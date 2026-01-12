+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Raphinha rei do El Clásico, e Endrick ri por último: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

No fim de semana em que a Bundesliga retornou e dois dos três primeiros colocados da Série A se enfrentaram em um confronto crucial na luta pelo Scudetto, grande parte da Europa estava focada em competições de copa de diferentes graus de importância. Inglaterra e França sediaram os mata-matas de seus torneios nacionais, enquanto Espanha e Turquia seguiram o exemplo da França no início da semana e coroaram seus campeões da Supercopa.

Tudo isso resultou em alguns dias bastante agitados, com muitos jogadores, técnicos e equipes vivenciando emoções muito diferentes. Mas quem foram os maiores vencedores e perdedores do último fim de semana? A GOAL analisa tudo...

  • Macclesfield v Crystal Palace - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    VENCEDOR: A magia da FA Cup

    "A magia da Copa da Inglaterra" pode não ser tão evidente hoje em dia como era antigamente, e a terceira fase desta vez também não foi exatamente repleta de resultados surpreendentes. No entanto, quando  acontece a maior zebra da ilustre história da competição, é difícil não sentir algum tipo de emoção em relação à copa mais antiga do futebol.

    Macclesfield e Crystal Palace estão separados por 117 posições na hierarquia do futebol inglês, e embora alguns suspeitassem que os atuais campeões não teriam vida fácil contra o time da National League North, poucos acreditavam que a equipe de Oliver Glasner estaria realmente em risco de eliminação em sua primeira partida na competição desde a conquista do troféu em Wembley, em maio passado. Essa crença foi reforçada quando jogadores como Marc Guehi, Adam Wharton e Yeremy Pino foram escalados em um time titular relativamente forte do Palace. 

    No entanto, foram merecidamente derrotados por 2 a 1 em Moss Rose, com o gol de falta de Pino no último minuto servindo apenas de consolação antes das comemorações efusivas do time amador e de seus torcedores, que mereciam esse dia mais do que ninguém depois de terem passado por um inferno enquanto o Macclesfield Town estava em processo de liquidação em 2020.

    O clube, que renasceu das cinzas, vem galgando posições desde então, mas este foi, de longe, o seu maior dia. O técnico do Macclesfield, John Rooney, irmão de Wayne, que também lutou contra as lágrimas durante sua análise pós-jogo para a BBC Sport, descreveu o resultado como "incrível", e isso é dizer pouco. A magia da FA Cup continua viva e forte em Cheshire.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    PERDEDOR: Manchester United

    É claro que não foi um fim de semana mágico na Copa da Inglaterra para todos. A competição ofereceu ao Manchester United sua última chance de terminar a temporada com um troféu, mas, assim como aconteceu na Carabao Cup no início da campanha, os Red Devils tropeçaram na primeira fase, perdendo por 2 a 1 em casa para o Brighton no domingo .

    Esse resultado, somado à vergonhosa derrota nos pênaltis para o Grimsby Town em agosto, significa que o United não venceu uma partida da copa nacional pela primeira vez desde a temporada de 1981/82, e sem competições europeias para ocupar o elenco, os 40 jogos que disputarão na atual temporada representam o menor número desde antes da Primeira Guerra Mundial .

    Esperava-se um ambiente um tanto animado em Old Trafford, com o ex-ídolo da torcida, Darren Fletcher, comandando seu primeiro jogo em casa desde que assumiu como técnico interino após a demissão de Ruben Amorim. No entanto, depois de um bom começo, os Red Devils logo ficaram atrás no placar com um gol de Brajan Gruda, e quando Danny Welbeck balançou as redes contra seu ex-clube pela oitava vez na carreira, o clima no Teatro dos Sonhos já havia se transformado em apatia.

    A tarde terminou com a expulsão do jovem promissor Shea Lacey, e o breve reinado de Fletcher provavelmente chegou ao fim em meio a um aguaceiro e comemorações dos torcedores visitantes que viajaram da costa sul. O United ainda precisa terminar a temporada em alta para se classificar para a Liga dos Campeões, mas qualquer esperança de levantar um troféu para animar o clima em Old Trafford agora se dissipou.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    VENCEDOR: Raphinha

    Embora tenha havido jogos da La Liga neste fim de semana, a maior parte da atenção dos torcedores espanhóis estava voltada para Jeddah e a final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Real Madrid. O Barça havia chegado à decisão com facilidade após golear o Athletic de Bilbao no meio da semana, enquanto o Real teve um jogo muito mais equilibrado contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid, mas essas semifinais se provaram apenas aperitivos para um evento principal que fez jus à expectativa criada em torno da partida.

