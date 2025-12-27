Rayan Cherki salva de novo! Francês garante vitória que mantém Manchester City firme na luta pelo título da Premier League

Cherki também deu a assistência para o gol de Tijjani Reijnders, que abriu o placar, chegando à sua sétima no campeonato, número que o coloca empatado com Bruno Fernandes no topo do ranking de garçons da Premier League.

O gol de Reijnders saiu logo no início do segundo tempo, após uma primeira etapa equilibrada e com poucas chances claras. A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com oportunidades para os dois lados. Cherki quase ampliou o placar, mas parou em uma defesa espetacular de John, ex-Botafogo, que também salvou de forma espetacular uma oportunidade clara de Phil Foden.

O Forest, porém, voltou para o jogo com um contra-ataque fulminante, em uma excelente jogada coletiva, que terminou com Omari Hutchinson aproveitando o passe para trás do excelente Igor Jesus, também ex-jogador do Botafogo que está se destacando na liga inglesa.

A partida virou praticamente um “jogo de basquete” na meia hora final, mas o City conseguiu sua oitava vitória consecutiva em todas as competições graças, mais uma vez, a Cherki. O francês vem se mostrando uma verdadeira pechincha por “apenas” 34 milhões de libras.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no City Ground: