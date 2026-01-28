Ratos são vistos no Camp Nou e aumentam preocupação com estádio do Barcelona após reforma

O Barcelona está de volta ao seu estádio histórico, mas as reformas ainda não estão concluídas, como evidenciado pelos dois últimos incidentes que ganharam as manchetes no local. O clube pretende expandir a capacidade para 105.000 lugares e, ironicamente, também há planos para a instalação de um teto retrátil. Se o teto estivesse instalado no domingo, jornalistas e torcedores teriam desfrutado de uma experiência bem mais tranquila.

O presidente Sandro Rosell afirmou : "Foi uma decisão importante para o clube - a mais importante dos últimos 50 anos."

"A opção de construir um novo estádio em um novo local foi descartada, pois o custo final poderia sobrecarregar o clube e seus sócios com dívidas e limitar a atuação de futuras diretorias."

"Foi uma decisão difícil, ambas as opções eram muito atraentes, mas decidimos seguir em frente e ficar."

O tesoureiro do Barcelona, Ferran Olive, também afirmou que o clube está "atrasado" quando se trata da reforma do estádio.

Ele acrescentou : "Deveríamos ter construído este estádio há anos; estamos atrasados. E estamos fazendo isso para podermos competir com os melhores clubes do mundo. Temos € 175 milhões (mais de R$ 1 bilhão) em receita do estádio [para 2024/25], e sem fazer nada, sem construir um novo estádio, estaríamos com € 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) [no Camp Nou], mas podemos chegar a € 400 milhões (R$ 2,4 bilhões) com o novo estádio."