    O Barcelona venceu por 3 a 2 no domingo, em um jogo que contou com três gols nos acréscimos do primeiro tempo e a expulsão de Frenkie de Jong no final da partida. O grande destaque foi, sem dúvida, Raphinha, que voltou a mostrar a forma que o levou a disputar a Bola de Ouro na temporada passada.

    Com seus dois gols contra o Real Madrid, ele agora soma oito gols e três assistências em oito jogos como titular desde que se recuperou de uma lesão na coxa em novembro. O craque da seleção brasileira também melhorou seu excelente retrospecto recente contra o Real Madrid, com Raphinha tendo marcado sete vezes em suas cinco partidas no Clássico desde o início da temporada passada, incluindo dois gols em jogos consecutivos na final da Supercopa.

    A ex-estrela do Leeds United corria o risco de ser esquecido no Camp Nou, já que Marcus Rashford impressionou enquanto ele estava afastado por lesão, mas a forma implacável de Raphinha desde que retornou aos gramados sugere que ele ainda pode estar na disputa pela Bola de Ouro novamente ao final da temporada.

  • Endrick Lyon 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Endrick

    Enquanto o Real Madrid era derrotado na Arábia Saudita, um dos seus ainda comemorava, já que Endrick marcou seu primeiro gol na estreia pelo Lyon, desde que chegou ao clube francês por empréstimo no início da janela de transferências de janeiro.

    O jovem atacante havia perdido espaço no Bernabéu após a chegada de Xabi Alonso e jogou apenas 99 minutos na primeira metade da temporada, a maior parte deles na Copa do Rei contra adversários de divisões inferiores. A chance de se transferir para a Ligue 1 e jogar regularmente não era uma oportunidade que Endrick pudesse recusar, e ele certamente teve um ótimo início.

    Escalado como titular para o confronto de domingo contra o Lille pela Copa da França, Endrick quase marcou um golaço logo aos cinco minutos de jogo, mas sua bola bateu na trave. No entanto, ao soar o apito do intervalo, ele já havia marcado seu primeiro gol pelo novo clube, com um chute à queima-roupa que garantiu a vitória por 2 a 1.

    "Depois de uma semana conosco, não foi fácil, mas acho que foi muito positivo. Ele marcou, o que é importante", disse o técnico do Lyon, Paulo Fonseca, sobre seu novo reforço à beIN Sports após a partida. "Acho que com o tempo, ele vai melhorar fisicamente, vai entender melhor as intenções da equipe. Mas é muito, muito positivo para um jogador que não estava jogando muito."

  • Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Bayer Leverkusen

    A Bundesliga foi a última das cinco principais ligas europeias a retornar à ação após a pausa de inverno, e as expectativas eram altas para o Bayer Leverkusen. Após o início desastroso da temporada, que levou à demissão de Erik ten Hag depois de apenas três jogos no comando, Kasper Hjulmand havia estabilizado a situação na BayArena.

    Campeões em 2024, o Leverkusen havia perdido apenas três jogos do campeonato sob o comando do ex-técnico da Dinamarca, além de conquistarem uma vitória sobre o Manchester City na Liga dos Campeões e sobre o Borussia Dortmund para avançar na Copa da Alemanha. Encerraram 2025 com uma vitória sobre o RB Leipzig, ultrapassando-o e assumindo a terceira posição na tabela. Embora a disputa pelo título não fosse provável devido à supremacia do Bayern de Munique, havia a crença de que o Leverkusen poderia se provar o melhor do restante da Alemanha na segunda metade da temporada.

    O ano deles, portanto, não poderia ter começado pior. Recebendo o Stuttgart, equipe contra a qual estavam invictos há 15 jogos, o Leverkusen se viu perdendo por 4 a 0 no intervalo, no sábado, enquanto o time de Sébastien Hoeness dominava completamente a partida. Alex Grimaldo ainda descontou de pênalti no segundo tempo, mas o gol serviu apenas de consolo, e o Leverkusen caiu para a quarta posição na tabela.

    "Estivemos muito longe de uma boa atuação", admitiu o zagueiro inglês Jarell Quansah. "Principalmente diante da nossa torcida, aqui no nosso estádio, não dá para fazer uma partida dessas. Temos que nos desculpar por isso."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    VENCEDOR: Bayern de Munique

    Não havia tais preocupações para os líderes do Bayern, que mostraram poucos sinais de estarem enferrujados ao destruir o Wolfsburg por 8 a 1 no domingo. Os líderes do campeonato chegaram a estar empatando em 1 a 1 logo no início e lideravam por apenas um gol no intervalo. No entanto, eles dominaram o segundo tempo, com Michael Olise terminando a partida com dois gols e duas assistências, enquanto Luis Diaz marcou um gol e deu três assistências para seus companheiros.

