Raphinha volta, Ancelotti testa Martinelli e indica mudança contra a Noruega

Sob forte calor em Nova Jersey, a seleção brasileira foi a campo neste sábado no CT Columbia Park para o último treino antes do duelo com a Noruega. Carlo Ancelotti contou com 25 jogadores na atividade e deu mais uma pista sobre a escalação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O técnico italiano voltou a utilizar Gabriel Martinelli entre os titulares. O atacante do Arsenal é o favorito para substituir Lucas Paquetá no domingo, às 17h, no MetLife Stadium.

Martinelli tinha Danilo Santos como principal concorrente para a vaga. O meio-campista do Botafogo chegou a ser testado na posição na quinta-feira, mas os treinos de sexta e sábado colocaram o jogador do Arsenal na frente. A escalação oficial só será anunciada na preleção, cerca de três horas antes da bola rolar.