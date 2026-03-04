Raphinha “orgulhoso” do Barcelona, apesar da derrota contra o Atlético de Madrid, e prevê “final de temporada espetacular”

“Saio muito orgulhoso desta equipe”, disse Raphinha na zona mista após o apito final. “Se continuarmos jogando assim, teremos um final de temporada espetacular.” O clima no estádio era surpreendentemente positivo para um time eliminado, já que os torcedores locais permaneceram por muito tempo após o apito final para homenagear seus jogadores. Raphinha foi rápido em reconhecer o impacto da recém-estreada Grada d'Animacio, observando: “A verdade é que acho que somos nós que temos que agradecer aos torcedores, eles foram espetaculares. Quando jogamos em casa, precisamos sentir os torcedores. É algo importante para nós. Acho que os torcedores estão orgulhosos.”

Raphinha admitiu que o déficit inicial era simplesmente alto demais para ser superado: “Demos tudo o que tínhamos. O Atlético jogou muito bem. Fizemos todo o possível, mas ficamos um pouco aquém. Estamos desapontados por não termos chegado à final, mas com conclusões mais positivas do que negativas. A intensidade com que entramos, a vontade de virar o jogo... O Atlético acabou com a partida no primeiro jogo, temos que reconhecer o mérito deles.”