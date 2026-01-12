Raphinha rei do El Clásico, e Endrick ri por último: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

"A magia da Copa da Inglaterra" pode não ser tão evidente hoje em dia como era antigamente, e a terceira fase desta vez também não foi exatamente repleta de resultados surpreendentes. No entanto, quando acontece a maior zebra da ilustre história da competição, é difícil não sentir algum tipo de emoção em relação à copa mais antiga do futebol.

Macclesfield e Crystal Palace estão separados por 117 posições na hierarquia do futebol inglês, e embora alguns suspeitassem que os atuais campeões não teriam vida fácil contra o time da National League North, poucos acreditavam que a equipe de Oliver Glasner estaria realmente em risco de eliminação em sua primeira partida na competição desde a conquista do troféu em Wembley, em maio passado. Essa crença foi reforçada quando jogadores como Marc Guehi, Adam Wharton e Yeremy Pino foram escalados em um time titular relativamente forte do Palace.

No entanto, foram merecidamente derrotados por 2 a 1 em Moss Rose, com o gol de falta de Pino no último minuto servindo apenas de consolação antes das comemorações efusivas do time amador e de seus torcedores, que mereciam esse dia mais do que ninguém depois de terem passado por um inferno enquanto o Macclesfield Town estava em processo de liquidação em 2020.

O clube, que renasceu das cinzas, vem galgando posições desde então, mas este foi, de longe, o seu maior dia. O técnico do Macclesfield, John Rooney, irmão de Wayne, que também lutou contra as lágrimas durante sua análise pós-jogo para a BBC Sport, descreveu o resultado como "incrível", e isso é dizer pouco. A magia da FA Cup continua viva e forte em Cheshire.