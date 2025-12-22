Real Madrid é aconselhado a vender Vinícius Junior após suposta pedida de contrato "nível Kylian Mbappé e Lionel Messi"

Vinicius Junior, que quase venceu a Bola de Ouro em 2024, tem contrato com o Real Madrid até 2027. Até agora, não houve acordo por renovação. Com isso, o clube pode ser obrigado a ouvir propostas nas próximas janelas de transferências.

Aos 25 anos, o atacante vem sendo ligado com força ao Oriente Médio. A ideia seria seguir o caminho de ídolos do Real como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, que hoje atuam na região.

As ofertas seriam muito altas, e o Real foi alertado para não tentar igualar esses valores. O entendimento é que pode ser melhor vender enquanto o jogador ainda tem grande valor de mercado, já que não faria sentido pagar cifras semelhantes às recebidas por Kylian Mbappé e Lionel Messi.