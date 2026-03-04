Getty Images Sport
Raphinha “orgulhoso” do Barcelona, apesar da derrota contra o Atlético de Madrid, e prevê “final de temporada espetacular”
A vantagem do Atlético na primeira mão acaba por ser decisiva
O estrago foi feito na primeira partida, no Metropolitano, onde a equipe de Diego Simeone venceu por 4 a 0. O Barcelona dominou o jogo de volta do início ao fim, com dois gols de Marc Bernal e um pênalti de Raphinha, levando-os à beira de um milagre. No entanto, o quarto gol não saiu, pois o Atlético se fechou para proteger sua pequena vantagem no placar agregado. Mas, embora o placar tenha determinado sua eliminação, o esforço incansável em campo não deixou espaço para arrependimentos.
Raphinha “orgulhoso” apesar da eliminação dolorosa
“Saio muito orgulhoso desta equipe”, disse Raphinha na zona mista após o apito final. “Se continuarmos jogando assim, teremos um final de temporada espetacular.” O clima no estádio era surpreendentemente positivo para um time eliminado, já que os torcedores locais permaneceram por muito tempo após o apito final para homenagear seus jogadores. Raphinha foi rápido em reconhecer o impacto da recém-estreada Grada d'Animacio, observando: “A verdade é que acho que somos nós que temos que agradecer aos torcedores, eles foram espetaculares. Quando jogamos em casa, precisamos sentir os torcedores. É algo importante para nós. Acho que os torcedores estão orgulhosos.”
Raphinha admitiu que o déficit inicial era simplesmente alto demais para ser superado: “Demos tudo o que tínhamos. O Atlético jogou muito bem. Fizemos todo o possível, mas ficamos um pouco aquém. Estamos desapontados por não termos chegado à final, mas com conclusões mais positivas do que negativas. A intensidade com que entramos, a vontade de virar o jogo... O Atlético acabou com a partida no primeiro jogo, temos que reconhecer o mérito deles.”
Simeone sobrevive à tempestade do Camp Nou
Para Diego Simeone e o Atlético de Madrid, a noite foi uma aula magistral de sobrevivência. Os Rojiblancos estiveram sob cerco desde o primeiro minuto, com o goleiro Juan Musso sendo forçado a fazer várias defesas de alta qualidade para manter a vantagem agregada intacta. Com o placar em 3 a 0, a tensão era palpável, mas a determinação defensiva experiente dos visitantes acabou levando-os à sua primeira final da Copa del Rey em treze anos.
“Estamos na final, que é o importante. Sabíamos que poderia ser complicado, eles são um dos melhores times do mundo, assim como nós. Passamos, marcamos mais gols que eles e passamos”, disse Musso à RTVE. Refletindo sobre os momentos finais, ele acrescentou: “Não pense em nada. Defenda, dê tudo pela camisa, dê tudo por um sonho que é ser campeão e é isso que sempre tentamos fazer, ajudar o companheiro. Há dias em que você joga bem, há dias em que você joga menos. Estamos jogando contra o Barcelona no Camp Nou, é compreensível que eles também façam o seu trabalho. A confiança é sempre que a equipe dê o seu máximo para realizar o sonho que temos, que é ser campeão.”
Duplo objetivo para os jogadores de Flick
Embora a campanha na Copa del Rey tenha chegado ao fim, Raphinha foi enfático ao afirmar que o Barcelona deve agora voltar sua atenção para os dois maiores troféus que ainda estão em jogo. O ex-jogador do Leeds exortou seus companheiros a seguirem em frente rapidamente, dizendo: “É hora de levantar a cabeça. Amanhã será outro dia. Temos que sair orgulhosos do que fizemos. Agora é hora de pensar no fim de semana. Vamos em busca do título da Liga e da Liga dos Campeões, que é o que temos que fazer.”
O Barça voltará a entrar em campo pela La Liga no sábado, fora de casa, contra o Athletic Club, antes de voltar sua atenção para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle.
