60 convocações, 46 jogos, 11 gols com a camisa da Itália, que viram 101 convocações, 86 partidas e 19 gols se considerarmos também as seleções de base. Os números de Giacomo Raspadori pela Itália certamente não são os de um recém-chegado: de Mancini a Gattuso, passando por Spalletti, nos últimos cinco anos e meio, desde a estreia contra a República Tcheca em junho de 2021, o atacante nascido em Bentivoglio sempre esteve lá. E estará também nesta noite, contra a Bélgica, no Olímpico de Roma, na primeira partida da segunda passagem de Mancini.
Raspadori, a camisa 10 e uma função a ser definida: onde ele pode jogar com Sarri e Mancini?
CAMISA 10? NENHUMA PRESSÃO
Raspadori não deve começar como titular, mas está pronto para dar sua contribuição entrando no segundo tempo. Com a camisa 10 nas costas. Uma camisa tão prestigiosa quanto pesada, que o baixinho revelado pelo Sassuolo, lançado ao grande futebol por Roberto De Zerbi, não teme vestir. Ao longo da carreira, ele sempre assumiu suas responsabilidades, mesmo quando não era uma primeira opção, como no Napoli e em Madri, do lado do Atlético de Madrid. Está pronto para fazer isso também com a Itália, da qual nunca foi um verdadeiro titular, um verdadeiro líder. Também por uma questão de função, de posicionamento. Raspadori sabe fazer de tudo, pode jogar em qualquer lugar, mas é difícil encontrar uma colocação exata para ele em campo. Hoje, onde ele pode efetivamente ser um valor agregado?
UMA ALTERNATIVA
Com físico de ponta de ataque e estilo de finalizador, no início da carreira Raspadori foi comparado a Di Natale e Agüero, mas como verdadeiro camisa 9 ele nunca funcionou de fato, e não apenas por uma questão de porte físico. No 4-3-3 de Mancini na seleção italiana e de Sarri na Atalanta, atua como ponta, mas nem sempre tem a arrancada para partir para cima e driblar, e longe do gol é quase inofensivo. E então? As melhores coisas que fez foram dando apoio a um centroavante, como segundo atacante ou meia-atacante, em um 4-2-3-1. É ali que ele se acende, que se torna um perigo. Hoje, Raspadori parece ser acima de tudo uma alternativa, com a partida em andamento. Não um titular. Não exatamente aquilo que o camisa 10 da Itália deveria ser.
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