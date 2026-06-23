Ravenna, Mandorlini sobre Ronaldinho: “Com certeza ele vai jogar”. As boas-vindas de Okaka

Andrea Mandorlini, técnico do Ravenna, dá sua opinião sobre a sensacional contratação de Ronaldinho pelo clube da Romagna, que disputa a Série C: “Trata-se de uma excelente jogada de marketing. Ronaldinho é um grande campeão. É um prazer tê-lo aqui. Com certeza vocês vão vê-lo em campo”.





O técnico de 65 anos acrescenta, conforme publicado no jornal L’Arena: “Com ele, estamos destinados a voltar aos holofotes. Claro, hoje não sei e não posso quantificar qual será sua presença efetiva. Mas todo mundo está falando sobre isso”.