    Apesar da enxurrada de gols, Harry Kane encontrou o fundo das redes apenas uma vez, embora tenha sido um chute especial da entrada da área que bateu na trave antes de entrar, elevando seu total na temporada para 31 gols em 26 jogos pelos campeões alemães.

    "Há momentos em que o placar está 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1, e mesmo assim os garotos continuam correndo, pressionando e tentando marcar ainda mais gols. Eu realmente gosto disso", disse o técnico Vincent Kompany após o apito final. "Também gosto dessa mistura, em que os jovens jogadores podem entrar e mostrar o que sabem fazer, mas ainda assim não perdemos a essência do Bayern. Quando se tem uma atuação como essa, é claro que há várias coisas com as quais podemos ficar satisfeitos, mas sempre temos que buscar maneiras de melhorar."

    Se o Bayern ainda conseguir melhorar, isso será assustador para o resto da Bundesliga - e da Europa.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-NAPOLIAFP

    VENCEDOR: Scott McTominay

    Na Itália, a líder da Serie A, Inter de Milão, recebeu o atual campeão Napoli no San Siro. Os Nerazzurri começaram a partida com quatro pontos de vantagem sobre os visitantes, terceiros colocados, e sabiam que uma vitória praticamente eliminaria o time de Antonio Conte da disputa pelo Scudetto. No entanto, apesar de ter saído duas vezes na frente do placar, a Inter teve que se contentar com um empate em 2 a 2, graças a mais um gol crucial de Scott McTominay.

    Após um início de temporada relativamente discreto, o "Melhor Jogador" da Série A do ano passado voltou a dominar as partidas, apesar de ter sido forçado a atuar mais recuado no meio-campo, depois que lesões e maus resultados obrigaram Conte a mudar para um esquema tático 3-4-3 em Nápoles. McTominay tem se destacado em meio às suas novas responsabilidades e chegou a três gols na semana, com dois empates, após ter falhado no gol de abertura de Federico Dimarco.

    O jornal italiano Corriere della Sera chamou McTominay de "robô" pela maneira como ele conseguiu se reprogramar após o erro inicial e se tornar o jogador mais influente da partida. Se ele conseguir manter a forma atual, mais um título poderá estar a caminho do Estádio Diego Maradona em maio.

  • ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: AC Milan

    Com seus dois principais rivais na disputa pelo título se enfrentando, o Milan teve a oportunidade de se antecipar à Inter de Milão e ao Napoli ao viajar para Florença para encarar a Fiorentina, ameaçada pelo rebaixamento. A Viola não mostrou sinais de recuperação nas últimas semanas, após não vencer nenhuma das suas 16 primeiras partidas na Série A, mas o Milan ainda acreditava muito em suas chances de conquistar os três pontos.

    Em vez disso, estiveram na defensiva durante toda a partida no Estádio Artemio Franchi e só conseguiram o empate em 1 a 1 no domingo graças a um gol de Christopher Nkunku aos 90 minutos – jogador que, segundo relatos, o clube está tentando vender em janeiro.

    "No futebol, você não pode ter 100 chances, então precisa ser muito mais preciso nas finalizações", lamentou o técnico Massimiliano Allegri, que viu seu time perder duas partidas consecutivas contra equipes da zona de rebaixamento do campeonato, depois do empate do Milan com o Genoa, também em má fase, na quinta-feira, deixando o time três pontos atrás da Inter na metade da temporada.

  • Fenerbahçe SK V Galatasaray SK - Turkish Super Cup FinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Matteo Guendouzi

    E, por fim, na Turquia, onde também acontecia a Supercopa entre Galatasaray e Fenerbahçe. O Galatasaray está atualmente três pontos à frente de seu rival da cidade na tabela da Super Lig, mas, sem sua estrela Victor Osimhen devido à sua participação na Copa Africana de Nações, os atuais campeões se sentiram vulneráveis, e isso se confirmou graças à atuação do mais recente reforço de peso contratado para a liga.

    Matteo Guendouzi concluiu sua transferência recorde de 28 milhões de euros (R$ 175 milhões) da Lazio para o Fenerbahçe apenas na sexta-feira, mas foi escalado imediatamente por Domenico Tedesco pouco mais de 24 horas depois e teve uma atuação decisiva que promete entrar para a história.

    O ex-jogador das categorias de base do Arsenal coroou uma atuação repleta de ação ao abrir o placar com um chute rasteiro de longa distância, garantindo a vitória do Fenerbahçe por 2 a 0 no Estádio Atatürk e conquistando apenas seu segundo grande título desde a conquista do campeonato espanhol em 2014.

    "Estou incrivelmente orgulhoso. Lutamos um pelo outro hoje", disse Guendouzi após a vitória. "Este é apenas o começo; vim aqui para encher a sala de troféus."

