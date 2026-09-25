Raspadori, a camisa 10 e uma função a ser definida: onde ele pode jogar com Sarri e Mancini?

Raspadori não deve começar como titular, mas está pronto para dar sua contribuição entrando no segundo tempo. Com a camisa 10 nas costas. Uma camisa tão prestigiosa quanto pesada, que o baixinho revelado pelo Sassuolo, lançado ao grande futebol por Roberto De Zerbi, não teme vestir. Ao longo da carreira, ele sempre assumiu suas responsabilidades, mesmo quando não era uma primeira opção, como no Napoli e em Madri, do lado do Atlético de Madrid. Está pronto para fazer isso também com a Itália, da qual nunca foi um verdadeiro titular, um verdadeiro líder. Também por uma questão de função, de posicionamento. Raspadori sabe fazer de tudo, pode jogar em qualquer lugar, mas é difícil encontrar uma colocação exata para ele em campo. Hoje, onde ele pode efetivamente ser um valor agregado?