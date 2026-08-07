Rayan Ait-Nouri quer se tornar um goleador frequente do Manchester City sob o comando de Enzo Maresca

Em entrevista ao site oficial do clube sobre sua ambição de balançar as redes com mais frequência sob o comando de Maresca, Ait-Nouri destacou seu compromisso com a evolução contínua.

Perguntado se espera marcar com regularidade, o ex-jogador do Wolverhampton Wanderers revelou: "Eu gostaria. Foi meu primeiro gol pelo City, e essa é uma parte do jogo da qual eu realmente gosto. Sempre tentei jogar de maneira ofensiva, mas não marco o tempo todo.

"É uma sensação real para mim, e quero aprender todos os dias, trabalhar cada vez mais para acrescentar o máximo possível ao meu jogo."