Real Madrid é aconselhado a vender Vinícius Junior após suposta pedida de contrato "nível Kylian Mbappé e Lionel Messi"
Contrato de Vinicius: quando termina o acordo com o Real Madrid
Vinicius Junior, que quase venceu a Bola de Ouro em 2024, tem contrato com o Real Madrid até 2027. Até agora, não houve acordo por renovação. Com isso, o clube pode ser obrigado a ouvir propostas nas próximas janelas de transferências.
Aos 25 anos, o atacante vem sendo ligado com força ao Oriente Médio. A ideia seria seguir o caminho de ídolos do Real como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, que hoje atuam na região.
As ofertas seriam muito altas, e o Real foi alertado para não tentar igualar esses valores. O entendimento é que pode ser melhor vender enquanto o jogador ainda tem grande valor de mercado, já que não faria sentido pagar cifras semelhantes às recebidas por Kylian Mbappé e Lionel Messi.
- Getty
Termos lucrativos: Vinicius vale tanto quanto Messi e Mbappé?
Predrag Mijatovic, ex-jogador e ex-diretor do Real Madrid, voltou a ser duro ao falar sobre o futuro do brasileiro. Em entrevista ao Carrusel Deportivo, ele foi direto:
“Se ele pede o mesmo contrato de Mbappé ou Messi, fica claro que não quer renovar. Não somos crianças. Se quiser cumprir o contrato, tudo bem.”
Mijatovic reforçou que o clube sempre deve vir em primeiro lugar:
“O Real Madrid seguirá vencendo com ou sem Vinícius. O clube está acima de qualquer jogador.”
E completou:
“Se Vinícius não quiser renovar, o Real tem que fazer tudo para vendê-lo. Em nenhuma hipótese um jogador ou seus agentes podem controlar o clube.”
Transferência para a Arábia Saudita: Vinicius vai se mudar para o Oriente Médio?
Caso a renovação não avance, Vinicius pode começar a ser sondado já no início do próximo ano. A tendência é que clubes da Liga Saudita liderem a corrida.
Omar Mugharbel, CEO da liga saudita, já falou sobre o interesse antigo no brasileiro:
“Não é um sonho, é uma questão de tempo e negociação.”
Ele também destacou o crescimento do projeto esportivo local e a chegada de grandes nomes:
“Sempre trouxemos jogadores estrangeiros, mas o que mudou foi a qualidade. Benzema, por exemplo, gera um impacto enorme dentro e fora do país.”
- Getty Images
Provocações no Bernabéu: Vinicius vaiado por seus próprios torcedores
Durante a pausa de fim de ano, Vinícius viajou para Dubai após ser alvo de vaias no Santiago Bernabéu, mesmo na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, quando acabou substituído no fim do jogo.
Na temporada, o brasileiro soma cinco gols e oito assistências em 24 partidas. Com a torcida impaciente, a sensação é de que ele deixou de ser intocável. Hoje, Mbappé é visto como o principal nome do time, enquanto Jude Bellingham e Rodrygo aparecem como peças importantes de apoio.