então, talvez ele volte ao Real Madrid, mas primeiro ele precisa ter a chance de mostrar que pode jogar pelo Real Madrid.”
Uma oportunidade perdida na janela de transferências de janeiro
Em retrospecto, a saída temporária do clube em janeiro é agora vista como uma oportunidade perdida significativa. Soube-se que o atual campeão da Série A, o Napoli, fez uma proposta concreta para contratar o jogador por empréstimo durante a janela de transferências de inverno. No entanto, Mastantuono optou por rejeitar a transferência para a Itália, preferindo lutar por seu lugar no Bernabeu — uma decisão da qual ele pode estar se arrependendo agora, enquanto assiste do banco de reservas seus companheiros de equipe lutando por resultados em campo.
A pressão agora recai sobre a hierarquia do Real Madrid para encontrar uma solução que proteja seu investimento significativo. Para um jogador que recentemente foi titular da seleção de seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela, ser reduzido a um espectador no clube é uma situação insustentável. A menos que haja uma mudança drástica em seu tempo de jogo ou uma mudança na abordagem tática de Arbeloa, Mastantuono enfrenta a perspectiva muito real de assistir à Copa do Mundo de 2026 do sofá, em vez de do campo.
A mudança tática de Arbeloa deixa Mastantuono de fora
As mudanças táticas implementadas por Arbeloa parecem ser o principal catalisador do exílio de Mastantuono. A recente decisão do técnico de mudar para um meio-campo com quatro jogadores acabou, inadvertidamente, tirando o argentino da equipe titular. Embora Mastantuono já tivesse elogiado o técnico, afirmando que creditava ao ex-zagueiro sua rápida evolução, essa relação agora está sendo testada pela realidade do banco de reservas. A disputa por vagas deve se intensificar, complicando ainda mais o caminho do jovem para voltar ao time titular.
O futuro imediato parece ainda mais sombrio para o jogador de € 45 milhões. O retorno iminente de Rodrygo, que se recupera de uma lesão, nas próximas semanas deve empurrar Mastantuono ainda mais para baixo na hierarquia. Com Arbeloa preferindo opções mais experientes ou perfis táticos específicos durante a recente queda de rendimento do Real Madrid, as oportunidades para o jovem meia mostrar suas habilidades estão se tornando cada vez mais escassas, levando muitos a se perguntar se seu desenvolvimento está completamente estagnado na capital espanhola.
