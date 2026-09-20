A última partida entre Barcelona e Sevilla ofereceu um exemplo prático desse debate.

O Barcelona conquistou uma vitória difícil por 3 a 1 sobre o Sevilla, e Raphinha foi o nome que estampou as manchetes depois de marcar os três gols, sendo dois deles em jogadas construídas por Lamine Yamal.

Após a partida, Raphinha recebeu 35.756 votos de um total de 38.646 na votação do público para o melhor em campo, ou seja, cerca de 92,5% do total de votos.

Por outro lado, Yamal fez uma partida impressionante do ponto de vista técnico, com duas assistências, 6 passes decisivos, 3 grandes chances, 5 finalizações, além de acertar a trave, e o mais importante disso foi que teve o papel principal em desmontar as fortalezas andaluzas com dribles mágicos e uma ligação genial entre os elementos do sistema, sendo o verdadeiro maestro ofensivo do Barça.





O paradoxo aqui não é que Raphinha não tenha merecido os elogios, mas exatamente o contrário: ele marcou um hat-trick que levou o Barcelona à vitória e fez uma partida mais do que brilhante, pela qual merece elogios e reconhecimento em todos os graus.

Mas Yamal também, no plano numérico e não apenas na influência, esteve presente de forma direta em dois dos três gols e criou a maior parte do perigo ofensivo que produziu a definição do resultado.

Para o espectador que acompanhou a partida, é possível ver Raphinha como o dono do toque final, enquanto Yamal pode ser visto como a causa dessa definição.

E é aqui que começa a verdadeira pergunta.