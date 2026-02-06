A reação de Tite às vaias e pedido por demissão da torcida do Cruzeiro após mais uma derrota em 2026

Após alcançar a quinta derrota em oito jogos à frente do Cruzeiro, Tite voltou a se reunir com membros da diretoria e com o dono da SAF, Pedro Lourenço, ainda no vestiário do Mineirão. Na entrevista coletiva, o treinador reconheceu publicamente que carrega a maior parcela de responsabilidade pelo início irregular da temporada.

“Eu acredito em responsabilidades no futebol. A responsabilidade é grande como a do técnico, ela é a maior de todos. Os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então, a culpa maior é do técnico. O percentual, eu não sei quantificar o quanto o futebol te proporciona, mas ela é do técnico”, afirmou.

Tite evitou entrar em detalhes sobre o teor da conversa com Pedro Lourenço, destacando apenas que o diálogo faz parte da rotina interna do clube. Segundo ele, reuniões semelhantes já haviam ocorrido no início da semana anterior, envolvendo também outros dirigentes.

“O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada, o [Pedro] Junio conversou, o [Bruno] Spindel conversou. Dessa vez, foi o Pedrinho. Tem certas coisas que são de vestiário”, completou.

Apesar das vaias e xingamentos, Tite fez questão de reforçar o respeito pela torcida cruzeirense e disse compreender o momento de frustração vivido nas arquibancadas.

“Primeiro, eu respeito o torcedor. Tenho comigo o sentimento do torcedor, a compreensão desse sentimento, da busca pelo resultado, dele querer que o seu time vença. Eu não tenho absolutamente nada a falar nesse sentido, a não ser respeitar essa manifestação toda. O torcedor é o objetivo maior do clube”, concluiu o treinador.