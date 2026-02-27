Getty Images Sport
Raul Asencio, do Real Madrid, está fora de combate devido a uma lesão no pescoço após uma colisão com Eduardo Camavinga, enquanto Álvaro Arbeloa enfrenta um problema defensivo
Colisão assustadora com Camavinga
O incidente ocorreu durante o tenso confronto europeu do Real Madrid contra o Benfica, deixando os torcedores com o coração na boca. O jovem zagueiro Asencio se envolveu em uma disputa aérea acirrada com seu próprio companheiro de equipe. Conforme relatado pelo Marca, a colisão de alto impacto foi comparada a um acidente de carro pelos espectadores, com o jovem espanhol sofrendo o impacto da força, pois seu pescoço se inclinou violentamente para trás. O impacto físico da colisão imediatamente sinalizou que não se tratava de uma lesão comum no futebol.
A equipe médica do clube não perdeu tempo em responder à situação alarmante em campo. Percebendo a gravidade potencial do trauma semelhante a um chicotada, a equipe médica cuidadosamente imobilizou Asencio com um colar cervical antes de ele ser retirado de maca do campo. Ele foi levado diretamente a um hospital local para avaliação de emergência, sob vigilância rigorosa do diretor médico do Real Madrid, Niko Mihic, para descartar qualquer lesão grave na coluna vertebral.
Diagnóstico oficial e atualização de Asencio
Após uma noite tensa de observação médica e exames completos no hospital, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação do zagueiro. O relatório médico trouxe um suspiro de alívio, confirmando: “Após os exames realizados em nosso jogador Raúl Asencio pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma distensão cervical. Aguardando evolução.” Embora a situação inicial fosse bastante preocupante, o diagnóstico indicou que o jogador de 22 anos felizmente evitou o pior cenário possível em relação à sua coluna.
Apesar da dor óbvia e da frustração de perder os próximos jogos nacionais, Asencio permaneceu notavelmente otimista sobre seu eventual retorno aos gramados. Ele rapidamente acessou suas contas pessoais nas redes sociais para tranquilizar a preocupada torcida do Real Madrid, demonstrando sua forte mentalidade. Ele escreveu: “Obrigado por todas as mensagens de incentivo! Foi só um susto! Vamos para a próxima rodada. Hala Madrid!” Sua mensagem otimista trouxe conforto imediato aos torcedores que acompanhavam sua recuperação.
Arbeloa enfrenta grave escassez defensiva
Embora o otimismo pessoal do jogador seja um sinal positivo, a realidade prática para o técnico Álvaro Arbeloa é cada vez mais complicada. A perda de Asencio cria um enorme vazio no elenco, justamente quando a equipe se prepara para um confronto físico contra o Getafe pela La Liga. O jogador formado na base do clube tornou-se inesperadamente um pilar fundamental do time titular nesta temporada, e sua ausência repentina destaca a alarmante falta de profundidade que atualmente aflige a defesa do Santiago Bernabéu.
Enquanto a equipe médica monitora a fase de repouso de Asencio, Arbeloa se vê navegando por uma agenda traiçoeira com uma defesa enfraquecida. No momento, Antonio Rudiger e David Alaba são os únicos zagueiros seniores em plena forma disponíveis para seleção. Essa situação precária deixa a comissão técnica praticamente sem margem para erros ou rotação tática durante um período em que cada ponto é vital, colocando uma imensa pressão física e mental sobre os defensores veteranos restantes.
À espera de Huijsen em meio a problemas com lesões
Em meio à crise defensiva atual, há um leve sinal de esperança no horizonte em relação a possíveis reforços. O jovem zagueiro Dean Huijsen está gradualmente se aproximando da fase final de sua recuperação após tratar de uma lesão frustrante na panturrilha na semana passada. No entanto, a equipe médica está agindo com extrema cautela; como ele ainda não retomou os treinos com o grupo, sua disponibilidade para a partida contra o Getafe continua sendo uma dúvida significativa e persistente.
O clube está ciente de que apressar o retorno de Huijsen prematuramente poderia provocar uma recaída de longo prazo, o que só iria agravar as dores de cabeça de Arbeloa. Por enquanto, o foco principal continua sendo a recuperação diária de Asencio da grave lesão cervical. Sem um prazo definido para seu retorno às competições, o Real Madrid deve se adaptar de forma criativa à sua ausência e esperar que os demais jogadores em forma possam suportar as exigências extenuantes de disputar títulos em várias frentes.
