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Brazil Training SessionGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Raphinha volta, Ancelotti testa Martinelli e indica mudança contra a Noruega

C. Ancelotti
G. Martinelli
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Raphinha
L. Paqueta

Sem Paquetá, técnico esboça Brasil com o atacante do Arsenal entre os titulares no último treino antes das oitavas

Sob forte calor em Nova Jersey, a seleção brasileira foi a campo neste sábado no CT Columbia Park para o último treino antes do duelo com a Noruega. Carlo Ancelotti contou com 25 jogadores na atividade e deu mais uma pista sobre a escalação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O técnico italiano voltou a utilizar Gabriel Martinelli entre os titulares. O atacante do Arsenal é o favorito para substituir Lucas Paquetá no domingo, às 17h, no MetLife Stadium.

Martinelli tinha Danilo Santos como principal concorrente para a vaga. O meio-campista do Botafogo chegou a ser testado na posição na quinta-feira, mas os treinos de sexta e sábado colocaram o jogador do Arsenal na frente. A escalação oficial só será anunciada na preleção, cerca de três horas antes da bola rolar.

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    Sem Paquetá e com volta de Raphinha

    Raphinha voltou a treinar integrado ao grupo neste sábado. Diferente da sexta-feira, o atacante do Barcelona fez mais exercícios com os companheiros, aquecimento junto do elenco, trabalho individual e reunião com o grupo no final da atividade. Ele se recupera de lesão na coxa direita sofrida contra o Haiti. O retorno, porém, não será para este domingo. O departamento médico da seleção trabalha para deixá-lo apto para uma eventual quartas de final.

    Lucas Paquetá será o único desfalque de Ancelotti. O meia do Flamengo sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda contra o Japão e dificilmente voltará a atuar nesta Copa do Mundo.

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    Como joga a seleção?

    O provável Brasil para enfrentar a Noruega é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Martinelli e Vinícius Júnior.

    Embora seja atacante de origem, Martinelli deve atuar um pouco mais recuado, transitando entre a faixa esquerda e o centro do campo quando o Brasil tiver a bola, papel próximo ao exercido por Paquetá na estrutura de Ancelotti.

    O restante da equipe é o mesmo que iniciou o confronto com o Japão. Quem avançar no domingo enfrenta México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.

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