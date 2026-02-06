Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

A reação de Tite às vaias e pedido por demissão da torcida do Cruzeiro após mais uma derrota em 2026

A pressão sobre Tite no Cruzeiro segue em alta. O treinador sofreu mais uma derrota no comando da Raposa, ouviu fortes vaias no Mineirão e passou a conviver com um ambiente cada vez mais hostil por parte da torcida

A derrota de virada para o Coritiba, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão, aumentou ainda mais a insatisfação da torcida do Cruzeiro com o trabalho de Tite. Assim que o time paranaense marcou o gol da virada, os torcedores celestes reagiram com vaias intensas, protestos nas arquibancadas e pedidos explícitos pela saída do treinador.

Após o segundo gol sofrido, parte significativa do estádio passou a direcionar xingamentos diretamente ao técnico. Além das vaias, gritos de “adeus” ecoaram no Mineirão, acompanhados de ofensas como “Ei, Tite, vai tomar no…”, em uma demonstração clara de desgaste na relação entre treinador e arquibancada.

Essa não foi a primeira manifestação de insatisfação recente. No último domingo, diante do Betim, também no Mineirão, o Cruzeiro já havia sido vaiado antes do gol salvador de Matheus Pereira, marcado nos acréscimos e que garantiu a vitória. Na ocasião, o clima de tensão só foi amenizado pelo resultado positivo no fim da partida.

    Tite reage às vaias: “A culpa maior é do técnico”

    Após alcançar a quinta derrota em oito jogos à frente do Cruzeiro, Tite voltou a se reunir com membros da diretoria e com o dono da SAF, Pedro Lourenço, ainda no vestiário do Mineirão. Na entrevista coletiva, o treinador reconheceu publicamente que carrega a maior parcela de responsabilidade pelo início irregular da temporada.

    “Eu acredito em responsabilidades no futebol. A responsabilidade é grande como a do técnico, ela é a maior de todos. Os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então, a culpa maior é do técnico. O percentual, eu não sei quantificar o quanto o futebol te proporciona, mas ela é do técnico”, afirmou.

    Tite evitou entrar em detalhes sobre o teor da conversa com Pedro Lourenço, destacando apenas que o diálogo faz parte da rotina interna do clube. Segundo ele, reuniões semelhantes já haviam ocorrido no início da semana anterior, envolvendo também outros dirigentes.

    “O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada, o [Pedro] Junio conversou, o [Bruno] Spindel conversou. Dessa vez, foi o Pedrinho. Tem certas coisas que são de vestiário”, completou.

    Apesar das vaias e xingamentos, Tite fez questão de reforçar o respeito pela torcida cruzeirense e disse compreender o momento de frustração vivido nas arquibancadas. 

    “Primeiro, eu respeito o torcedor. Tenho comigo o sentimento do torcedor, a compreensão desse sentimento, da busca pelo resultado, dele querer que o seu time vença. Eu não tenho absolutamente nada a falar nesse sentido, a não ser respeitar essa manifestação toda. O torcedor é o objetivo maior do clube”, concluiu o treinador.

    Pior início de Tite no século

    Cada vez mais pressionado no comando do Cabuloso, Tite igualou o pior início de sua carreira em clubes no século XXI. À frente do Cruzeiro, o treinador soma oito partidas, com apenas três vitórias e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 37,5%. 

    O desempenho negativo repete o começo de sua passagem pelo Atlético-MG, em 2005, quando também obteve duas vitórias, três empates e três derrotas nos primeiros oito jogos. Os dados consideram todas as passagens de Tite por clubes brasileiros neste século.

    O que vem pela frente?

    Em busca de uma resposta imediata dentro de campo e de uma tentativa de reconciliação com a torcida, Tite volta a comandar o Cruzeiro neste domingo (7), no clássico contra o América-MG, às 18h (de Brasília), novamente no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O duelo pode ser decisivo para o futuro do treinador no clube.

Mineiro
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
América-MG crest
América-MG
AMM
0