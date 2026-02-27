Raul Asencio, do Real Madrid, está fora de combate devido a uma lesão no pescoço após uma colisão com Eduardo Camavinga, enquanto Álvaro Arbeloa enfrenta um problema defensivo

O incidente ocorreu durante o tenso confronto europeu do Real Madrid contra o Benfica, deixando os torcedores com o coração na boca. O jovem zagueiro Asencio se envolveu em uma disputa aérea acirrada com seu próprio companheiro de equipe. Conforme relatado pelo Marca, a colisão de alto impacto foi comparada a um acidente de carro pelos espectadores, com o jovem espanhol sofrendo o impacto da força, pois seu pescoço se inclinou violentamente para trás. O impacto físico da colisão imediatamente sinalizou que não se tratava de uma lesão comum no futebol.

A equipe médica do clube não perdeu tempo em responder à situação alarmante em campo. Percebendo a gravidade potencial do trauma semelhante a um chicotada, a equipe médica cuidadosamente imobilizou Asencio com um colar cervical antes de ele ser retirado de maca do campo. Ele foi levado diretamente a um hospital local para avaliação de emergência, sob vigilância rigorosa do diretor médico do Real Madrid, Niko Mihic, para descartar qualquer lesão grave na coluna vertebral.