A reação de Tite às vaias e pedido por demissão da torcida do Cruzeiro após mais uma derrota em 2026

A derrota de virada para o Coritiba, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão, aumentou ainda mais a insatisfação da torcida do Cruzeiro com o trabalho de Tite. Assim que o time paranaense marcou o gol da virada, os torcedores celestes reagiram com vaias intensas, protestos nas arquibancadas e pedidos explícitos pela saída do treinador.
Após o segundo gol sofrido, parte significativa do estádio passou a direcionar xingamentos diretamente ao técnico. Além das vaias, gritos de “adeus” ecoaram no Mineirão, acompanhados de ofensas como “Ei, Tite, vai tomar no…”, em uma demonstração clara de desgaste na relação entre treinador e arquibancada.
Essa não foi a primeira manifestação de insatisfação recente. No último domingo, diante do Betim, também no Mineirão, o Cruzeiro já havia sido vaiado antes do gol salvador de Matheus Pereira, marcado nos acréscimos e que garantiu a vitória. Na ocasião, o clima de tensão só foi amenizado pelo resultado positivo no fim da partida.
