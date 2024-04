Raphinha jogou como um atacante de R$ 300 milhões - é o momento certo para o Barcelona vendê-lo?

Brasileiro finalmente se encontrou na Catalunha, o que deixa seu valor de mercado alto para um clube em crise financeira

Foi o tipo de oportunidade que Raphinha teria perdido há um ano. Pedri deu um passe refinado sobre a defesa do PSG e o brasileiro a converteu, observando a bola cair sobre seu ombro esquerdo antes de acertar um voleio no canto inferior. Esse gol - tão improvável há apenas alguns meses - foi o segundo dos três marcados por ele nos dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões contra os franceses.

As atuações são a realização de um talento que sempre esteve presente, apenas esperando para desabrochar. Raphinha acertou com o Barça em julho de 2022 por uma taxa de €59 milhões (R$329,7 milhões), mas passou o último um ano e meio lutando para mostrar o seu melhor.

Agora, porém, ele finalmente se encontrou depois de ter ganhado espaço no time titular com Xavi e está mostrando o tipo de qualidade ofensiva que o Barça acreditava quando estava comprando. Infelizmente, pode não durar.

Raphinha se vê diante de se tornar a principal oportunidade de negócio do Barcelona na próxima janela. Um jogador que acabou de encontrar o seu melhor futebol e que poderia ser uma venda lucrativa no meio do ano para um clube em dificuldades financeiras.