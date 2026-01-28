Ratos são vistos no Camp Nou e aumentam preocupação com estádio do Barcelona após reforma
Camp Nou enfrenta dificuldades
O Barcelona pode ter vencido o Oviedo por 3 a 0 no domingo, graças aos gols de Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal, mas a principal notícia após a partida foi o aguaceiro dentro do estádio, que deixou tanto os comentaristas quanto os torcedores encharcados.
Agora, a poucas horas do jogo contra o Copenhaguen pela Champions League, o jornal Marca publicou um vídeo mostrando ratos correndo ao redor do campo.
Assista ao vídeo
Obras em andamento
O Barcelona está de volta ao seu estádio histórico, mas as reformas ainda não estão concluídas, como evidenciado pelos dois últimos incidentes que ganharam as manchetes no local. O clube pretende expandir a capacidade para 105.000 lugares e, ironicamente, também há planos para a instalação de um teto retrátil. Se o teto estivesse instalado no domingo, jornalistas e torcedores teriam desfrutado de uma experiência bem mais tranquila.
O presidente Sandro Rosell afirmou : "Foi uma decisão importante para o clube - a mais importante dos últimos 50 anos."
"A opção de construir um novo estádio em um novo local foi descartada, pois o custo final poderia sobrecarregar o clube e seus sócios com dívidas e limitar a atuação de futuras diretorias."
"Foi uma decisão difícil, ambas as opções eram muito atraentes, mas decidimos seguir em frente e ficar."
O tesoureiro do Barcelona,
Ferran Olive, também afirmou que o clube está "atrasado" quando se trata da reforma do estádio.
Ele acrescentou : "Deveríamos ter construído este estádio há anos; estamos atrasados. E estamos fazendo isso para podermos competir com os melhores clubes do mundo. Temos € 175 milhões (mais de R$ 1 bilhão) em receita do estádio [para 2024/25], e sem fazer nada, sem construir um novo estádio, estaríamos com € 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) [no Camp Nou], mas podemos chegar a € 400 milhões (R$ 2,4 bilhões) com o novo estádio."
Confronto decisivo
O Barcelona enfrenta o Copenhaguen nesta quarta-feira (28). Certamente, todos estarão de olho em qualquer invasor de campo, enquanto o Barça busca mais três pontos. O clube ocupa atualmente a nona posição na tabela da fase de liga, uma posição fora da zona de classificação direta para as oitavas de final. A vitória é crucial, e o técnico Hansi Flick pediu que sua equipe seja implacável.
Ele disse aos repórteres : “Estamos muito confiantes e espero que possamos vencer para nos classificarmos para a próxima fase. O mais importante é fazer um bom trabalho e jogar no nosso melhor nível.”
“Estamos focados apenas em nós mesmos e no que está ao nosso alcance. Essa é uma boa maneira de encarar a situação. Será um jogo difícil contra o Copenhaguen, que também tem muito em jogo. Não devemos dar desculpas. Essa é a nossa filosofia... Confiamos no nosso estilo, na forma como jogamos, e esta é a Champions League. Teremos que mostrar o nosso melhor.”
Ele acrescentou: "Teremos que lidar com isso da melhor maneira possível. Temos um bom elenco, inclusive no banco de reservas, e precisamos jogar como um time. A partida é muito importante para nós e precisamos demonstrar isso. É isso que eu quero ver."
“Temos que ir passo a passo. Temos que jogar esta partida respeitando o Copenhaguen, porque eles têm uma equipe fantástica. Precisaremos nos defender muito bem, tentar não sofrer gols e marcar para vencer. Estamos em um bom momento, em uma boa situação, e eu gosto disso. Isso me dá confiança na equipe.”