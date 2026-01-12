Raphinha rei do El Clásico, e Endrick ri por último: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

Enquanto o Real Madrid era derrotado na Arábia Saudita, um dos seus ainda comemorava, já que Endrick marcou seu primeiro gol na estreia pelo Lyon, desde que chegou ao clube francês por empréstimo no início da janela de transferências de janeiro.
O jovem atacante havia perdido espaço no Bernabéu após a chegada de Xabi Alonso e jogou apenas 99 minutos na primeira metade da temporada, a maior parte deles na Copa do Rei contra adversários de divisões inferiores. A chance de se transferir para a Ligue 1 e jogar regularmente não era uma oportunidade que Endrick pudesse recusar, e ele certamente teve um ótimo início.
Escalado como titular para o confronto de domingo contra o Lille pela Copa da França, Endrick quase marcou um golaço logo aos cinco minutos de jogo, mas sua bola bateu na trave. No entanto, ao soar o apito do intervalo, ele já havia marcado seu primeiro gol pelo novo clube, com um chute à queima-roupa que garantiu a vitória por 2 a 1.
"Depois de uma semana conosco, não foi fácil, mas acho que foi muito positivo. Ele marcou, o que é importante", disse o técnico do Lyon, Paulo Fonseca, sobre seu novo reforço à beIN Sports após a partida. "Acho que com o tempo, ele vai melhorar fisicamente, vai entender melhor as intenções da equipe. Mas é muito, muito positivo para um jogador que não estava jogando muito."