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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Ravenna, Mandorlini sobre Ronaldinho: “Com certeza ele vai jogar”. As boas-vindas de Okaka

Ravenna
Mercado da bola
Ronaldinho
Serie C

O técnico e o centroavante do Ravenna falam sobre o craque brasileiro

Andrea Mandorlini, técnico do Ravenna, dá sua opinião sobre a sensacional contratação de Ronaldinho pelo clube da Romagna, que disputa a Série C: “Trata-se de uma excelente jogada de marketing. Ronaldinho é um grande campeão. É um prazer tê-lo aqui. Com certeza vocês vão vê-lo em campo”.


O técnico de 65 anos acrescenta, conforme publicado no jornal L’Arena: “Com ele, estamos destinados a voltar aos holofotes. Claro, hoje não sei e não posso quantificar qual será sua presença efetiva. Mas todo mundo está falando sobre isso”.


  • No Ravenna também joga Stefano Okaka, que se deixou levar por um post no Instagram em que aparece ao lado de Ronaldinho, com o comentário: “Bem-vinda, LENDA”.




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