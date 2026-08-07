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Rayan Ait-Nouri quer se tornar um goleador frequente do Manchester City sob o comando de Enzo Maresca
Ait Nouri marca o primeiro gol da carreira
Ait-Nouri marcou seu primeiro gol pelo Manchester City na vitória por 3 a 1 em um amistoso de pré-temporada sobre o K-League All-Stars, na Ásia, balançando as redes ao lado de Tijjani Reijnders e Divin Mubama. O internacional argelino se juntou ao clube em junho de 2025 e depois fez 31 partidas oficiais em todas as competições, incluindo a Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter dado cinco assistências em 30 chances criadas durante sua temporada de estreia, sua produção nas finalizações gerou apenas 1,1 gol esperado (xG) em 19 tentativas no total.
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Algerino busca mais gols
Em entrevista ao site oficial do clube sobre sua ambição de balançar as redes com mais frequência sob o comando de Maresca, Ait-Nouri destacou seu compromisso com a evolução contínua.
Perguntado se espera marcar com regularidade, o ex-jogador do Wolverhampton Wanderers revelou: "Eu gostaria. Foi meu primeiro gol pelo City, e essa é uma parte do jogo da qual eu realmente gosto. Sempre tentei jogar de maneira ofensiva, mas não marco o tempo todo.
"É uma sensação real para mim, e quero aprender todos os dias, trabalhar cada vez mais para acrescentar o máximo possível ao meu jogo."
Recursos avançados de função ajudam na versatilidade
Sob o esquema tático de Maresca, o jogador de 25 anos foi utilizado em uma função mais avançada, atrás do atacante Mubama, formando ao lado de Phil Foden e Antoine Semenyo. A vitória do City sobre o K-League XI foi o primeiro resultado positivo sob o comando de Maresca, e a equipe encerrará sua turnê de pré-temporada com um difícil jogo contra o Atlético de Madrid no domingo.
Sobre o amistoso de alto nível, Ait-Nouri acrescentou: "Será um jogo diferente dos últimos dois. Nós realmente gostamos de disputar esse tipo de partida contra uma das melhores equipes da Europa; isso vai nos ajudar a nos preparar de verdade para a próxima temporada.
"Sabemos do nível do Atlético, e será bom enfrentá-los antes de encararmos o Arsenal na próxima semana."
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Teste da Community Shield pela frente
O City encerrará sua turnê pela Ásia contra o Atlético como último teste antes de disputar seu primeiro jogo oficial da nova temporada. O time de Maresca está programado para enfrentar o Arsenal na Supercopa da Inglaterra em 16 de agosto, no Principality Stadium. Esse confronto servirá como um verdadeiro parâmetro da condição física do City e de sua nova configuração tática antes do início da Premier League.
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