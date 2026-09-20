Lamine Yamal abriu uma porta polêmica pouco antes do anúncio do vencedor da Bola de Ouro, ao falar sobreos critérios que regem a escolha do vencedor do prêmio, considerando que o foco excessivo em gols e títulos pode afastá-lo de sua essência fundamental: escolher o melhor jogador do mundo.
O craque do Barcelona disse, em entrevista à "Movistar Plus", que vencer a Liga dos Campeões da Europa faz do time o melhor e, consequentemente, o clube recebe o seu próprio prêmio, enquanto a Bola de Ouro deveria ser do melhor jogador individualmente, e não necessariamente de quem marcou 80 gols, pois o artilheiro da temporada já recebe o prêmio de artilheiro.
Mas as declarações de Yamal não estão sozinhas nesse debate, já que se cruzam parcialmente com o ponto de vista de Kylian Mbappé, com o craque francês dando um peso maior aos gols e aos números.
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