+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos Feminino 2024Bruno Vaz / Santos FC
Bruna Lima

RB Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta domingo (16), em Santana de Parnaíba; confira a transmissão e outras informações do jogo

O RB Bragantino recebe o Santos neste domingo  (16), às 19h30h (de Brasília), em duelo válido pela 14ª - e última - rodada do Paulistão feminino 2025. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e terá transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino chega à rodada vivendo um cenário de tudo ou nada na briga pelo G4. Com 18 pontos e ocupando a 5ª colocação, o time depende diretamente do tropeço do São Paulo - hoje em 4º, com 20 - para seguir sonhando com a classificação. A equipe alternou desempenhos nos últimos cinco jogos, somando três vitórias e duas derrotas, mas mantém a confiança de que pode aproveitar a instabilidade dos rivais para avançar. Dentro de casa, o objetivo é simples: vencer e esperar o resultado que falta para entrar no grupo semifinalista.

O Santos chega ao duelo sem grandes ambições na rodada final. Depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras em Diadema, as Sereias da Vila ficaram fora da disputa por vaga na semifinal e agora aparecem em 6º lugar, com 16 pontos e uma campanha marcada por quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nas últimas cinco partidas, o retrospecto também reflete essa oscilação: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Agora, a equipe do litoral entra em campo para fechar sua participação de forma digna, mas sem depender do resultado para mudar o destino na competição.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Prováveis escalações

    RB Bragantino: Alice Tosta; Carol Tavares, Tamires, Stella, Ilana; Catalina Ongaro, Ana Carla, Jane Tavares; Brenda Pinheiro, Gabi Santos, Martina Del Trecco

    Santos: Karen Xavier; Evellyn Marques, Pardal, Ana Alice, Nicole Marussi; Samara Venceslau, Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull; Suzane Pires, Rafa Andrade, Laryh

    • Publicidade

  • Desfalques

    RB Bragantino

    Sem desfalques confirmados.

    Santos

    Sem desfalques confirmados

  • Quando é?

    • Data: domingo, 16 de novembro
    • Horário: 19h30 (de Brasíla)
    • Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba - SP