Raul Jimenez, estrela do Fulham e da seleção mexicana, se coloca acima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Harry Kane em um aspecto fundamental

Jimenez mostrou-se otimista ao explicar o motivo pelo qual se colocou no topo da lista, afirmando: “Goste-se ou não, tenho uma taxa de sucesso melhor do que todos os que mencionou. Não sei se sou o melhor do mundo, mas é algo que me caracteriza. Vou continuar comigo mesmo.” É uma afirmação ousada para qualquer jogador, mas as estatísticas sugerem que o ex-jogador do Wolves tem muitas evidências para sustentar sua confiança quando está diante da bola.

De fato, os números ilustram uma diferença gritante em eficiência em comparação com os dois jogadores que dominaram a Bola de Ouro por quase duas décadas. Embora Messi tenha marcado dois gols brilhantes pelo Inter Miami recentemente, sua taxa de conversão de pênaltis na carreira é de aproximadamente 77,8% (112 de 144). Enquanto isso, Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão no tendão após uma partida em que, de forma atípica, perdeu um pênalti, deixando sua média na carreira em 83,5% (182 de 218) — números que empalidecem em comparação com a impressionante taxa de sucesso de 96% de Jimenez.