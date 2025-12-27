+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Citeh forest ratingsGetty
Richard Martin

Rayan Cherki salva de novo! Francês garante vitória que mantém Manchester City firme na luta pelo título da Premier League

Rayan Cherki reforçou seu status como a grande contratação da temporada da Premier League ao salvar o Manchester City e garantir os três pontos em um duelo duro contra um Nottingham Forest organizado, perigoso e resiliente. No fim, os Citizens deixaram o City Ground com uma vitória fundamental por 2 a 1.

Cherki também deu a assistência para o gol de Tijjani Reijnders, que abriu o placar, chegando à sua sétima no campeonato, número que o coloca empatado com Bruno Fernandes no topo do ranking de garçons da Premier League.

O gol de Reijnders saiu logo no início do segundo tempo, após uma primeira etapa equilibrada e com poucas chances claras. A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com oportunidades para os dois lados. Cherki quase ampliou o placar, mas parou em uma defesa espetacular de John, ex-Botafogo, que também salvou de forma espetacular uma oportunidade clara de Phil Foden.

O Forest, porém, voltou para o jogo com um contra-ataque fulminante, em uma excelente jogada coletiva, que terminou com Omari Hutchinson aproveitando o passe para trás do excelente Igor Jesus, também ex-jogador do Botafogo que está se destacando na liga inglesa.

A partida virou praticamente um “jogo de basquete” na meia hora final, mas o City conseguiu sua oitava vitória consecutiva em todas as competições graças, mais uma vez, a Cherki. O francês vem se mostrando uma verdadeira pechincha por “apenas” 34 milhões de libras.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no City Ground:

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITYAFP

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez duas defesas. Uma tranquila, em cobrança de falta de Elliot Anderson, e outra mais complicada, ao soltar o chute de Neco Williams nos pés de Nicolo Savona, que finalizou por cima. Saiu mal em um cruzamento, mas não foi punido.

    Matheus Nunes (5/10):

    Participou bem ofensivamente e criou algumas jogadas de perigo, mas foi envolvido no lance do empate junto com boa parte da defesa. Hudson-Odoi e Igor Jesus levaram vantagem, mas vale destacar a qualidade do jogo coletivo do Forest.

    Rúben Dias (5/10):

    Atuou no limite após receber cartão amarelo no primeiro tempo e quase levou o segundo logo no início da etapa final. Não conseguiu organizar bem a defesa no lance do empate.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Teve dificuldades para conter Igor Jesus no primeiro tempo e foi puxado para fora da posição no gol do Forest. Em compensação, participou bem ofensivamente, iniciando a jogada do primeiro gol e dando a assistência para o gol da vitória de Cherki.

    Nico O’Reilly (5/10):

    Tarde complicada para o jovem. Sofreu com os pontas do Forest, levou cartão ao cometer falta em Savona e perdeu Hutchinson no lance do empate.

    • Publicidade
  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Bernardo Silva (5/10):

    Pouco influente e não conseguiu conter a pressão do Forest no segundo tempo.

    Nico González (5/10):

    Sentiu o ritmo intenso da partida e aparentou estar desgastado no fim. Foi driblado por Gibbs-White no lance do empate.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Chegou mais à área do que se dedicou à construção do jogo, mas foi recompensado com o gol. Por outro lado, o City perdeu controle do meio-campo em alguns momentos.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (9/10):

    Brilhante e decisivo. Deu uma assistência de manual, quase marcou em seguida, parando em grande defesa de John, e garantiu a vitória com um chute rasteiro indefensável.

    Erling Haaland (5/10):

    Bem marcado por Nikola Milenkovic, teve pouco espaço e desperdiçou sua melhor chance ao mandar a bola para fora.

    Phil Foden (7/10):

    Se entendeu muito bem com Cherki, criando boas jogadas ofensivas. Só não marcou porque John fez mais uma grande defesa.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITYAFP

    Substitutos e técnico

    Savinho (6/10):

    Entrou no lugar de Reijnders e deu mais agressividade ao ataque, chegando a finalizar com perigo, mas sem sucesso.

    Nathan Aké (sem nota):

    Entrou aos 44 minutos do segundo tempo para ajudar a segurar o resultado.

    Pep Guardiola (6/10):

    Foi a atuação mais fraca do City nas últimas semanas, mas a equipe conseguiu o resultado graças ao talento individual de Cherki.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Everton crest
Everton
EVE
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0