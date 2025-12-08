Raphinha revela a verdade sobre planos para deixar o Barcelona
Raphinha refuta especulações de transferência
A novela em torno de Raphinha é alimentada pelas dificuldades financeiras do Barcelona e pelas ofertas milionárias da Arábia Saudita. Embora tenha admitido que essas propostas são tentadoras e surgido a informação de um suposto acordo verbal para sair após a Copa de 2026, o atacante negou prontamente essa versão e reforçou, nas redes sociais, seu compromisso com o projeto do Barcelona.
- AFP
Raphinha: 'Fake news'
Segundo o Mundo Deportivo, Raphinha ironizou os rumores ao dizer a um TikToker espanhol que não sabe de onde surgem “tantas besteiras”, criticando a recorrência de fake news sobre seu futuro.
Forma espetacular sob o comando de Hansi Flick
Sob o comando de Hansi Flick, Raphinha prosperou nesta temporada, tornando-se um jogador fundamental e chegando até a usar a braçadeira de capitão. Suas atuações consistentes, com um alto número de gols e assistências, consolidaram sua importância para a equipe e culminaram em uma renovação de contrato até junho de 2028. Neste momento, o foco do brasileiro permanece totalmente no sucesso com o Barcelona, enquanto os rumores de transferências seguem como um ruído constante e indesejado.
Raphinha também refletiu sobre sua situação atual e sobre seu perfil mais vocal no vestiário do Barça. “Muitas vezes sinto que acabo sendo um pouco insistente, até demais. Em várias ocasiões, meus companheiros acham que falo demais, que sou irritante e que cobro muito deles, mas essa é a minha personalidade. Eu exijo mais de quem sei que pode entregar muito mais. Alguém precisa fazer isso, e eu assumo essa responsabilidade. Depois, no vestiário, nos abraçamos e celebramos a vitória”, afirmou.
Após a recente vitória por 3 a 1 sobre o Atlético de Madrid, o técnico dos rojiblancos, Diego Simeone, elogiou o brasileiro: “Raphinha é um jogador incrível. Ele pode atuar em qualquer posição: como ponta, meio-campista, atacante ou até mesmo como ala. Marca gols, cria jogadas, pressiona e corre o tempo todo. Não sei como ele ainda não ganhou a Bola de Ouro. Eu sempre o escolheria”.
Ao comentar o quinto lugar na disputa pela Bola de Ouro, o atacante de 28 anos foi sincero: “Quando você se dedica tanto, trabalha duro todos os dias e sente que fez uma temporada incrível, é natural esperar estar entre os melhores. Terminar em quinto foi uma honra, sem dúvida, mas minhas expectativas eram maiores”.
- Getty Images Sport
Disputa pelo título deve ir até o fim
A disputa entre Barcelona e Real Madrid pelo título de LaLiga tem sido intensa e cheia de emoção, com mudanças dramáticas de cenário nas últimas semanas. Até pouco tempo atrás, o Real Madrid sustentava uma vantagem aparentemente confortável, mas uma arrancada impressionante do Barcelona, aliada a tropeços dos merengues, virou completamente o enredo da competição.
A temporada vem sendo marcada por atuações decisivas e jogos de muitos gols, como a recente vitória do Barcelona por 5 a 3 sobre o Betis e o triunfo convincente do Real Madrid por 3 a 0 em Bilbao. Jogadores-chave seguem se destacando, com Kylian Mbappé liderando o ataque madridista e Ferran Torres sendo decisivo pelo Barça na briga pela artilharia.
Ao mesmo tempo, lesões e oscilações de forma têm exercido um papel determinante no rumo da briga pelo título, mantendo a disputa em aberto e elevando ainda mais a tensão nesta reta decisiva do campeonato.