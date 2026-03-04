Getty/GOAL
Raul Jimenez, estrela do Fulham e da seleção mexicana, se coloca acima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Harry Kane em um aspecto fundamental
A habilidade de Jimenez nas penalidades
Durante uma entrevista reveladora à FOX Sports, viaMarca, o jogador de 34 anos foi convidado a comparar sua habilidade na marca do pênalti com a de alguns dos finalizadores mais icônicos do futebol. Quando lhe foi apresentada uma lista que incluía nomes como Kane, Javier “Chicharito” Hernandez, Rogério Ceni e a dupla titânica de Messi e Ronaldo, o jogador do Fulham não hesitou. Jimenez apostou em si mesmo para sair na frente, citando uma taxa de sucesso superior ao longo de sua carreira repleta de conquistas no México, Portugal e Inglaterra.
Melhor do que os GOATs?
Jimenez mostrou-se otimista ao explicar o motivo pelo qual se colocou no topo da lista, afirmando: “Goste-se ou não, tenho uma taxa de sucesso melhor do que todos os que mencionou. Não sei se sou o melhor do mundo, mas é algo que me caracteriza. Vou continuar comigo mesmo.” É uma afirmação ousada para qualquer jogador, mas as estatísticas sugerem que o ex-jogador do Wolves tem muitas evidências para sustentar sua confiança quando está diante da bola.
De fato, os números ilustram uma diferença gritante em eficiência em comparação com os dois jogadores que dominaram a Bola de Ouro por quase duas décadas. Embora Messi tenha marcado dois gols brilhantes pelo Inter Miami recentemente, sua taxa de conversão de pênaltis na carreira é de aproximadamente 77,8% (112 de 144). Enquanto isso, Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão no tendão após uma partida em que, de forma atípica, perdeu um pênalti, deixando sua média na carreira em 83,5% (182 de 218) — números que empalidecem em comparação com a impressionante taxa de sucesso de 96% de Jimenez.
Um histórico profissional quase perfeito
O histórico do atacante do Fulham é quase impecável, tendo falhado apenas duas vezes em 46 tentativas em partidas oficiais. Sua primeira falha ocorreu em um amistoso contra o Uruguai em 2018, quando Fernando Muslera fez uma defesa, enquanto sua única outra falha ocorreu durante uma partida decisiva das quartas de final da Liga Europa contra o Sevilla em 2020. Desde então, ele voltou ao seu melhor nível, proporcionando ao Fulham uma sensação de inevitabilidade sempre que um árbitro aponta para a marca do pênalti na primeira divisão inglesa.
Sua confiabilidade ficou evidente quando o atacante mexicano ampliou seu recorde perfeito de pênaltis na Premier League contra o Sunderland no mês passado. Converter essa última tentativa o levou a 13 gols em 13 tentativas na primeira divisão, conquistando um lugar único na história do futebol inglês. A lenda do Manchester City, Yaya Touré, detinha anteriormente um recorde impecável de 11 em 11, mas a nova marca de Jimenez pode ser ampliada muito além disso antes que ele deixe a Premier League. Jimenez é agora o padrão ouro de consistência na marca do pênalti, provando que sua autoconfiança está enraizada em resultados tangíveis.
A arma confiável do Fulham
Essa confiança suprema na marca do pênalti está se refletindo no desempenho geral de Jimenez no Craven Cottage. Ele ostenta nove gols em todas as competições nesta temporada, ajudando a impulsionar o Fulham para a metade superior da tabela. Os torcedores do Fulham passaram a ver uma cobrança de pênalti como um gol garantido sempre que seu camisa nove está em campo.
No fim das contas, Jimenez sabe que se comparar a vencedores múltiplos da Bola de Ouro vai causar espanto, mas ele não se deixa abalar pela magnitude da tarefa. O Fulham espera ver o jogador da seleção mexicana marcar novamente quando enfrentar o West Ham, que luta contra o rebaixamento, no Craven Cottage na quarta-feira à noite.
