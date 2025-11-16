RB Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

O RB Bragantino recebe o Santos neste domingo (16), às 19h30h (de Brasília), em duelo válido pela 14ª - e última - rodada do Paulistão feminino 2025. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e terá transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino chega à rodada vivendo um cenário de tudo ou nada na briga pelo G4. Com 18 pontos e ocupando a 5ª colocação, o time depende diretamente do tropeço do São Paulo - hoje em 4º, com 20 - para seguir sonhando com a classificação. A equipe alternou desempenhos nos últimos cinco jogos, somando três vitórias e duas derrotas, mas mantém a confiança de que pode aproveitar a instabilidade dos rivais para avançar. Dentro de casa, o objetivo é simples: vencer e esperar o resultado que falta para entrar no grupo semifinalista.

O Santos chega ao duelo sem grandes ambições na rodada final. Depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras em Diadema, as Sereias da Vila ficaram fora da disputa por vaga na semifinal e agora aparecem em 6º lugar, com 16 pontos e uma campanha marcada por quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nas últimas cinco partidas, o retrospecto também reflete essa oscilação: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, a equipe do litoral entra em campo para fechar sua participação de forma digna, mas sem depender do resultado para mudar o destino na competição.