Raúl Asencio: o prata da casa do Real Madrid pode gerar milhões para Florentino Pérez

O jovem de 21 anos se destacou em meio a diversas lesões no Santiago Bernabéu e já é cotado para ser convocado pela Espanha em 2025

Vamos esclarecer um ponto: o Real Madrid enfrenta um problema sério na posição de zagueiro. A lista de lesões é preocupante: Éder Militão está fora da temporada, David Alaba ainda se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) e não tem previsão de retorno, Aurélien Tchouaméni – que atuou esporadicamente nos últimos 12 meses – está sendo prejudicado por uma lesão no tornozelo, e Dani Carvajal, que poderia ser uma opção em uma crise, também ficará fora por tempo indeterminado após sofrer uma grave lesão no joelho em outubro.

No entanto, estamos falando do Real Madrid, e nos corredores de Valdebebas há um talento promissor à espera de uma oportunidade. Carlo Ancelotti tem sido cauteloso ao recorrer às categorias de base, mas talvez tenha encontrado uma joia em Raúl Asencio. O jovem de 21 anos tem se adaptado de maneira admirável desde que foi promovido ao time principal, e foi, provavelmente, o único a se destacar na derrota contra o Liverpool em Anfield, mantendo-se firme em uma série de três jogos da LaLiga.

Mais amplamente, as boas atuações de Asencio podem evitar que o Real Madrid precise ir ao mercado em janeiro em busca de um substituto caro, poupando milhões. A seguir, a GOAL analisa o mais novo talento da Espanha e como ele tem mantido a linha de defesa dos merengues unida durante essa crise de lesões.