Raphinha revela a verdade sobre planos para deixar o Barcelona

Sob o comando de Hansi Flick, Raphinha prosperou nesta temporada, tornando-se um jogador fundamental e chegando até a usar a braçadeira de capitão. Suas atuações consistentes, com um alto número de gols e assistências, consolidaram sua importância para a equipe e culminaram em uma renovação de contrato até junho de 2028. Neste momento, o foco do brasileiro permanece totalmente no sucesso com o Barcelona, enquanto os rumores de transferências seguem como um ruído constante e indesejado.

Raphinha também refletiu sobre sua situação atual e sobre seu perfil mais vocal no vestiário do Barça. “Muitas vezes sinto que acabo sendo um pouco insistente, até demais. Em várias ocasiões, meus companheiros acham que falo demais, que sou irritante e que cobro muito deles, mas essa é a minha personalidade. Eu exijo mais de quem sei que pode entregar muito mais. Alguém precisa fazer isso, e eu assumo essa responsabilidade. Depois, no vestiário, nos abraçamos e celebramos a vitória”, afirmou.

Após a recente vitória por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid, o técnico dos rojiblancos, Diego Simeone, elogiou o brasileiro: “Raphinha é um jogador incrível. Ele pode atuar em qualquer posição: como ponta, meio-campista, atacante ou até mesmo como ala. Marca gols, cria jogadas, pressiona e corre o tempo todo. Não sei como ele ainda não ganhou a Bola de Ouro. Eu sempre o escolheria”.

Ao comentar o quinto lugar na disputa pela Bola de Ouro, o atacante de 28 anos foi sincero: “Quando você se dedica tanto, trabalha duro todos os dias e sente que fez uma temporada incrível, é natural esperar estar entre os melhores. Terminar em quinto foi uma honra, sem dúvida, mas minhas expectativas eram maiores”.